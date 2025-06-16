  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay

Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay

Дубай, ОАЭ
от
$6,96 млн
;
19
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32710
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Само название LUMENA ALTA указывает на место, где амбиции встречаются с блеском. Lumena, происходящее от латинского lumen, вызывает ассоциации с чистым сиянием как символом видения, творчества и инноваций. Alta, означающее «возвышенный», говорит о статусе, стремлении и архитектурной высоте.

Вместе LUMENA ALTA становится символом возвышенного света — местом, где сливаются освещение и возвышенность.

LUMENA ALTA — это живая скульптура света и движения, возвышающаяся на 380 метров над городом. Созданный для людей обладающих глобальным видением, которые определяют будущее бизнеса и культуры, этот многофункциональный комплекс нового поколения объединяет роскошные коммерческие, жилые и лайфстайл-пространства в одном высоком шедевре.

Здание изгибается наружу, словно движение, застывшее во времени. Изящный спиралевидный фасад башни устанавливает новый архитектурный стандарт для Дубая. Каждая кривая его динамичной формы спроектирована так, чтобы улавливать и преломлять свет. Днем башня сияет ярким блеском. Ночью она светится, как будто освещена изнутри, словно светящийся инструмент, вписанный в горизонт. Ее аэродинамическая геометрия говорит о прогрессе и амбициях, воплощенных в форме, — это достопримечательность, призванная остаться в горизонте как скульптура.

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ LUMENA ALTA

  • Отель
  • Удобства отеля
  • Офисы
  • Офисные удобства
  • Торговые помещения

УДОБСТВА ОТЕЛЯ

  • Тренажерный зал Executive Performance Fitness Gym
  • Aqua Vitality Level
  • Открытые террасы для омоложения
  • Помещения для встреч, конференций и мероприятий
  • СПА
  • Бассейн под открытым небом
  • Фирменный ресторан Sky Restaurant

УДОБСТВА ОФИСОВ

  • Фитнес-центр для руководителей
  • Оздоровительные и спа-услуги
  • Гидротерапия и процедурные кабинеты
  • Открытые террасы для отдыха
  • Бизнес-центр для руководителей
  • Коворкинг
  • Помещения для конференций и мероприятий
  • Бариста-лаунджи

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Raffles Residences & Penthouses
Дубай, ОАЭ
от
$4,08 млн
Жилой комплекс Stylish Living in Al Furjan, Dubai - Azizi Ameer
Дубай, ОАЭ
от
$352,426
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$428,752
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$293,603
Жилой комплекс Dubai Harbour Residences
Дубай, ОАЭ
от
$1,06 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
$6,96 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$711,821
Tiger Sky Tower – новый роскошный проект от Tiger Properties. Расположенный в районе высоких башен Бизнес-Бэй, этот полностью меблированный и оснащенный проект, настоящее воплощение стиля и элегантности. Башня Tiger Sky является самым высоким жилым зданием в мире, в высоте уступает только не…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Lavender
Жилой комплекс Lavender
Жилой комплекс Lavender
Жилой комплекс Lavender
Жилой комплекс Lavender
Жилой комплекс Lavender
Дубай, ОАЭ
от
$481,266
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Апартаменты в многофункциональном комплексе Lavender! В самом сердце района JVC! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: крытый/открытый тренажерный зал, баскетбольная площадка, открытый кинотеатр, детская игровая площадка, зона барбекю, паровая и сау…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,49 млн
Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации