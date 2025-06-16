Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае

Эксклюзивные квартиры у моря в самом центре Пальмы Джумейра

Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) — один из самых престижных районов Дубая, расположенный прямо на побережье. Это идеальное место для жизни у моря с быстрым доступом к знаковым локациям города. Всего в нескольких минутах — Dubai Marina, отель Atlantis The Royal и центр Дубая. Рядом находятся элитные бутики, рестораны, зоны отдыха и ключевые бизнес-кварталы. Для семей особенно важна близость к лучшим международным школам, зеленым паркам и развлекательным центрам. Международный аэропорт Дубая также находится недалеко, что делает это место удобным как для постоянной жизни, так и для отдыха.

Квартиры на Пальма Джумейра в Дубае, подарят вам возможность жить в атмосфере настоящей роскоши. Проект спроектирован с заботой о комфорте, благополучии и отдыхе всей семьи. Здесь доступны удобства мирового уровня: инфинити-бассейны с видом на море, сад с бассейном на крыше, а также современные оздоровительные зоны — спа, залы для йоги и медитации. Для детей предусмотрены игровые площадки, вдохновленные принципами Монтессори — безопасные, развивающие и яркие. Просторные лаундж-зоны, домашний кинотеатр, библиотека и кафе создают уютную атмосферу для общения и отдыха.

Квартиры оснащены передовыми системами «умного дома», которые обеспечивают высокий уровень комфорта, безопасности и полной интеграции с современными технологиями. В некоторых объектах есть собственные бассейны, просторные террасы и зеленые сады, где можно наслаждаться тишиной и природой в окружении премиальной архитектуры.

В проект входят также роскошные пентхаусы и виллы — идеальный выбор для тех, кто ищет приватность и простор в сочетании с исключительным уровнем сервиса. Интерьеры и цветовые решения подчеркивают утонченный стиль, а атмосфера комплекса создает ощущение единства с теми, кто разделяет ваши ценности и вкусы.

Это один из последних доступных проектов на острове Пальма Джумейра, где еще можно приобрести квартиру с рассрочкой до 2029 года. Он сочетает в себе все, что нужно для жизни и инвестиций: высокий уровень комфорта, семейную атмосферу и уникальное расположение. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, приватность и перспективу роста стоимости недвижимости в одном из самых ярких районов Дубая.

DXB-00288