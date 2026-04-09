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Резиденция Stamn YUNI

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
14 1
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ID: 37953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Адрес
    45b Street
  • Метро
    Emirates Towers (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Промо-материалы и документы

Презентации и брошюры

google STAMN YUNI Brochure.pdf

О комплексе

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STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живописным пляжем Джумейра и небоскребами Sheikh Zayed Road (E11), этот проект находится прямо на пороге Музея будущего, Dubai Mall, финансового центра DIFC и Всемирного торгового центра. Это также легкая прогулка до метро Дубая.

Подробности проекта

Звук Юни является основным жилым комплексом в Джумейра Гарден-Сити в Дубае, быстро растущем и популярном районе Downtown. Построенный для городской жизни, STAMN Yuni предлагает премиальную точку зрения для работающих профессионалов, всего в нескольких минутах от шума финансового района и торговых центров Дубая.

Резиденции были спроектированы для менталитета Дубая «трудолюбивый, играй усердно», обеспечивая удобство, доступность и удобства мирового класса. Будь то отдых в комфорте вашей собственной резиденции или отдых вокруг захватывающего дух бассейна на крыше, STAMN Yuni отдает приоритет благополучию.

Работа из дома, работа из любого места

Звук Yuni разработан с учетом яркой молодежи Дубая. Единицы были преднамеренно запланированы, чтобы максимизировать каждый квадратный фут, что помогает снизить общую стоимость квартиры.

Премиум-студии начинаются от 800 000 дирхамов, с 1-комнатными квартирами от 1 миллиона дирхамов. В общей сложности доступно 33 студийных блока с 55 односпальными и односпальными + учебными блоками. Резиденции также будут обслуживаться двумя специальными паркингами и вестибюлем на первом этаже и зоной приема.

Удобства по всей собственности включают бассейн на крыше, детский бассейн, современную гимназию, комнату для йоги и медитации, открытое барбекю и столовые, а также различные зоны отдыха и релаксации.

Учитывая близость к популярным деловым районам и легкий доступ к транспортным маршрутам, STAMN Yuni представляет собой исключительную инвестиционную возможность по доступным ценам. Инвесторы выиграют от твердой доходности аренды - более 1 миллиона человек работают в близлежащих прилегающих районах, обеспечивая бесконечный спрос на жилье. Важно отметить, что Jumeirah Garden City находится в стадии быстрого развития, что означает, что окружающее сообщество является совершенно новым и постоянно совершенствуется.

Звук Юни является одной из первых возможностей использовать этот новый исключительный инвестиционный район, и ожидается, что инвесторы выиграют от сильного потенциала увеличения капитала.

Местонахождение проекта

Район зажат между элитными жилыми районами, такими как Джумейра и Заабель, и непосредственно сталкивается с бизнес-центрами Торгового центра, Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Business Bay.

Звук Юни находится всего в нескольких минутах ходьбы от метро Дубая, и для тех, кто путешествует на машине, дороги района легко сходятся на Шейх Зайед Роуд (E11), что обеспечивает удобный доступ ко всем соединительным точкам Дубая.

Резиденции также находятся в нескольких минутах ходьбы от ближайших пляжей в Джумейре и менее чем в 10 минутах езды от туристических достопримечательностей, таких как Бурдж-Халифа, Dubai Frame, Dubai Mall и Музей будущего.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Резиденция Stamn YUNI
Дубай, ОАЭ
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