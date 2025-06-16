Квартира в новостройке Апартаменты с видом на море в Дубае в рассрочку с постоплатой

  1. Realting.com
Дубай, ОАЭ
от
$543,187
;
19
ID: 27783
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    43

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн

О комплексе

Апартаменты на набережной в Дубай Маритайм Сити в рассрочку после окончания строительства

Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City) – это современный прибрежный район Дубая, который был спроектирован как многофункциональное пространство для жизни, работы и отдыха. Он находится в стратегически выгодном месте между Портом Рашид и сухими доками, объединяя жилые, коммерческие и морские объекты в единую городскую среду. Район привлекает своим расположением у воды, впечатляющими видами на море и развитой инфраструктурой. Здесь – апартаменты премиум-класса, современные офисы, удобный доступ к набережной и всё необходимое для комфортной жизни. Dubai Maritime City – отличное место как для инвестиций, так и для тех, кто ищет стильную и удобную жизнь у моря.

Апартаменты в Дубай Маритайм Сити расположены всего 2 минуты от лодочной станции Port Rashid, в 3 минутах от второго круизного терминала Дубая, в 6 минутах от Meena Bazar, в 8 минутах от Gold Souk и пляжа Джумейра, в 9 минутах от Всемирного торгового центра Дубая, в 10 минутах от пляжа Dubai Islands и Dubai Frame, в 11 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall, в 15 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект сочетает архитектурную элегантность с морским шармом, предлагая жителям панорамные виды на море и изысканные интерьеры в итальянском стиле. Инфраструктура комплекса включает более 40 объектов премиального уровня: бассейн-инфинити, теннисный корт, современный тренажёрный зал, зону барбекю, спа и терапевтические кабинеты, плавучий кинотеатр, солнечную террасу и баскетбольную площадку. Для комфорта жильцов предусмотрены лаундж-кафе, беговая дорожка, уютные зоны отдыха, детский сад, игровая зона, а также услуги дежурного врача. Внешний облик комплекса выполнен с особым вниманием к деталям: современная архитектура гармонично вписывается в прибрежный ландшафт, создавая атмосферу настоящей роскоши с захватывающими видами на море.

В проекте представлены полностью меблированные апартаменты с продуманной планировкой, изысканными итальянскими интерьерами и захватывающими панорамными видами на море. В каждой квартире – высококачественные встроенные шкафы, современные кухни с бытовой техникой премиум-класса и роскошная мебель. Особую изюминку придают частные бассейны на балконе. Интерьеры оформлены с вниманием к деталям, где элегантность сочетается с комфортом, создавая атмосферу уюта и эстетики. В этих апартаментах уровень повседневного комфорта поднят на новую высоту, предлагая жителям исключительный набор удобств мирового класса и образ жизни, соответствующий самым высоким стандартам.


DXB-00221

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
