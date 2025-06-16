  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani

Квартира в новостройке Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani

Дубай, ОАЭ
от
$8,28 млн
;
17
Оставить заявку
ID: 27622
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    71

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в брендированном проекте с рассрочкой платежа в Даунтаун Дубай

Даунтаун Дубай (Downtown Dubai) — динамичный флагманский район города, известный своими знаковыми достопримечательностями, первоклассным образом жизни и непревзойденной инвестиционной привлекательностью. Здесь находятся величественный небоскреб Бурдж-Халифа, торговый центр Dubai Mall и Дубайский фонтан, создающие атмосферу роскоши, удобства и культурного разнообразия. Этот район — идеальное место для тех, кто ценит динамичный городской образ жизни и хочет быть в центре всех событий. Благодаря роскошным жилым небоскребам, изысканным ресторанам, дизайнерским бутикам и прямому сообщению с крупными деловыми центрами, Даунтаун Дубай — идеальное место для тех, кто ценит престиж, удобство и динамичный городской образ жизни.

Квартиры на продажу в Даунтаун Дубай расположены в удобном доступе к шоссе Шейха Зайда, шоссе Аль-Хайл, улице Аль-Амаль и улице Аль-Асайель, в 4 минутах от небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall, в 7 минутах от фонтана Дубай, в 10 минутах от Дубайской оперы, в 12 минутах от Музея будущего, в 14 минутах от арены Coca-Cola, в 16 минутах от международного аэропорта Дубая, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina, в 35 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум.

Этот архитектурный шедевр — уникальная 71-этажная башня, которая возвышается на фоне горизонта Дубая и представляет собой плавно изогнутую призму, вдохновленную пустынными ветрами. Разработкой архитектуры занималась фирма Arquitectonic, удостоенная наград за свои работы, а интерьеры создавались студией 1508 London, сочетая современный минимализм с элегантностью, характерной для итальянского стиля. В комплексе вас ждут крытые и открытые бассейны, современный фитнес-центр, зоны для йоги и пилатеса, а также гольф-симулятор. На территории есть холистический спа-центр с паровой баней, сауной, соляной и кислородной комнатами. Также предусмотрены бар Bellini, кинотеатр, бильярдная и даже студии подкастов и художественные студии. Для вашего удобства предусмотрены круглосуточная служба парковки, швейцар, охрана и консьерж-сервис. Кроме того, жильцы смогут воспользоваться услугами персонализированного управления образом жизни, включая организацию ужинов от шеф-повара Bellini и создание индивидуальных программ отдыха.

В проекте, разработанном в сотрудничестве с итальянским отельным брендом Cipriani, представлены квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, которые идеально сочетают элегантность и современный стиль. Интерьеры, разработанные известной студией 1508 London, представляют собой уникальное сочетание классических элементов с современными акцентами. В отделке использованы материалы премиум-класса, установлены итальянские кухни на заказ, встроенные шкафы и бытовая техника высшего класса.

Квартиры поставляются без мягкой мебели, но уже оснащены стильными элементами: изысканными шторами, обоями и тщательно продуманными деталями интерьера, что придает пространствам особый шарм. Огромные окна от пола до потолка наполняют квартиры светом, а высокие потолки и открытая планировка создают атмосферу простора и величия. Главные спальни — это настоящие оазисы уединения, в них установлены эксклюзивные итальянские туалетные столики, роскошные ванны и стильные душевые кабины. Каждая квартира воплощает идеальное сочетание формы и функциональности, предлагая комфортный и уютный дом с захватывающими видами на Дубай, Персидский залив и знаменитую башню Бурдж-Халифа.


DXB-00283

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Navitas Hotel & Residences
Дубай, ОАЭ
от
$144,411
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$493,948
Жилой комплекс Новая элитная резиденция The 100 Meydan с бассейном рядом с Даунтаун Дубай и аэропортом, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$579,950
Жилой комплекс Aryan
Дубай, ОАЭ
от
$174,960
Многоквартирный жилой дом Sobha One
Дубай, ОАЭ
от
$479,410
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Дубай, ОАЭ
от
$8,28 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,71 млн
DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добира…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Vitality Residence
Жилой комплекс Vitality Residence
Жилой комплекс Vitality Residence
Жилой комплекс Vitality Residence
Жилой комплекс Vitality Residence
Показать все Жилой комплекс Vitality Residence
Жилой комплекс Vitality Residence
Дубай, ОАЭ
от
$163,991
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Шикарные апартаменты по выгодной цене в комплексе Vitality Residence в районе Jumeirah Village Circle! Отлично подойдет для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доход от перепродажи - 17-23% в $! Скоро будет станция метро! Семейный район! Полностью меблированная кухня! Рассрочка 0%! Срок …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Дубай, ОАЭ
от
$354,672
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Azizi Riviera - Вдохновленная Французской Ривьерой набережная, живущая в Дубае.Кристаллическая лагуна, городские набережные и средиземноморская архитектура в городе МБР.Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q3 2026 (фаза 4)Обзор проекта:Azizi Riviera - это огромное сообщество набе…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Языки общения
English, Deutsch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации