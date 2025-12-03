  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Дубае, ОАЭ

Nadd Al Sheba 2
1
Al Marmoom
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Premium Premium
Вилла Пальма Джебель-Али
Вилла Пальма Джебель-Али
Вилла Пальма Джебель-Али
Вилла Пальма Джебель-Али
Вилла Пальма Джебель-Али
Показать все Вилла Пальма Джебель-Али
Вилла Пальма Джебель-Али
Дубай, ОАЭ
от
$6,96 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Вслед за мировым успехом Palm Jumeirah Дубай представляет свою новую, более крупную и более совершенную Пальму. «The Palm Jebel Ali» Ограниченный и финальный выпуск прибрежных вилл доступен с рассрочкой на 4 года. Выбирайте проекты с 5, 6 или 7 спальнями — приватные, современные …
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Premium Premium
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Показать все Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Дубай, ОАЭ
от
$999,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Ужасная сделка! Огромный таунхаус с низкой ценой в ДубаеПочему эта вилла вне плана в Дубае является инвестиционной возможностьюИнвестирование в незапланированную виллу в Дубае сегодня предлагает одну из самых высоких доходностей в регионе с поправкой на риск, особенно в рамках сообщества, ко…
Агентство
Umed properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Umed properties
Языки общения
English, Русский
Вилла Utopia
Вилла Utopia
Вилла Utopia
Вилла Utopia
Вилла Utopia
Показать все Вилла Utopia
Вилла Utopia
Дубай, ОАЭ
от
$4,96 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Изысканная вилла в новом комьюнити Utopia в районе Damac Hills! Отличный вариант для семейного проживания и инвестиций! Доходность от 10%! Предоставим каталог инвестора! Вилла оборудованная кухонным гарнитуром и техникой! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: более 370 тыс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Таунхаус Morocco
Таунхаус Morocco
Таунхаус Morocco
Таунхаус Morocco
Таунхаус Morocco
Показать все Таунхаус Morocco
Таунхаус Morocco
Дубай, ОАЭ
от
$853,151
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Таунхаус в современном проекте Morocco в районе Golf City! Ожидаемая рентабельность инвестиций - 6 %! Прекрасно подходят для комфортного проживания и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Таунхаус с террасой, помещением для персонала, патио, собственным садом и гаражом на участке. Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Taormina Village
Таунхаус Taormina Village
Таунхаус Taormina Village
Таунхаус Taormina Village
Таунхаус Taormina Village
Показать все Таунхаус Taormina Village
Таунхаус Taormina Village
Дубай, ОАЭ
от
$784,762
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошное комьюнити Taormina Village в сердце Dubai Land! Отличный вариант для проживания с семьей и инвестиций! Доходность от 10%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2027 г. Преимущества: частная парковка, бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, сад для…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Дубай, ОАЭ
от
$327,424
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Riverside — Views Collection от компании DAMAC.Вдохновленная набережной роскошь, живущая с панорамными видами сообщества.1 & 2 Спальни Таунхаусы | Передача: Q2 2028Обзор проекта:ДЕМАК Riverside - Views Collection - это эксклюзивный анклав таунхауса в новом сообществе набережной Дубая, предна…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Показать все Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Вилла Yasmina Villas Expo Valley
Дубай, ОАЭ
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Мы рады предложить эти великолепные двухквартирные виллы с 4 и 5 спальнями, расположенные в эксклюзивном и роскошном жилом комплексе под названием «YASMINA VILLAS AT EXPO VALLEY». Проект, созданный известным премиальным застройщиком “EXPO DUBAI GROUP” в престижном жилом комплексе, расположен…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Показать все Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
от
$1,38 млн
Год сдачи 2024
Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши. Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными …
Застройщик
damac properties
Оставить заявку
Вилла Cavalli Estates
Вилла Cavalli Estates
Вилла Cavalli Estates
Вилла Cavalli Estates
Вилла Cavalli Estates
Показать все Вилла Cavalli Estates
Вилла Cavalli Estates
