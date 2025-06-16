Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay

Само название LUMENA ALTA указывает на место, где амбиции встречаются с блеском. Lumena, происходящее от латинского lumen, вызывает ассоциации с чистым сиянием как символом видения, творчества и инноваций. Alta, означающее «возвышенный», говорит о статусе, стремлении и архитектурной высоте.

Вместе LUMENA ALTA становится символом возвышенного света — местом, где сливаются освещение и возвышенность.

LUMENA ALTA — это живая скульптура света и движения, возвышающаяся на 380 метров над городом. Созданный для людей обладающих глобальным видением, которые определяют будущее бизнеса и культуры, этот многофункциональный комплекс нового поколения объединяет роскошные коммерческие, жилые и лайфстайл-пространства в одном высоком шедевре.

Здание изгибается наружу, словно движение, застывшее во времени. Изящный спиралевидный фасад башни устанавливает новый архитектурный стандарт для Дубая. Каждая кривая его динамичной формы спроектирована так, чтобы улавливать и преломлять свет. Днем башня сияет ярким блеском. Ночью она светится, как будто освещена изнутри, словно светящийся инструмент, вписанный в горизонт. Ее аэродинамическая геометрия говорит о прогрессе и амбициях, воплощенных в форме, — это достопримечательность, призванная остаться в горизонте как скульптура.

