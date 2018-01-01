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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в ОАЭ

41 объект найдено
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту 2-комнатную квартиру в Манчестере, располо…
€2,579
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту роскошную квартиру с 3 спальнями и комнато…
€6,448
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 811 м²
Элитная Резиденция Бизнес Бэй 1-комнатная квартира Полностью меблированная, просторная кварт…
€21,929
Студия 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Студия 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет вам эту прекрасную квартиру-студию, расположен…
€9,546
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту фантастическую полностью меблированную ква…
€25,799
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
AG Luxury Properties рада представить эту удивительную квартиру с 1 спальней в районе Марса …
€21,929
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
AG LUXURY Properties рада представить вам эту прекрасную квартиру с 2 спальнями в Dubai Gate…
€6,673
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 26
AG Luxury Properties рада представить эту удивительную квартиру с 1 спальней в Dec Towers T2…
€24,509
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
AG Luxury Properties рада предложить в аренду эту 1-комнатную квартиру на бульваре Кресент. …
€2,664
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Компания AG Luxury Properties рада сообщить об этой фантастической квартире с одной спальней…
€23,220
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Amna Tower — роскошная жилая башня, расположенная в Бизнес-Бэй, Дубай. Это престижное высотн…
€2,771
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Компания AG LUXURY PROPERTIES с гордостью представляет эту просторную квартиру с 2 спальнями…
€332
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Башня может похвастаться всем, к чему вы стремитесь. Помимо стратегического расположения на …
€358
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
О Резиденции Парк Гейт Park Gate Residences — это проект компании AL Wasl Properties, кот…
€41,279
Таунхаус 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Спрингс — часть самого популярного района Дубая с живописными водными путями и тихими, обсаж…
€43,859
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Компания AG Luxury Properties рада представить эту удивительную квартиру с 2 спальнями в рай…
€43,859
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Компания AG Luxury Properties рада предложить вам эту светлую, элегантную и просторную полно…
€3,730
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
AG Properties с гордостью представляет вам эту просторную квартиру с 2 спальнями в Noura Tow…
€46,439
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
AG Luxury с гордостью представляет вам эту просторную квартиру с 2 спальнями в районе Mon Re…
€46,439
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту удивительную полностью меблированную кварт…
€46,439
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
AG LUXURY Properties рада представить вам эту прекрасную квартиру с 2 спальнями в Golf Tower…
€49,019
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Детская площадка в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Детская площадка
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Al Bateen Residences расположен на видном месте на берегу моря и связан с 5-звездочным отеле…
€4,510
Вилла 4 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 156 м²
Что касается общественного транспорта в La Riviera Estates, для жителей доступны услуги авто…
€4,510
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Палома - один из шести районов, включающих Marina Promenade, обеспечивающий непосредственный…
€562
Вилла 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 152 м²
Sydney Villas — это комплекс хорошо спроектированных таунхаусов в районе Джумейра-Виллидж-Се…
€4,833
Квартира 4 спальни с Парковка, с Кухня, с Балкон / лоджия в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 спальни с Парковка, с Кухня, с Балкон / лоджия
Аджман, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту квартиру с 4 спальнями и кабинетом в Al Gh…
€648
Вилла 3 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Балкон / лоджия
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Springs 8 — это признанный закрытый жилой комплекс, изменивший современный образ жизни в Дуб…
€664
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Deira, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Описание Компания AG Luxury Properties рада предложить эту удивительную квартиру с 2 спал…
€677
Вилла 3 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Компания AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представляет эту большую квартиру с 3 спальн…
€81,268
Вилла 4 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Бассейн в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с Парковка, с Кондиционер, с Бассейн
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 418 м²
Количество этажей 3
AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представляет этот большой дом с 4 спальнями в популяр…
€82,558