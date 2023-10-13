Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в ОАЭ

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
€1,68 млн
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Этаж 42/42
Дамакский залив от cavalli ( SKY HIGH LUXURY ) DAMAC Bay - это новый жилой комплекс, сочета…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Luma 21 - это новый жилой комплекс премиум-класса, окружённый развитой инфраструктурой и кул…
€153,763
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в ОАЭ, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
ОАЭ, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Mamsha Al Saadiyat предлагает эксклюзивные дома в непревзойденном месте, где вы можете посещ…
€860,034

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти