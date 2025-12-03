  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Marea Residences

Жилой комплекс Marea Residences

Дубай, ОАЭ
от
$713,021
;
17
ID: 33031
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Marea Residences — прибрежная архитектура нового поколения, приватность и премиальный комфорт на Dubai Islands!

Marea Residences — эксклюзивный проект от Sharafi Development, представленный Metropolitan Premium Properties, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands. Район известен протяжённой береговой линией (около 20 км), современными набережными и активно развивающейся инфраструктурой, что делает локацию одним из ключевых будущих beachfront-кластеров в Дубае.

Интерьеры выполнены с применением европейских материалов премиум-класса:
- открытые кухни с высококлассной встроенной техникой;
- ванные комнаты в стиле спа;
- высокие потолки и широкие панорамные окна;
- приватные балконы и просторные террасы.

Каждая деталь направлена на создание уединённого, камерного и при этом ультракомфортного образа жизни на побережье.

Удобства:
Marea Residences предлагает богатую и продуманную инфраструктуру:

- infinity-бассейн с видами на морскую линию;
- приватные сады и ландшафтные зоны;
- студия Wellness & Spa;
- сауна и парные;
- современный тренажёрный зал;
- лаунж-пространства и места для встреч;
- круглосуточная охрана и консьерж-сервис.

Эти удобства формируют атмосферу курортной приватности и комфорта.

Локация на Dubai Islands
Расположение обеспечивает жителям идеальный баланс уединённости и городской мобильности:

- 2 минуты до Dubai Islands Beach;
- 2 минуты до Dubai Islands Mall;
- 20 минут до Dubai International Airport;
- 20 минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa.

Dubai Islands становятся одним из самых перспективных направлений beachfront-развития — новые пляжи, отели, инфраструктура и ограниченная плотность застройки делают локацию особенно привлекательной.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Marea Residences, изучить планировки и выбрать лучший лот в одном из самых эксклюзивных проектов на Dubai Islands.

Местонахождение на карте

Досуг

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