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла в новом комьюнити Cavalli Estates в Damac Hills! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Доходность от 5%! Есть возможность получения "Золотой визы"! Виллы меблирована брендированной мебелью! Срок сдачи - 2 кв. 2024 г. Удобства: площадки для игры в футбол, баскетбол…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Дубай, ОАЭ
от
$600,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
For Sale New Project Villas in Dubai DAMAC’;S ISLAND 🌴🌊  NEW RESORT-LIKE WATER MASTER COMMUNITY!  Launching Soon🚀 4 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 2.2 Mln  ✅Sizes from 2,319 SQ.FT approx  5 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 3 Mln  ✅Sizes from 3,324 SQ.FT 5, 6 &…
Агентство
AxA property®
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Показать все Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Palm Jebel Ali величественно возвышается над мерцающими водами Арабского залива — это изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот масштабный городской проект воплощает амбициозное видение страны, создавая уникальное место, не имеющее аналогов. На острова…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла Arabian Ranches
Вилла Arabian Ranches
Вилла Arabian Ranches
Вилла Arabian Ranches
Вилла Arabian Ranches
Показать все Вилла Arabian Ranches
Вилла Arabian Ranches
Дубай, ОАЭ
от
$925,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Изысканная вилла в закрытом премиальном сообществе Arabian Ranches! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 6,6% в $! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2026 г. Удобства: Central Park, поле для крикета, теннисные корты, бассейны, спортивные сооружения, дет…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Velora
Таунхаус Velora
Таунхаус Velora
Таунхаус Velora
Таунхаус Velora
Показать все Таунхаус Velora
Таунхаус Velora
Дубай, ОАЭ
от
$679,452
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Таунхаус в новом комьюнити Velora в районе Dubai Land! Множество удобств премиум-класса! Для любителей тихой и размеренной жизни! Прекрасно подойдет для жизни с семьей и инвестиций! Высокий доход от инвестиций! Рассрочка без %! Удобства: фитнес-зона, футбольное поле, корты для большого и …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Показать все Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$571,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эти эксклюзивные таунхаусы с 3-4 спальнями под названием «Нима»; от известного разработчика Emaar. Комплексы домов Schiers среди пышной зелени. Долина — это живописный новый город, состоящий из современных таунхаусов, где жизнь находит вдохновение среди огромного сверкающе…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Таунхаус La Tilia at Villanova
Таунхаус La Tilia at Villanova
Таунхаус La Tilia at Villanova
Таунхаус La Tilia at Villanova
Таунхаус La Tilia at Villanova
Показать все Таунхаус La Tilia at Villanova
Таунхаус La Tilia at Villanova
Дубай, ОАЭ
от
$726,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Таунхаусы в семейно-ориентированном комьюнити Villanova в Дубае! Для жизни и инвестиций! Полностью меблированная кухня! Множество удобств для комфортной жизни! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: безопасность, амфитеатр, общественный бассейн, пляжны…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Verona
Таунхаус Verona
Таунхаус Verona
Таунхаус Verona
Таунхаус Verona
Показать все Таунхаус Verona
Таунхаус Verona
Дубай, ОАЭ
от
$469,041
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элитных таунхаус с роскошным дизайном интерьера в районе Damac Hills 2! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Высокая доходность - от 6,5% в $! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2026 г. Удобства: волновой бассейн, плавучий кинотеатр, кафе, зона для б…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Beach Mansion
Вилла Beach Mansion
Дубай, ОАЭ
от
$2,00 млн
Год сдачи 2024
Emaar beachfront Сделка: Продажа Категория: Квартира Здание: Пляжный особняк Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 + туалетная комната Вид: полный вид на пристань Этаж: На верхнем этаже   Балконная зона: Да
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Показать все Таунхаус Marwa Crystal Bay
Таунхаус Marwa Crystal Bay
Дубай, ОАЭ
от
$969,467
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
FEATURES: • Kitchen with Home Appliances • Mitsubishi Home Elevators with Safety Systems • Luxury Flooring for Master Bedroom • Video and Audio Intercom System • Swimming Pool (Optional) • Luxury Bathroom • Walk in Closet for Master Bedroom • Storeroom • Two Covered Parking • Styl…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Показать все Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Вилла EMAAR The Oasis - Address Villas
Дубай, ОАЭ
от
$4,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
The Oasis by Emaar — один из самых высококлассных проектов Дубая, раскинувшийся на 9,4 млн м² впечатляющего пространства: 7 000 резиденций, просторные участки, панорамные виды, кристально-чистая вода и зелёные парки. Проект предлагает тщательно подобранную коллекцию роскошных вилл с 4, 5 и …
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Вилла Knightsbridge
Вилла Knightsbridge
Вилла Knightsbridge
Вилла Knightsbridge
Вилла Knightsbridge
Показать все Вилла Knightsbridge
Вилла Knightsbridge
Дубай, ОАЭ
от
$2,15 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 368–675 м²
3 объекта недвижимости 3
Knightsbridge, первое в Дубае сообщество, ориентированное на климат, представляет эксклюзивный бутик-оазис, вдохновленный британским архитектурным стилем. Расположен в самом сердце района Мейдан 11.Knightsbridge будет домом для 112 роскошных домов, включая тщательно спроектированные виллы на…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Вилла Лагуны Дамак
Вилла Лагуны Дамак
Дубай, ОАЭ
от
$547,945
Год сдачи 2024
Santorini Сделка: Продажа Категория: Таунхаус Спальни: 4 Ванные комнаты: 5 Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 2 С мебелью: Без мебели Балкон: Да Доступность: вне плана, передача октябрь 2024 г.
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Вилла Sweden Palace
Вилла Sweden Palace
Вилла Sweden Palace
Вилла Sweden Palace
Вилла Sweden Palace
Показать все Вилла Sweden Palace
Вилла Sweden Palace
Дубай, ОАЭ
от
$34,25 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Nima
Таунхаус Nima
Таунхаус Nima
Таунхаус Nima
Таунхаус Nima
Показать все Таунхаус Nima
Таунхаус Nima
Дубай, ОАЭ
от
$680,650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус в новом проекте Nima в популярном семейном комьюнити The Valley! Красивый вид на зелень и воду! Для любителей прогулок и спокойной жизни! Удобная локация рядом с ключевыми районами Дубая! Отлично подойдет для жизни с семьей, перепродажи и сдачи в аренду! Рассрочка 0%! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Avena
Вилла Avena
Вилла Avena
Вилла Avena
Вилла Avena
Показать все Вилла Avena
Вилла Avena
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Роскошная вилла в шикарном комьюнити Avena в районе The Valley! В окружении пышной зеленой природы! На территории сообщества находится озеро! Стильный интерьер в естественных тонах! Прекрасно подойдет для проживания с семьей и инвестиций! Меблированная кухня с техникой! Рассрочка без %! И…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Utopia V55 by Damac
Вилла Utopia V55 by Damac
Вилла Utopia V55 by Damac
Вилла Utopia V55 by Damac
Вилла Utopia V55 by Damac
Показать все Вилла Utopia V55 by Damac
Вилла Utopia V55 by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$4,87 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады представить эту великолепную виллу повышенной роскоши под названием V55 с 7 спальнями, расположенную в престижном жилом комплексе UTOPIA – Городские курортные виллы. Поселок в тихом зеленом районе DAMAC Hills, недалеко от международного гольф-клуба Trump. UTOPIA — эксклюзивная кол…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Показать все Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Дубай, ОАЭ
от
$5,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Вилла в грандиозном проекте Palm Jebel Ali в прибрежной зоне Дубая! Доходность от сдачи в аренду от 10%! Предоставим каталог инвестора! Роскошное расположение! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 2027 г. Главной особенностью проекта станет пляж длиной 110 км. Удобства: помещения для…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Показать все Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2
Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой. Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, …
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла The Floating Seahorse
Вилла The Floating Seahorse
Вилла The Floating Seahorse
Вилла The Floating Seahorse
Вилла The Floating Seahorse
Показать все Вилла The Floating Seahorse
Вилла The Floating Seahorse
Дубай, ОАЭ
от
$5,75 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Показать все Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Вилла Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Дубай, ОАЭ
от
$34,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Дворец Швеции на знаменитом и эксклюзивном острове Дубай, дизайн Bally Home, полностью меблирован и оборудован. В этих великолепных ультра-роскошных виллах есть все, что вам нужно, они расположены на 6 уровнях, с 7 спальнями. Эта вилла воплотит в жизнь все ваши мечты. Информация об объекте:…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Signature Mansions
Вилла Signature Mansions
Вилла Signature Mansions
Вилла Signature Mansions
Вилла Signature Mansions
Показать все Вилла Signature Mansions
Вилла Signature Mansions
Дубай, ОАЭ
от
$10,66 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Элитная вилла Signature Mansions JGE в центре одного из самых желанных жилых районов Дубая! Беспроцентная рассрочка! Завораживающие панорамные виды на поля для гольфа! Меблированная кухня! Дата сдачи: 2 кв. 2025 Удобства: домашний кинотеатр, комнаты для персонала, кабинет, сад с естест…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Lillia at The Valley
Таунхаус Lillia at The Valley
Таунхаус Lillia at The Valley
Таунхаус Lillia at The Valley
Таунхаус Lillia at The Valley
Показать все Таунхаус Lillia at The Valley
Таунхаус Lillia at The Valley
Дубай, ОАЭ
от
$547,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Шикарный таунхаус в новом комьюнити Lillia at The Valley в Dubai Land! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Гарантированный доход - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Отличное расположение! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 1 кв. 2027 г. Удобства: фитнес-центр, золотой пляж, общес…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Reportage Village
Таунхаус Reportage Village
Таунхаус Reportage Village
Таунхаус Reportage Village
Таунхаус Reportage Village
Показать все Таунхаус Reportage Village
Таунхаус Reportage Village
Дубай, ОАЭ
от
$438,794
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Таунхаус в уникальном проекте Reportage Village в районе Dubai Land! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни, инвестиций или сдачи в аренду! Таунхаус с просторной террасой! Таунхаус оборудован кухонными шкафами и столешницами, туалетными столиками и зеркалами. Инфраструкт…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Venera
Таунхаус Venera
Таунхаус Venera
Таунхаус Venera
Таунхаус Venera
Показать все Таунхаус Venera
Таунхаус Venera
Дубай, ОАЭ
от
$679,452
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Таунхаус в премиальном проекте Venera в районе Dubai Land! Стратегически выгодное расположение вдоль Jebel Ali Lahbab Road! В окружении роскошной природы и зелени! Множество зон для отдыха и развлечений! Отличный вариант для семейного проживания и инвестиций! Рассрочка 0%! Удобства: фитне…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Показать все Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Дубай, ОАЭ
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 294–1 369 м²
4 объекта недвижимости 4
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижимости премиум-класса. Расположившись в эксклюзивном района Jumeirah Golf Estates, комплекс обеспечивает спокойный и размеренный образ жизни. Каждая резиденция спроектирована с учетом современных те…
Агентство
Capri Realty Real Estate
Оставить заявку
Вилла Plagette32
Вилла Plagette32
Вилла Plagette32
Вилла Plagette32
Вилла Plagette32
Показать все Вилла Plagette32
Вилла Plagette32
Дубай, ОАЭ
от
$7,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Эксклюзивное комьюнити Plagette32 в районе Tilal Al Ghaf! Для жизни и инвестиций! Возможно получение ВНЖ! Доходность от 10%! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 3 кв. 2026 г. Преимущества: бассейны, частный пляж, бар у бассейна и на пляже, живая музыка и сеты от д…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Golf Lane
Вилла Golf Lane
Вилла Golf Lane
Вилла Golf Lane
Вилла Golf Lane
Показать все Вилла Golf Lane
Вилла Golf Lane
Дубай, ОАЭ
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Изысканная вилла в новом комьюнити Golf Lane в Emaar South! Для жизни и инвестиций! Гарантированный доход - до 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Премиальная недвижимость! Рассрочка без процентов! Срок сдачи - 4 кв. 2028 г. Инфраструктура: 18-луночное поле для гольфа, общественный…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Показать все Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Вилла Belair At The Trump Estates - Phase 2
Дубай, ОАЭ
от
$4,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Роскошный особняк в Belair Phase 2 от Damac Properties! Высокий доход от инвестиций - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2024 г. Удобства: частные бассейны, экологически чистый парк с тематическими зонам, комфортные и безопасные спортивны…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Показать все Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort
Дубай, ОАЭ
от
$1,50 млн
Здесь разворачивается новая глава непревзойденной царственной жизни, место, где роскошь встречает страсть Equine, и место, где все конные мечты становятся реальностью.Добро пожаловать в Grand Polo Club и Resort от Emaar.Шагните в мир роскоши, элегантности и гармонии с природой — уникальное с…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Вилла The Watercrest Ellington
Вилла The Watercrest Ellington
Вилла The Watercrest Ellington
Вилла The Watercrest Ellington
Вилла The Watercrest Ellington
Показать все Вилла The Watercrest Ellington
Вилла The Watercrest Ellington
Дубай, ОАЭ
от
$2,22 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Our four bedroom villa is meticulously crafted to provide comfort and elegance, ensuring that every resident can enjoy a refined living experience. Each villa features a private pool, adding an extra touch of exclusivity and a personal oasis for relaxation and recreation. Carefully designed …
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Lanai Islands
Вилла Lanai Islands
Вилла Lanai Islands
Вилла Lanai Islands
Вилла Lanai Islands
Показать все Вилла Lanai Islands
Вилла Lanai Islands
Дубай, ОАЭ
от
$18,77 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Роскошный особняк в комьюнити Lanai Islands в районе Tilal Al Ghaf! Для жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Беспроцентная рассрочка! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Инфраструктура: рестораны, парковка, супермаркеты, детские игровые площадки, спортивные соор…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Serenity mansions
Вилла Serenity mansions
Вилла Serenity mansions
Вилла Serenity mansions
Вилла Serenity mansions
Показать все Вилла Serenity mansions
Вилла Serenity mansions
Дубай, ОАЭ
от
$6,48 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Дубай, ОАЭ
от
$19,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Особняки MAG MEWS - Возвышенная вилла в городе МБР, Дубай.Современная архитектура. Конфиденциальность. Бескомпромиссное качество.5 Виллы для спальни и особняки с подписью | Передача: Q4 2026Обзор проекта:Маг-Мевс Особняки - это ультра-премиальное жилое сообщество в самом сердце города Мохамм…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Показать все Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Palm Jebel Ali величественно возвышается над искрящимися водами Аравийского залива, представляя собой изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких минутах от побережья Дубая. Этот масштабный проект воплощает амбициозное стремление страны создать уникальное место, не похожее ни на одно дру…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Показать все Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Таунхаус Marbella Damac Lagoons
Дубай, ОАЭ
от
$802,240
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить вам эту роскошную недвижимость, расположенную в жилом комплексе MARBELLA и созданную отмеченным наградами застройщиком DAMAC Properties. МАРБЕЛЬЯ в лагунах Дамак в Дубайленде полна характера и красок, являясь художественным шедевром, который легко сочетает в себе ультра-ро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Показать все Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Дубай, ОАЭ
от
$607,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в жилом комплексе Damac Islands в районе Dubailand! На территории комьюнити будут премиальные локации для отдыха и развлечений! Поблизости множество популярных локаций! Полностью оборудованная кухня с техникой! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОА…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла VIEWZ
Вилла VIEWZ
Вилла VIEWZ
Вилла VIEWZ
Дубай, ОАЭ
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Viewz Residence - новый комплекс в JLT by Danube Properties, включающий коллекцию студий, апартаментов с 1–3 спальнями и 4-местных вилл на крыше. Эти удивительные дома с великолеп…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Показать все Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой. Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, …
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус Greenway2 Emaar
Таунхаус Greenway2 Emaar
Таунхаус Greenway2 Emaar
Таунхаус Greenway2 Emaar
Таунхаус Greenway2 Emaar
Показать все Таунхаус Greenway2 Emaar
Таунхаус Greenway2 Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$740,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Greenway 2, расположенный в оживленном сердце Дубая, предлагает возможность насладиться беспрецедентными впечатлениями. Гольф-образ жизни в эксклюзивном закрытом комплексе. Здесь современный дизайн сочетается с домашним теплом. Таунхаусы, изящно расположенные группами по два, наполнены сов…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Показать все Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Дубай, ОАЭ
от
$5,44 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Захватывающий вид на горизонт Дубая и безмятежность частной лагуны создают идеальный баланс между городским удобством и природной красотой. Коллекция Bentley Home переводит силуэты и формы, ставшие синонимами британской автомобильной легенды, на язык безупречного итальянского языка. меблиро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Park Greens by Damac
Вилла Park Greens by Damac
Вилла Park Greens by Damac
Вилла Park Greens by Damac
Вилла Park Greens by Damac
Показать все Вилла Park Greens by Damac
Вилла Park Greens by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$779,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Мы рады представить эту великолепную виллу повышенной роскоши с 5 спальнями, расположенную в престижном жилом комплексе «PARK GREENS». Поселок в тихом зеленом районе DAMAC Hills, недалеко от международного гольф-клуба Трампа. Этот эксклюзивный жилой проект от удостоенного наград застройщи…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Показать все Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Вилла The Floating Seahorse by Thoe
Дубай, ОАЭ
от
$5,72 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Плавающий морской конек — место, превосходящее воображение, подвиг инноваций, достигнутый благодаря сочетанию инженерной мысли и воображения. Виллы Floating Seahorse представляют собой пример вневременного дизайна и мастерства, расположенные на трех уровнях, включая впечатляющий подводный по…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Показать все Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Дубай, ОАЭ
от
$6,22 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Показать все Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Дубай, ОАЭ
от
$3,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Особняк с собственным садом и гаражом! Роскошный особняк в комплексе South Bay 3 в районе Dubai South! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подходит для жизни и инвестиций! Все особняки имеют семейная и игровая комнаты, просторная гостиная, кабинет, кладовая и прачечная. Инфраструктура: …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Greenville
Таунхаус Greenville
Таунхаус Greenville
Таунхаус Greenville
Таунхаус Greenville
Показать все Таунхаус Greenville
Таунхаус Greenville
Дубай, ОАЭ
от
$876,712
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Таунхаус в шикарном комьюнити Greenville в районе Emaar South! Премиальное расположение! Рядом с гольф-полем и парком! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: пешеходные и беговые дорожки, велосипедные треки, спо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Показать все Вилла Mira Villas by Bentley Home
Вилла Mira Villas by Bentley Home
Дубай, ОАЭ
от
$5,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Шикарная вилла в новом проекте Mira Villas by Bentley Home в районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City)! Полностью меблированная с дизайнерским интерьером! Захватывающий вид на горизонт Дубая! Отличный вариант для любителей прогулок и пышной природы! Для жизни и инвестиций! Рассрочка без %! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Elaine Amali
Вилла Elaine Amali
Вилла Elaine Amali
Вилла Elaine Amali
Вилла Elaine Amali
Показать все Вилла Elaine Amali
Вилла Elaine Amali
Дубай, ОАЭ
от
$40,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Первый этаж: Официальная гостиная Официальная столовая Открытая кухня Барная зона Домашний кинотеатр Большое фойе Детская игровая комната Гараж на 4 машины Личная зона: Вторичная кухня Прачечная 3 отдельные комнаты для персонала + ванные комнаты На открытом воздухе: Зона барбек…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Senses at the Fields
Вилла Senses at the Fields
Вилла Senses at the Fields
Вилла Senses at the Fields
Вилла Senses at the Fields
Показать все Вилла Senses at the Fields
Вилла Senses at the Fields
Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Senses – Jade at the Fields — новый комплекс элитных таунхаусов в Mohammed Bin Rashid City! Доходность - 7.7%! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! В каждой резиденции предусмотрены гараж, патио, комната для персонала и большие террасы. Удобства: Жители получат возможность воспо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Springs
Вилла The Springs
Вилла The Springs
Вилла The Springs
Вилла The Springs
Показать все Вилла The Springs
Вилла The Springs
Дубай, ОАЭ
от
$898,456
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовая вилла в современном комьюнити The Springs в Дубае! Прекрасно подойдет для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10%! Шикарный вид на озеро! Удобства: бассейн, теннисный корт, детские игровые площадки; зона для отдыха и барбекю, баскетбольные площадки и многое др…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Knightsbridge
Таунхаус Knightsbridge
Таунхаус Knightsbridge
Таунхаус Knightsbridge
Таунхаус Knightsbridge
Показать все Таунхаус Knightsbridge
Таунхаус Knightsbridge
Дубай, ОАЭ
от
$2,15 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошный комплекс Knightsbridge с комфортабельными таунхаусами и виллами! В самом сердце района Meydan District 11! Рядом с лагуной! В окружении пышной зелени! Отличное место для любителей спокойной атмосферы и прогулок на свежем воздухе! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ст…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Показать все Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Дубай, ОАЭ
от
$816,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эту роскошную недвижимость в окружении природы "Fairway Villas" является частью коллекции Emaar. Стратегическое расположение на юге Дубая позволяет быстро добраться до Экспо-Сити и обеспечивает легкий доступ к международному аэропорту Аль-Мактум. Это процветающее сообществ…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Таунхаус Terra Golf Collection
Таунхаус Terra Golf Collection
Таунхаус Terra Golf Collection
Таунхаус Terra Golf Collection
Таунхаус Terra Golf Collection
Показать все Таунхаус Terra Golf Collection
Таунхаус Terra Golf Collection
Дубай, ОАЭ
от
$1,98 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла в новом комьюнити TERRA Golf Collection в районе Jumeirah Golf Estates(ROI - 11,5% в $)! Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 21%! Предоставим каталог инвестора! Апартаменты оборудованы кухонным гарнитуром и техникой! Беспроцентн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Violet 4
Таунхаус Violet 4
Таунхаус Violet 4
Таунхаус Violet 4
Таунхаус Violet 4
Показать все Таунхаус Violet 4
Таунхаус Violet 4
Дубай, ОАЭ
от
$536,986
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошный таунхаус в новом комьюнити Violet 4 в районе Damac Hills 2! Открытая планировка и элегантный интерьер! Живописный панорамный вид! Полностью меблированная кухня! Отличный вариант для проживания с семьей и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Verdana III
Таунхаус Verdana III
Таунхаус Verdana III
Таунхаус Verdana III
Таунхаус Verdana III
Показать все Таунхаус Verdana III
Таунхаус Verdana III
Дубай, ОАЭ
от
$423,388
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошный таунхаус Verdana III в Dubai Investments Park! Отличный вариант для инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 5% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2027 г. Удобства: затененные зоны отдыха, большой плавательный бассейн, ланд…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Показать все Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Пальма Джебель Али величественно возвышается над сверкающими водами Персидского залива — это изысканный райский архипелаг, расположенный всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот крупномасштабный городской проект воплощает амбициозную концепцию страны, создавая уникальное место, не п…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Показать все Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
от
$635,815
Год сдачи 2026
Damac Lagoons представляет Миконос!Миконос — это недавний запуск известного сообщества DAMAC Lagoons, где вы можете окунуться в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автор проекта — DAMAC Properties. Среди предлагаемых к продаже объектов на Миконосе есть таунхаусы с 4-5 спальнями,…
Застройщик
damac properties
Оставить заявку
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Дубай, ОАЭ
от
$1,08 млн
Год сдачи 2024
Там возвышается ваш образ жизни. А еще есть таунхаусы с 6 и 7 спальнями Legends – с большими садовыми площадками на заднем дворе, вечным видом на гольф и радостью общественной жизни. Космополитическая роскошь встречает земляные текстуры, создавая гостеприимное чувство. Яркие фасады, гладкие…