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31 объект найдено
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
8
7
1 271 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
1 040 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
426 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
352 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
7
5
1 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
4
0 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
ОАЭ, ОАЭ
7
8
1 874 м²
2
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
€15,43 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
7
7
720 м²
3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
ОАЭ, ОАЭ
5
6
526 м²
2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
10
1 068 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
6
9
3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
8
1 163 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
ОАЭ, ОАЭ
5
8
746 м²
2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
€6,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
3
166 м²
1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€336,755
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
2
1
69 м²
1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,255
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
480 м²
2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,37 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan — потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
445 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
6
287 м²
3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€556,291
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€439,571
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
3
4
3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
4
4
2 780 м²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
€667,249
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
5
5
3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
3
2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
€463,647
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
4
5
2 799 м²
2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
€644,054
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Вилла 4 комнаты с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
4
5
2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
€695,857
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
4
4
4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн
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