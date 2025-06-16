  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Лучшая Локация

Жилой комплекс Лучшая Локация

Дубай, ОАЭ
от
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17 1
ID: 28033
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Wynwood by Imtiaz — ультра-современный жилой проект на островах Дубая, создающий атмосферу курортной жизни в черте мегаполиса. В проекте представлены апартаменты с 1–4 спальнями и дуплексы площадью от 55 до 330 м². Все резиденции спроектированы с акцентом на комфорт, видовые характеристики и премиальную инфраструктуру. Комплекс расположен всего в 5 минутах от яхт-клуба, пляжа и гольф-поля Dubai Islands, в 15 минутах от аэропорта и в 20 минутах от центра Дубая. Среди удобств — панорамный инфинити-бассейн на крыше, фитнес-зал, джакузи, зоны для йоги, детский бассейн, зелёный двор, дизайнерская лестница Whisper Steps и VIP-парковка.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины

Видеообзор жилой комплекс Лучшая Локация

