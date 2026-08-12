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Дуплексы в ОАЭ

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Дубай
7
Рас-эль-Хайма
4
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55 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 16
Роскошные современные квартиры на побережье в Мина-Аль-Араб Жилой комплекс расположен на поб…
$1,88 млн
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 304 м²
Количество этажей 11
Роскошные квартиры с рассрочкой на 24 месяца после сдачи на Дубай Айлендс Проект, состоящих …
$4,92 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$990,667
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Дуплекс 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 636 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$8,96 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 152 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Этаж 23/38
Квартиры в новом проекте с выгодной рассрочкой в Дубае, JVC Проект находится в районе Distri…
$1,12 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3/9
Эксклюзивные квартиры на набережной с рассрочкой платежа на острове Синия в Умм-аль-Кувейне …
$1,44 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 7/14
Роскошные квартиры и дуплексы среди обильной зелени в Дубае Уникальный проект Legends задает…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 22/42
Роскошные апартаменты с качественным оснащением в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл Проект распо…
$889,060
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 62/63
Меблированные квартиры с рассрочкой платежа в Дубае, JVC Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Vi…
$735,495
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 402 м²
Количество этажей 16
Доступные квартиры с видом на залив в Джебель-Али, Дубай Проект расположен в Джебель-Али – о…
$1,49 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 131 м²
Этаж 1/9
Современные квартиры с рассрочкой платежа у моря на острове Синия Остров Синия, расположенны…
$1,51 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 14
Квартиры у моря на островах Дубай Айлендс с развитой инфраструктурой Этот жилой небоскреб на…
$2,50 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 2/10
Превосходные квартиры с видом на озеро в многофункциональном комплексе в Дубае Комплекс расп…
$667,373
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Роскошные квартиры с видом на море на островах Дубай Айлендс Расположенный на престижных ост…
$2,61 млн
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
В восторге от демонстрации этого трехкомнатного DUPLEX в SLS Residences The Palm, недавно за…
$7,37 млн
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Этаж 15/21
Квартиры у лагуны с мебелью в новом центре Аджмана Этот премиальный жилой проект расположен …
$785,144
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Дуплекс 3 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Двухуровневая квартира на первой береговой линии на острове Синия, Умм-аль-Кувейн Откройте д…
$984,894
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 13
Брендовые квартиры у воды под управлением Anantara в Мина Аль-Араб, Рас-эль-Хайма Жилой комп…
$4,01 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,13 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 310 м²
Этаж 100/100
Роскошные квартиры с возможностью рассрочки в Дубае Роскошный проект с видом на море в Дубай…
$34,47 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
Количество этажей 14
Роскошные квартиры и дуплексы среди обильной зелени в Дубае Уникальный проект Legends задает…
$1,13 млн
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Дуплекс 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 733 м²
Этаж 13/18
Апартаменты в стиле Cavalli с персональными бассейнами в Дубае, Аль-Сафа Аль-Сафа (Al Safa) …
$11,31 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3/9
Эксклюзивные апартаменты на берегу моря с рассрочкой платежа на острове Синия, Умм-аль-Кувей…
$1,43 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 41/44
Эксклюзивные меблированные апартаменты в рассрочку в Дубай Марина Дубай Марина (Dubai Marina…
$1,54 млн
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Дуплекс 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 279 м²
Этаж 11/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$5,11 млн
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Дуплекс 3 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Количество этажей 14
Эксклюзивные прибрежные квартиры на престижном острове Хаят Остров Хаят, расположенный в рай…
$2,58 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 47/54
Полностью меблированные квартиры в Дубае, Мотор Сити, в рассрочку после сдачи проекта Дубай …
$1,06 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Augusta от Nshama в Town Square Dubai Augusta: динамичная жизнь в гармонии с природой …
Цена по запросу
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Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
В рамках DAMAC Bay 2 - это ультра-роскошная коллекция Skycrest, где вы можете найти роскошны…
$7,95 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на море
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