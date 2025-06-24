Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс премиум класса расположенный в районе Dubai Motor City, состоит из трех башен, соединенных огромным подиумом. Проект является олицетворением идеи отдельного мира, куда можно сбежать от хаоса городской жизни, в пространство роскоши и комфорта, в котором вы найдете все, что пожелаете. Ощутите непревзойденный уровень комфорта с первоклассной инфраструктурой в шаговой доступности.
В комплексе есть множество предложений на каждую из ваших потребностей: Плавайте в бассейне, словно вы на курорте, гуляйте по ландшафтным садам и занимайтесь спортом в современном фитнес-центре. Комплекс расположен в самом сердце района. Рядом находятся станция метро, шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Qudra Road, поэтому до главных точек Дубая добраться очень просто.
В комплексе представлены апартаменты под ключ:
Инфраструктура комплекса:
Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.