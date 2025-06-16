Жилой комплекс Лучшая Локация

Wynwood by Imtiaz — ультра-современный жилой проект на островах Дубая, создающий атмосферу курортной жизни в черте мегаполиса. В проекте представлены апартаменты с 1–4 спальнями и дуплексы площадью от 55 до 330 м². Все резиденции спроектированы с акцентом на комфорт, видовые характеристики и премиальную инфраструктуру. Комплекс расположен всего в 5 минутах от яхт-клуба, пляжа и гольф-поля Dubai Islands, в 15 минутах от аэропорта и в 20 минутах от центра Дубая. Среди удобств — панорамный инфинити-бассейн на крыше, фитнес-зал, джакузи, зоны для йоги, детский бассейн, зелёный двор, дизайнерская лестница Whisper Steps и VIP-парковка.