Жилой комплекс Полностью меблированные квартиры. Заходи и живи.

Созданный, чтобы воплотить суть курортной жизни, Beach Walk Residence 3 предоставляет своим жителям спокойную и умиротворяющую обстановку. Интерьеры украшены нейтральными оттенками и роскошными золотыми акцентами, создавая гармоничную атмосферу, наполненную роскошью. Панорамные окна от пола до потолка открывают потрясающие виды на сверкающие воды и оживленный городской пейзаж, позволяя естественному свету наполнять жилые пространства.

Ощутите слияние островной жизни и городского удобства в Beach Walk Residence 3. Просыпайтесь под успокаивающий морской бриз и наслаждайтесь панорамными видами, простирающимися до горизонта, создавая атмосферу вечного отдыха. Объект предлагает дзен-сад — тихое убежище для спокойных размышлений и единения с природой, а также каскадный инфинити-бассейн, где жители могут собираться с близкими и наслаждаться бескрайним небом.

Острова Дубая, на фоне которых расположен Beach Walk Residence 3, — это уникальное сообщество на берегу воды, призванное переосмыслить роскошную жизнь. Пять взаимосвязанных островов с роскошными курортами, чистейшими пляжами и культурными центрами отражают современный прибрежный стиль жизни, гармонирующий с амбициозной программой развития Дубая до 2040 года. С такими удобствами, как марины, поля для гольфа, курорты и отели, это сообщество демонстрирует стремление Дубая стать мировым центром для лучших жилых проектов.

В этом эксклюзивном уголке комфорт сочетается с элегантностью, а сила — со стилем, предлагая жителям неповторимую роскошь и удобство. Beach Walk Residence 3 — это воплощение островного блаженства, где каждый день — это спокойное убежище в самом сердце яркого ландшафта Дубая.