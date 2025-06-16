  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments

Дубай, ОАЭ
от
$205,000
;
15
ID: 32597
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем вашему вниманию роскошный жилой проект Riverside Views Apartments, расположенный в Дубае с множеством удобств.

Для поддержания здоровья и активности в апартаментах Riverside Views предусмотрены такие уникальные удобства, как шахматная площадка Opal Chess Haven, станции для занятий гимнастикой, скалодром с освежающими водными спусками, Zen Spa, озера с эфирными маслами и даже плавучая сцена для опер и мюзиклов.

Питание и оздоровление включают в себя разнообразные обеды в ресторане Portofino, ресторане Island и кулинарные классы с использованием свежих органических ингредиентов с гидропонных ферм.

Что касается социальных и культурных удобств, жильцы могут воспользоваться плавучим кинотеатром, комнатами для отдыха, клубным домом с различными удобствами, такими как рабочие места, тренажерные залы, кинотеатры под открытым небом и игровые автоматы. Здесь также есть амфитеатр для проведения регулярных мероприятий, игровая зона для взрослых и детская зона приключений.

Проект стратегически расположен в лучшем районе с быстрым и легким доступом к основным достопримечательностям, таким как EXPO 2020, аэропортам, станциям метро и таким торговым центрам, как Damac Mall и Mall of the Emirates.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины

