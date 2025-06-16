  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Полностью меблированные квартиры. Заходи и живи.

Жилой комплекс Полностью меблированные квартиры. Заходи и живи.

Дубай, ОАЭ
от
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16 1
ID: 28034
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Созданный, чтобы воплотить суть курортной жизни, Beach Walk Residence 3 предоставляет своим жителям спокойную и умиротворяющую обстановку. Интерьеры украшены нейтральными оттенками и роскошными золотыми акцентами, создавая гармоничную атмосферу, наполненную роскошью. Панорамные окна от пола до потолка открывают потрясающие виды на сверкающие воды и оживленный городской пейзаж, позволяя естественному свету наполнять жилые пространства.

Ощутите слияние островной жизни и городского удобства в Beach Walk Residence 3. Просыпайтесь под успокаивающий морской бриз и наслаждайтесь панорамными видами, простирающимися до горизонта, создавая атмосферу вечного отдыха. Объект предлагает дзен-сад — тихое убежище для спокойных размышлений и единения с природой, а также каскадный инфинити-бассейн, где жители могут собираться с близкими и наслаждаться бескрайним небом.

Острова Дубая, на фоне которых расположен Beach Walk Residence 3, — это уникальное сообщество на берегу воды, призванное переосмыслить роскошную жизнь. Пять взаимосвязанных островов с роскошными курортами, чистейшими пляжами и культурными центрами отражают современный прибрежный стиль жизни, гармонирующий с амбициозной программой развития Дубая до 2040 года. С такими удобствами, как марины, поля для гольфа, курорты и отели, это сообщество демонстрирует стремление Дубая стать мировым центром для лучших жилых проектов.

В этом эксклюзивном уголке комфорт сочетается с элегантностью, а сила — со стилем, предлагая жителям неповторимую роскошь и удобство. Beach Walk Residence 3 — это воплощение островного блаженства, где каждый день — это спокойное убежище в самом сердце яркого ландшафта Дубая.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.7
Цена за м², USD 8,729
Цена квартиры, USD 652,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Видеообзор жилой комплекс Полностью меблированные квартиры. Заходи и живи.

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Полностью меблированные квартиры. Заходи и живи.
Дубай, ОАЭ
от
$603,000
