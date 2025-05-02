Квартира в новостройке ORLA Dorchester Collection

Добро пожаловать в ORLA Golden - это концепция, которая отражает высоту, обстановку и атмосферу этого проекта. Золото символизирует первое и лучшее, первенство этого проекта. Он также воплощает блеск золотого солнечного света, его успокаивающее и запоминающееся отражение на воде на рассвете и закате.

На вершине иконы, Пальма Джумейра Знаменитый роскошный полуостров с уникальной связью с морем, Пальма Джумейра является местом без равных, со многими из лучших ресторанов Дубая, клубов и пляжных курортов всего в нескольких минутах ходьбы, в то время как остальные чудеса Дубая находятся в пределах легкой досягаемости. Расположенный на 29 000 квадратных метров пляжного участка на вершине полумесяца Пальмы, ORLA имеет привилегированное положение и непрерывный 270-градусный вид от небоскреба Дубая до бирюзовых вод Персидского залива, которые простираются до горизонта.

Исполнитель: DORCHESTER COLLECTION

Истинное значение «дома» выходит за рамки формы и функции — это то, что вас приветствуют с распростертыми объятиями, ценят за то, кто вы есть, и заботятся о том, как и в те времена, когда вам это нужно больше всего.

Расположение

Расположенный на полумесяце всемирно известной достопримечательности, Palm Jumeirah, ORLA занимает прибрежную позицию прямо на вершине архипелага Дубая.

Виды

Беспрерывный вид на 270 градусов от горизонта Дубая до бирюзовых вод Персидского залива, которые простираются до горизонта.

Потрясающий от моря до неба

Ваша резиденция в ORLA - это ваш эксклюзивный побег, где в помещении и на открытом воздухе плавно сочетаются с морем и небом, поскольку энергичные световые потоки через каждую резиденцию создают вечные перспективы с момента восхода солнца над горизонтом до последних золотых лучей, мерцающих от моря внизу.

Архитектура в лучшем виде от FOSTER + PARTNERS

OMNIYAT снова работает с пионерами в своей области для создания 3 взаимосвязанных башен ORLA. Компания Foster + Partners была выбрана в качестве архитектора для создания ошеломляющих башен, которые связаны друг с другом, чтобы создать единую драматическую форму.

Foster + Partners - это глобальная студия устойчивой архитектуры, урбанизма, инженерии и дизайна, основанная Норманом Фостером в 1967 году. Имея офисы по всему миру, эта практика работает как единое целое, которое этнически и культурно разнообразно, и люди занимают центральное место во всех наших начинаниях.

Стиль жизни вне сравнения

Предлагая лучшие удобства и пятизвездочный сервис, для удовольствия жителей 85 резиденций ORLA, 3 небесных дворца и 1 роскошный особняк, вы найдете уединение, престиж и персонализированное обслуживание с момента, когда вы ступили в обширное, возвышенное лобби.

Резиденции, которые стоят отдельно

С каждой резиденцией, тщательно расположенной и спроектированной, чтобы красиво сочетать внутренние и открытые пространства и создавать точки обзора, чтобы захватить множество великолепных видов на объекты и в город за его пределами, вы будете в восторге от постоянно меняющихся морских пейзажей, которые приветствуют вас за каждым углом.

Нет двух одинаковых ORLA.

85 башенных резиденций и 3 небесных дворца представляют собой смесь двух, трех и четырехкомнатных единиц, плавающих над курортом и мерцающим морем. Каждый из них имеет уникальную планировку, распределенную по одному или двум этажам, обеспечивая наилучшее использование каждого пространства и предоставляя множество вариантов в соответствии с индивидуальными желаниями каждого жителя.

16 Двухкомнатный симплекс — от 2799 до 4299 кв. футов.

17 Three Bedroom Simplex - от 3181 до 4435 кв. футов.

15 Three Bedroom Duplex — от 4 871 до 6 749 кв. футов.

6 Four Bedroom Simplex - от 4 413 до 4 618 кв. футов.

13 Four Bedroom Duplex (Double Height Living) — от 6 282 до 8 202 кв. футов.

18 Four Bedroom Duplex - 7 741 до 11 550 кв. футов.

• 3 Дворца Неба - 37 678 до 58 476 кв. футов.

• 1 особняк

удобства

Жители пользуются эксклюзивными удобствами ORLA:

• Резидент только пляжный клуб с крытым и открытым обедом

• Большой бесконечный температурный контролируемый открытый бассейн

• Крытый бассейн

• Детский бассейн и игровая площадка

• Спа с лечебными комнатами, салоном, сауной и парилкой

• Современный фитнес-центр

• Бассейны и джакузи

• Студии велосипедов и йоги

Бизнес-центр с 2 конференц-залами, залами заседаний и многофункциональным пространством для мероприятий

• Зал для сигар

• Частное кино

• Переулок для боулинга

Клуб Orla Beach

ORLA обитает в Дубае с его эксклюзивным пляжным клубом, раскинувшимся на 150 метрах нетронутого пляжа Палм Джумейра и кристальных вод Персидского залива. Рядом с пляжным клубом находится большой блестящий бесконечный бассейн, выложенный удобными шезлонгами, а также роскошными кабанами, дополненными пятизвездочными услугами для всех ваших кулинарных желаний. Проведите день, потягивая освежающие коктейли в уединении, и наслаждайтесь обедом у бассейна с семьей и друзьями, пока вы оставляете шум и суету Дубая позади вас.

Крытая и наружная жизнь

Крытая жизнь на открытом воздухе максимизируется через окна от пола до потолка, негабаритное стеклянное остекление и роскошные террасы с большими пространствами, чтобы беспрепятственно сочетать природные элементы солнечного моря и обширные виды с элегантными интерьерами

ОМНИЯТ Искусство освобождения

OMNIYAT - известный разработчик роскошных архитектурных шедевров. Искусство Возвышения воплощает нашу преданность воображению необычного и воплощению его в реальность. Мы возвышаем исключительность, чтобы создать захватывающие живые шедевры, обрамленные знаковыми горизонтами Дубая. С момента основания в 2005 году OMNIYAT переопределил каждый проект как необычное, редкое произведение искусства, сотрудничая с такими мировыми пионерами, как Foster + Partners, Zaha Hadid, Gilles et Boissier, Dorchester Collection и другими. Прикосновение OMNIYAT заключается в нашей способности улучшать опыт и формировать будущее роскошной жизни.