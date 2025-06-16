  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс MetroPoint Jabal Ali Industrial Second

Жилой комплекс MetroPoint Jabal Ali Industrial Second

Дубай, ОАЭ
от
$145,000
;
9
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32726
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

MetroPoint — это новый проект от Forum, созданный для тех, кто ценит удобство расположения, доступность и современный формат общественной жизни.

Расположенный в деловом центре Джебель Али, комплекс объединяет продуманные планировки, общие пространства и образ жизни, построенный на связи между людьми, местами и смыслом.

MetroPoint ориентирован как на прогрессивных жителей, так и на инвесторов, воплощая новый ритм городской жизни — динамичный, функциональный и устремлённый в будущее — в одном из самых перспективных районов роста Дубая.

План платежей: 50 / 50

 

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Vela Viento by Omniyat Dorchester Collection
Дубай, ОАЭ
от
$5,44 млн
Жилой комплекс Peace Lagoons
Дубай, ОАЭ
от
$210,934
Жилой комплекс Canal Heights 2
Дубай, ОАЭ
от
$646,301
Жилой комплекс Grove
Дубай, ОАЭ
от
$217,230
Жилой комплекс Новый комплекс Marriott Residences JLT с бассейном и зелеными парками в престижном районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$591,209
Вы просматриваете
Жилой комплекс MetroPoint Jabal Ali Industrial Second
Дубай, ОАЭ
от
$145,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Показать все Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Жилой комплекс Five Jumeirah Village
Дубай, ОАЭ
от
$945,205
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 60
Роскошные отельные апартаменты Five Jumeirah Village в районе Jumeirah Beach Residence! Апартаменты полностью меблированы! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Комплекс сдан! Удобства: открытый бассейн и терраса для загара, тренажерный зал, SPA-центр, н…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Показать все Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Жилой комплекс Oceanz 3 by Danube
Дубай, ОАЭ
от
$541,644
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
Апартаменты в привлекательном комплексе Oceanz 3 by Danube в районе Dubai Maritime City! Средняя доходность от 6 %! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Апартаменты полностью меблированы! Удобства: бассейн, зона для барбекю, спортзал, пад…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$202,509
Weybridge Gardens 5 — современный жилой комплекс от Leos International, расположенный в районе Dubailand Residence Complex. Локация отличается удобной транспортной доступностью: рядом остановки общественного транспорта, крупные торговые центры, школы международного уровня и вузы — всё, что н…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации