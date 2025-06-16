Жилой комплекс MetroPoint Jabal Ali Industrial Second

MetroPoint — это новый проект от Forum, созданный для тех, кто ценит удобство расположения, доступность и современный формат общественной жизни.

Расположенный в деловом центре Джебель Али, комплекс объединяет продуманные планировки, общие пространства и образ жизни, построенный на связи между людьми, местами и смыслом.

MetroPoint ориентирован как на прогрессивных жителей, так и на инвесторов, воплощая новый ритм городской жизни — динамичный, функциональный и устремлённый в будущее — в одном из самых перспективных районов роста Дубая.

План платежей: 50 / 50