Апарт-отель MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Эксклюзивные апартаменты в сердце Дубая, Business Bay

Прямо в центре деловой жизни Дубая предлагаются к продаже готовые к заселению апартаменты премиум-класса с панорамными видами.

Ключевые преимущества:

· Идеальная локация: Самый престижный деловой район Дубая Business Bay. 10-15 минут до Dubai Mall, Burj Khalifa и международного аэропорта.

· Готовый объект: Апартаменты сданы, можно заселяться сразу после покупки. Без ожидания строительства.

· Гостиничный сервис и доход: Объекты входят в состав 4-звездочного отельного комплекса (управление Millennium). Для инвесторов — это готовый бизнес с профессиональным управлением и потенциальным доходом от аренды ~6-8% годовых.

· Премиум-качество: Дизайн от известной студии YOO, система «Умный дом», отделка «под ключ» с мебелью и техникой.

· Инфраструктура: Собственный инфинити-бассейн, СПА, фитнес-зал, крытый паркинг.

Описание объекта:

Современный 30-этажный комплекс с пошаговой архитектурой. В продаже полностью меблированные студии, апартаменты с 1-3 спальнями и роскошные дуплексы.

Стоимость

студия от 51,9 m2 - 372 971$

1 bedroom от 74 m2 - 495 794$

2 bedroom 117 m2 - 768 283$

Цены актуальны на январь 2026 года и могут меняться. Точная стоимость конкретного лота уточняется при запросе.

Работаем с 15+странами мира,подберем недвижимость в Омане ,Таиланде,Вьетнаме,Камбодже,Болгарии,Грузии,Турции и друших странах

Напишите,чтобы запросить детали и записаться на просмотр