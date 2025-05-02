  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в жилом комплексе Sunset Bay Four, Dubai Islands, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в жилом комплексе Sunset Bay Four, Dubai Islands, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$518,057
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25915
ID новостройки на Realting
In CRM: 2452084
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Sunset Bay Four — уникальный жилой проект от застройщика Imtiaz, расположенный на Dubai Islands — одного из самых амбициозных прибрежных направлений в Дубае. Это место создано для тех, кто мечтает о жизни у моря, наполненной эстетикой природы, простором, утонченным комфортом и высокими стандартами архитектуры. Всего в нескольких шагах от вашего будущего дома раскинулись километры белоснежных пляжей с кристально чистой водой.

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Интерьеры выполнены с использованием качественных материалов, а безупречная отделка и современный дизайн делают атмосферу дома по-настоящему эксклюзивной.

Инфраструктура комплекса действительно поражает своим уровнем. Вас ждут открытые лаунж-зоны с возможностью поужинать на свежем воздухе, уютные зоны для барбекю, террасы с джакузи и бассейнами, шезлонги у воды, зона для йоги, спортивные и детские площадки, современный клубный дом, оборудованный зал для фитнеса, зал для встреч и эффектные водные инсталляции. Для детей предусмотрены безопасные игровые зоны.

Особенности квартир

Резиденции будут полностью меблированы дизайнерской мебелью с использованием продукции премиум-брендов — Miele, Gessi, Villeroy & Boch, а также умной системой управления Alexa, создающей уникальный уровень комфорта.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в шаговой доступности от пляжа, парковой зоны и престижных торговых центров, а на территории предусмотрены станции зарядки электромобилей — идеальное решение для современного и экологичного образа жизни.

Жители комплекса получат прямой доступ к частному пляжу, а также к девяти современным маринам, из которых шесть находятся на Island A — идеальное место для владельцев яхт и любителей морских прогулок. Всего в нескольких минутах — престижные поля для гольфа на 9 и 18 лунок.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом AZIZI Riviera 31
Дубай, ОАЭ
от
$273,972
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$6,01 млн
Жилой комплекс Trillionaire
Дубай, ОАЭ
от
$383,976
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$407,537
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$407,176
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в жилом комплексе Sunset Bay Four, Dubai Islands, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$518,057
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$991,597
Savanna — это комплекс апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями рядом с утопающим в зелени парком. Элегантно спроектированные здания занимают место по соседству с удобствами мирового класса, а обширная сеть дорог обеспечивает удобное сообщение, благодаря чему можно легко добраться до лу…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Damac Towers By Paramount Hotels and Resorts
Жилой комплекс Damac Towers By Paramount Hotels and Resorts
Дубай, ОАЭ
от
$704,795
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 68
Площадь 99 м²
1 объект недвижимости 1
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Paramount Tower Hotel and Residences (PTHR) — 68-этажное здание, которое совмещает в себе жилую башню и отель класса «люкс» от застройщика DAMAC Properties, расположенный в Business Ba…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,77 млн
Shoaq — уникальное воплощение мечты о безупречной прибрежной жизни в самом сердце Dubai Islands. Изысканный жилой проект, вдохновленный морской стихией, олицетворяет утонченную элегантность и истинную роскошь жизни на острове. Элегантное здание, состоящее из 7 этажей, включает всего 78 резид…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации