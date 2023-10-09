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Виллы с видом на море в ОАЭ

Дубай
248
Sharjah Emirate
62
Абу-Даби (Эмират)
24
Абу-Даби
22
Аш-Шарджа
11
Рас-эль-Хайма
5
Umm al-Quwain
4
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31 объект найдено
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 271 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
ОАЭ, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 874 м²
Количество этажей 2
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
€15,43 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
ОАЭ, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 526 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
ОАЭ, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
€6,15 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€336,755
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,255
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,37 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€556,291
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€439,571
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты с видом на море, с Allowed, с Tiles
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
€1,23 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с Community view, с Allowed в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 780 м²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
€667,249
Вилла 5 комнат с видом на море, с Community view, с Allowed в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 5 комнат с видом на море, с Community view, с Allowed
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
€1,03 млн
Вилла 2 комнаты с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
€463,647
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
€644,054
Вилла 4 комнаты с видом на море в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
€695,857
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
€1,68 млн

Параметры недвижимости в ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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