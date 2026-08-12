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Виллы с видом на море в ОАЭ

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Дубай
83
Абу-Даби
105
Умм-эль-Кайвайн
12
Абу-Даби
127
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41 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Вилла 7 комнат в ОАЭ
Вилла 7 комнат
ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$7,54 млн
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Вилла 3 комнаты в ОАЭ
Вилла 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Этаж 1/3
Плавучие виллы в уникальном проекте Дубая на архипелаге Мир Острова Мир (The World Islands) …
$6,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$1,63 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в ОАЭ
Вилла 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 535 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$3,16 млн
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$2,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$3,00 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$3,84 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в ОАЭ
Вилла 6 комнат
ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$5,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$957,374
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$464,470
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
$6,16 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$2,99 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 705 м²
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
$1,77 млн
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Вилла 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
$151,370
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
$685,706
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 703 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$858,632
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 700 м²
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
$1,28 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 463 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
$1,24 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$4,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
$735,273
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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