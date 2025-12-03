Жилой комплекс Marea Residences

Marea Residences — прибрежная архитектура нового поколения, приватность и премиальный комфорт на Dubai Islands!



Marea Residences — эксклюзивный проект от Sharafi Development, представленный Metropolitan Premium Properties, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands. Район известен протяжённой береговой линией (около 20 км), современными набережными и активно развивающейся инфраструктурой, что делает локацию одним из ключевых будущих beachfront-кластеров в Дубае.



Интерьеры выполнены с применением европейских материалов премиум-класса:

- открытые кухни с высококлассной встроенной техникой;

- ванные комнаты в стиле спа;

- высокие потолки и широкие панорамные окна;

- приватные балконы и просторные террасы.



Каждая деталь направлена на создание уединённого, камерного и при этом ультракомфортного образа жизни на побережье.



Удобства:

Marea Residences предлагает богатую и продуманную инфраструктуру:



- infinity-бассейн с видами на морскую линию;

- приватные сады и ландшафтные зоны;

- студия Wellness & Spa;

- сауна и парные;

- современный тренажёрный зал;

- лаунж-пространства и места для встреч;

- круглосуточная охрана и консьерж-сервис.



Эти удобства формируют атмосферу курортной приватности и комфорта.



Локация на Dubai Islands

Расположение обеспечивает жителям идеальный баланс уединённости и городской мобильности:



- 2 минуты до Dubai Islands Beach;

- 2 минуты до Dubai Islands Mall;

- 20 минут до Dubai International Airport;

- 20 минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa.



Dubai Islands становятся одним из самых перспективных направлений beachfront-развития — новые пляжи, отели, инфраструктура и ограниченная плотность застройки делают локацию особенно привлекательной.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Marea Residences, изучить планировки и выбрать лучший лот в одном из самых эксклюзивных проектов на Dubai Islands.