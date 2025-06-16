  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti

Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    54

О комплексе

Mercedes Benz Places by Binghatti - это изысканный жилой комплекс, расположенный в оживленном центре Дубая. Этот роскошный жилой дом является результатом сотрудничества между известным девелопером недвижимости Binghatti и уважаемым брендом автомобилей класса люкс Mercedes-Benz. Величественно возвышаясь на впечатляющих 65 этажах и достигая высоты 341 метр, этот комплекс является истинным свидетельством безупречного сочетания автомобильного совершенства и архитектурного величия.

Mercedes Benz Places предлагает коллекцию роскошных резиденций, которые олицетворяют роскошную жизнь. Каждая квартира тщательно спроектирована, чтобы обеспечить максимальный комфорт и изысканность, гарантируя непревзойденные впечатления от проживания. Изысканные интерьеры демонстрируют первоклассную отделку и самые современные удобства, создавая атмосферу изысканной элегантности.

Жителям Mercedes Benz Places предлагается широкий спектр удобств и услуг мирового класса, повышающих концепцию современной жизни. Специальная служба консьержей готова удовлетворить любые потребности, а высокоскоростные лифты обеспечивают удобный доступ по всему зданию. В комплексе также есть полностью оборудованный фитнес-центр, бассейн, спа-салон и зоны отдыха, предоставляющие широкие возможности для расслабления и рекреации.

Идеально расположенный в самом сердце Дубая, Mercedes Benz Places предлагает жителям легкий доступ к оживленному образу жизни города. Комплекс окружен множеством развлекательных заведений, ресторанов и магазинов розничной торговли, что гарантирует, что всегда найдется что-то интересное для изучения. Его центральное расположение также обеспечивает отличное сообщение с основными транспортными маршрутами, что позволяет легко ориентироваться в достопримечательностях города и деловых районах.

В заключение отметим, что Mercedes Benz Places by Binghatti является символом роскошной жизни во всей ее красе. Благодаря своему исключительному дизайну, удобствам мирового класса и выгодному расположению, этот жилой комплекс предлагает жителям поистине замечательный образ жизни, который органично сочетает в себе миры недвижимости и автомобильного великолепия.

Первоначальный взнос: 20%

5 Платежей во время строительства: 50%

На ключах: 30%

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

