  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Al Marmoom

Новостройки в Al Marmoom

дома
5
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Alana the Valley by Emaar
Вилла Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$953,050
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эти эксклюзивные двухместные виллы с 3–5 спальнями под названием «Алана». от известного разработчика Emaar. Долина является домом для элегантных и тихих кварталов, окруженных природой, с водными путями, которые гармонично сочетаются с городом. Этот великолепный комплекс пр…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Таунхаус Elora The Valley by Emaar
Таунхаус Elora The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$435,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эти эксклюзивные таунхаусы с 3-4 спальнями под названием «Элора». от известного разработчика Emaar. Комплексы таунхаусов среди пышной зелени. Долина — это живописный новый город, состоящий из современных таунхаусов, где жизнь находит вдохновение среди огромного сверкающего…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$571,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эти эксклюзивные таунхаусы с 3-4 спальнями под названием «Нима»; от известного разработчика Emaar. Комплексы домов Schiers среди пышной зелени. Долина — это живописный новый город, состоящий из современных таунхаусов, где жизнь находит вдохновение среди огромного сверкающе…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Rivana The Valley by Emaar
Вилла Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$762,440
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Роскошные виллы с индивидуальным дизайном, расположенные на острове Пальма Джебель Али. В планах 2027 г. Вилла "Клюквенное небо" Часть проекта Coral Villas Collection на этажах G + 2 включает 7 спален, библиотеку и гостиную с террасой. Nakheel — ведущий мировой разработчик, создающий о…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Farm Gardens the Valley by Emaar
Вилла Farm Gardens the Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эти эксклюзивные виллы с 4–5 спальнями под названием «Фермерские сады». от известного разработчика Emaar. Как в оазисе посреди самой эксклюзивной пустыни Дубая, в сельскохозяйственном районе, уединенном, тихом и безмятежном. «От фермы к столу»; налаживайте связи, выращивая…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти