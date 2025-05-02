Жилой комплекс Меблированные апартаменты в жилом комплексе Sunset Bay Four, Dubai Islands, ОАЭ

Sunset Bay Four — уникальный жилой проект от застройщика Imtiaz, расположенный на Dubai Islands — одного из самых амбициозных прибрежных направлений в Дубае. Это место создано для тех, кто мечтает о жизни у моря, наполненной эстетикой природы, простором, утонченным комфортом и высокими стандартами архитектуры. Всего в нескольких шагах от вашего будущего дома раскинулись километры белоснежных пляжей с кристально чистой водой.

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Интерьеры выполнены с использованием качественных материалов, а безупречная отделка и современный дизайн делают атмосферу дома по-настоящему эксклюзивной.

Инфраструктура комплекса действительно поражает своим уровнем. Вас ждут открытые лаунж-зоны с возможностью поужинать на свежем воздухе, уютные зоны для барбекю, террасы с джакузи и бассейнами, шезлонги у воды, зона для йоги, спортивные и детские площадки, современный клубный дом, оборудованный зал для фитнеса, зал для встреч и эффектные водные инсталляции. Для детей предусмотрены безопасные игровые зоны.

Особенности квартир

Резиденции будут полностью меблированы дизайнерской мебелью с использованием продукции премиум-брендов — Miele, Gessi, Villeroy & Boch, а также умной системой управления Alexa, создающей уникальный уровень комфорта.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в шаговой доступности от пляжа, парковой зоны и престижных торговых центров, а на территории предусмотрены станции зарядки электромобилей — идеальное решение для современного и экологичного образа жизни.

Жители комплекса получат прямой доступ к частному пляжу, а также к девяти современным маринам, из которых шесть находятся на Island A — идеальное место для владельцев яхт и любителей морских прогулок. Всего в нескольких минутах — престижные поля для гольфа на 9 и 18 лунок.