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Дуплексы в ОАЭ

Дубай
6
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6 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,55 млн
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,15 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€715,116
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€592,897
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 760 м²
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
€17,77 млн
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
€1,16 млн

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