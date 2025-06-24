Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс премиум класса расположенный в районе Dubai Motor City, состоит из трех башен, соединенных огромным подиумом. Проект является олицетворением идеи отдельного мира, куда можно сбежать от хаоса городской жизни, в пространство роскоши и комфорта, в котором вы найдете все, что пожелаете. Ощутите непревзойденный уровень комфорта с первоклассной инфраструктурой в шаговой доступности.

В комплексе есть множество предложений на каждую из ваших потребностей: Плавайте в бассейне, словно вы на курорте, гуляйте по ландшафтным садам и занимайтесь спортом в современном фитнес-центре. Комплекс расположен в самом сердце района. Рядом находятся станция метро, шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Qudra Road, поэтому до главных точек Дубая добраться очень просто.

В комплексе представлены апартаменты под ключ:

с 1 спальней от 50 м² / Цена от $267,000

с 1,5 спальни от 59 м² / Цена от $316,500

с 2 спальнями от 91 м² / Цена от $482,500

Инфраструктура комплекса:

Огромный плавательный бассейн

Детский плавательный бассейн

Террасы с шезлонгами у бассейна

Водная игровая площадка

Джакузи & Пляж

Аквааэробика & Водное поло

Зоны для барбекю

Клубный дом

Корты для сквоша, бадминтона и падел-тенниса

Волейбольные площадки

Баскетбольная площадка

Площадка для игры в петанк

Ландшафтный сад

Зоны для йоги и медитации

Тренажерная зона под открытым небом

Лужайка & Сад с гамаками

Столы для пинг-понга

Гигантские шахматы

Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.