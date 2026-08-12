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Многоуровневые квартиры в ОАЭ

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Дубай
13
Многоуровневые квартиры Удалить
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19 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 391 м²
Ультрароскошный дуплекс на первом этаже с огромной террасой, частным бассейном и доступом к …
$6,15 млн
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Многоуровневые квартиры в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Многоуровневые квартиры
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 218 м²
Палаццо Тиссоли на острове Аль-Марджан, ОАЭ О Палаццо Тиссоли На первой береговой лини…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Этаж 1
Огромный элитный дуплекс с частным бассейном и террасой, доступ к премиальным удобствам в пр…
$4,41 млн
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DD CO DEDD CO DE
Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 308 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,17 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 311 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,19 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 282 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,98 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 293 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,98 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 289 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,03 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 283 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,82 млн
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
$1,77 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$3,17 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,95 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$3,16 млн
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Mamsha Al Saadiyat предлагает эксклюзивные дома в непревзойденном месте, где вы можете посещ…
$859,891
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Этаж 3/9
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$1,35 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 286 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,01 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 346 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,43 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Этаж 2/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,02 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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