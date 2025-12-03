Жилой комплекс Marea Residences

Marea Residences — прибрежная архитектура нового поколения, приватность и премиальный комфорт на Dubai Islands!
Marea Residences — эксклюзивный проект от Sharafi Development, представленный Metropolitan Premium Properties, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands. Район известен протяжённой береговой линией (около 20 км), современными набережными и активно развивающейся инфраструктурой, что делает локацию одним из ключевых будущих beachfront-кластеров в Дубае.
Интерьеры выполнены с применением европейских материалов премиум-класса:
- открытые кухни с высококлассной встроенной техникой;
- ванные комнаты в стиле спа;
- высокие потолки и широкие панорамные окна;
- приватные балконы и просторные террасы.
Каждая деталь направлена на создание уединённого, камерного и при этом ультракомфортного образа жизни на побережье.
Удобства:
Marea Residences предлагает богатую и продуманную инфраструктуру:
- infinity-бассейн с видами на морскую линию;
- приватные сады и ландшафтные зоны;
- студия Wellness & Spa;
- сауна и парные;
- современный тренажёрный зал;
- лаунж-пространства и места для встреч;
- круглосуточная охрана и консьерж-сервис.
Эти удобства формируют атмосферу курортной приватности и комфорта.
Локация на Dubai Islands
Расположение обеспечивает жителям идеальный баланс уединённости и городской мобильности:
- 2 минуты до Dubai Islands Beach;
- 2 минуты до Dubai Islands Mall;
- 20 минут до Dubai International Airport;
- 20 минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa.
Dubai Islands становятся одним из самых перспективных направлений beachfront-развития — новые пляжи, отели, инфраструктура и ограниченная плотность застройки делают локацию особенно привлекательной.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Marea Residences, изучить планировки и выбрать лучший лот в одном из самых эксклюзивных проектов на Dubai Islands.