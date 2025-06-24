  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс Motor City

Дубай, ОАЭ
от
$267,000
BTC
3.1759118
ETH
166.4631182
USDT
263 978.7630568
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 32969
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    46

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс премиум класса расположенный в районе Dubai Motor City, состоит из трех башен, соединенных огромным подиумом. Проект является олицетворением идеи отдельного мира, куда можно сбежать от хаоса городской жизни, в пространство роскоши и комфорта, в котором вы найдете все, что пожелаете. Ощутите непревзойденный уровень комфорта с первоклассной инфраструктурой в шаговой доступности. 

 

В комплексе есть множество предложений на каждую из ваших потребностей: Плавайте в бассейне, словно вы на курорте, гуляйте по ландшафтным садам и занимайтесь спортом в современном фитнес-центре. Комплекс расположен в самом сердце района. Рядом находятся станция метро, шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Qudra Road, поэтому до главных точек Дубая добраться очень просто.

 

В комплексе представлены апартаменты под ключ:

  • с 1 спальней от 50 м² / Цена от $267,000
  • с 1,5 спальни от 59 м² / Цена от $316,500
  • с 2 спальнями от 91 м² / Цена от $482,500 

 

Инфраструктура комплекса:

  • Огромный плавательный бассейн
  • Детский плавательный бассейн
  • Террасы с шезлонгами у бассейна
  • Водная игровая площадка
  • Джакузи & Пляж
  • Аквааэробика & Водное поло
  • Зоны для барбекю
  • Клубный дом
  • Корты для сквоша, бадминтона и падел-тенниса
  • Волейбольные площадки
  • Баскетбольная площадка
  • Площадка для игры в петанк
  • Ландшафтный сад
  • Зоны для йоги и медитации
  • Тренажерная зона под открытым небом
  • Лужайка & Сад с гамаками
  • Столы для пинг-понга
  • Гигантские шахматы

 

Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0 – 59.0
Цена за м², USD 5,340 – 5,364
Цена квартиры, USD 267,000 – 316,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0
Цена за м², USD 5,302
Цена квартиры, USD 482,500

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Задайте все интересующие вопросы
Назад
