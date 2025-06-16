  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Апарт-отель MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Апарт-отель MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Дубай, ОАЭ
от
$372,971
BTC
4.4364158
ETH
232.5315194
USDT
368 750.6488242
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 33289
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jaffliya (~ 500 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Эксклюзивные апартаменты в сердце Дубая, Business Bay

Прямо в центре деловой жизни Дубая предлагаются к продаже готовые к заселению апартаменты премиум-класса с панорамными видами.

Ключевые преимущества:

· Идеальная локация: Самый престижный деловой район Дубая Business Bay. 10-15 минут до Dubai Mall, Burj Khalifa и международного аэропорта.
· Готовый объект: Апартаменты сданы, можно заселяться сразу после покупки. Без ожидания строительства.
· Гостиничный сервис и доход: Объекты входят в состав 4-звездочного отельного комплекса (управление Millennium). Для инвесторов — это готовый бизнес с профессиональным управлением и потенциальным доходом от аренды ~6-8% годовых.
· Премиум-качество: Дизайн от известной студии YOO, система «Умный дом», отделка «под ключ» с мебелью и техникой.
· Инфраструктура: Собственный инфинити-бассейн, СПА, фитнес-зал, крытый паркинг.

Описание объекта:
Современный 30-этажный комплекс с пошаговой архитектурой. В продаже полностью меблированные студии, апартаменты с 1-3 спальнями и роскошные дуплексы.

Стоимость

студия от 51,9 m2 - 372 971$

1 bedroom от 74 m2 - 495 794$

2 bedroom 117 m2 - 768 283$

Цены актуальны на январь 2026 года и могут меняться. Точная стоимость конкретного лота уточняется при запросе.

Работаем с 15+странами мира,подберем недвижимость в Омане ,Таиланде,Вьетнаме,Камбодже,Болгарии,Грузии,Турции и друших странах

Напишите,чтобы запросить детали и записаться на просмотр

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Дубай, ОАЭ
от
$149,094
Жилой комплекс Четырёхкомнатная новая квартира в прибрежном комплексе премиум класса BlueWaters Bay с уникальным расположением, район JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,24 млн
Жилой комплекс Wilton Terraces
Дубай, ОАЭ
от
$273,028
Жилой комплекс Orla Infinity
Дубай, ОАЭ
от
$18,08 млн
Многоквартирный жилой дом Sky Vista PHD
Дубай, ОАЭ
от
$939,949
Вы просматриваете
Апарт-отель MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY
Дубай, ОАЭ
от
$372,971
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Samana Rome
Жилой комплекс Samana Rome
Жилой комплекс Samana Rome
Жилой комплекс Samana Rome
Жилой комплекс Samana Rome
Показать все Жилой комплекс Samana Rome
Жилой комплекс Samana Rome
Дубай, ОАЭ
от
$506,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Апартаменты в потрясающем жилом комплексе Samana Rome в районе Nad Al Sheba! Поблизости находятся ключевые достопримечательности Дубая! Меблированная кухня с техникой! Высококлассные удобства! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: приватные бассейны, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Показать все Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$524,336
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом на пляж! Беспроцентная рассрочка! Доходность от 10% в $! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Комплекс Ellington Views 2 расположен в Ras al Khaimah. Инфраструктура: пляжный клуб, бассейн, крытый симулятор гольфа, фитнес-студию, зон…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Дубай, ОАЭ
от
$1,22 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 15
Эксклюзивные квартиры у моря в самом центре Пальмы Джумейра Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) — один из самых престижных районов Дубая, расположенный прямо на побережье. Это идеальное место для жизни у моря с быстрым доступом к знаковым локациям города. Всего в нескольких минутах — Dubai Marin…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации