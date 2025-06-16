  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Квартира в новостройке Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет

Квартира в новостройке Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет

Business Bay, ОАЭ
от
$872,326
;
14
Оставить заявку
ID: 27809
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay
  • Метро
    Business Bay (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    100

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй

Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торговые точки. Расположенный вдоль Дубайского канала, он предлагает захватывающие виды на набережную и удобный доступ к таким достопримечательностям, как Бурдж-Халифа и Даунтаун Дубай. Бизнес-Бэй — динамичное место с ресторанами высокой кухни, стильными кафе и уютными зонами для отдыха, идеально подходящее для профессионалов, семей и инвесторов, ищущих современный образ жизни в центре города.

Квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены в удобном доступе к улицам Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street и Al Asayel Street всего в 5 минутах от набережной Мараси, в 9 минутах от Бурдж-Халифа и ТРЦ Dubai Mall, в 10 минутах от фонтана Дубая, в 11 минутах от Дубай Опера, в 11 минутах от Музея будущего, в 14 минутах от стадиона Coca-Cola Аrena, в 16 минутах от международного аэропорта Дубая, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina, в 35 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум.

Проект представляет собой впечатляющую 102-этажную башню с уникальным фасадом, созданным из высококачественных материалов, включая мрамор премиум-класса, детали из матового золота и роскошную отделку, такую как белый и золотой мрамор с акцентами из углеродного волокна. Этот стильный комплекс сочетает элегантность и функциональность, создавая захватывающую атмосферу. Жильцы могут наслаждаться более чем 40 удобствами премиум-класса, включая индивидуальный бассейн в каждой квартире, бассейн-инфинити с видом на канал, спа-салон на линии горизонта и сад на крыше. В комплексе также есть оздоровительный клуб, водный тренажерный зал, крытые и открытые площадки для вечеринок, sky-площадка для медитации и многочисленные лаундж-зоны. Для отдыха предлагаются боулинг, мини-гольф, кроссфит, зумба и музыкальная площадка. Любители спорта могут воспользоваться тренировочными площадками для крикета, бадминтона, баскетбола и тенниса. Для семейного отдыха предусмотрены детские игровые площадки, батутная зона, детский сад и детский бассейн-оазис. Дополнительные удобства включают бизнес-центр, библиотеку, салон красоты, оздоровительный бар и услуги врача по вызову, обеспечивая роскошный и полноценный образ жизни.

В проекте представлен широкий выбор резиденций, включая студии, а также квартиры с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями. Каждая квартира полностью обставлена итальянской мебелью премиум-класса Dolce Vita, изготовленной из первоклассных материалов с вниманием к мельчайшим деталям. Интерьеры включают встроенные шкафы, спроектированные для максимального увеличения пространства, и кухни, оснащенные высококачественной бытовой техникой, сочетающей практичность с изысканностью. Роскошная отделка, такая как мраморные полы, элементы из дерева и льняные шторы с высоким содержанием нитей, придает помещениям особый стиль. Ванные комнаты оформлены итальянской фурнитурой премиум-класса. Каждая резиденция оснащена современными технологиями «умного дома», позволяющими легко управлять освещением, климатом и безопасностью, что создает комфорт и удобство. Все элементы, от трансформируемых кухонь до изысканных дверей с золотыми деталями, подчеркивают высокий стандарт мастерства и создают атмосферу исключительного комфорта и элегантной красоты.


DXB-00180

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$753,425
Жилой комплекс Navitas Hotel & Residences
Дубай, ОАЭ
от
$144,411
Жилой комплекс Verdana 7
Дубай, ОАЭ
от
$461,548
Жилой комплекс Sobha Hartland II
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Дубай, ОАЭ
от
$340,570
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Business Bay, ОАЭ
от
$872,326
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$430,441
Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями. За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса. Удобства и оснащение в доме На территории находится: совр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс ARLO
Жилой комплекс ARLO
Жилой комплекс ARLO
Жилой комплекс ARLO
Жилой комплекс ARLO
Показать все Жилой комплекс ARLO
Жилой комплекс ARLO
Дубай, ОАЭ
от
$465,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Апартаменты в новом премиальном проекте ARLO в районе Dubai Creek Harbour! Апартаменты прекрасно подойдут для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 6,8%)! Предоставим каталог инвестора! Топ локация! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2028 г. Удобства: современный тренажерный зал, ба…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Показать все Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Дубай, ОАЭ
от
$1,15 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 52
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Башня Palm Beach Tower 3, расположенная на острове Palm Jumeirah, является третьим зданием в престижном комплексе Palm Beach Towers от застройщика Nakheel. Новый 51-этажный комплекс пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
109.0
1,15 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации