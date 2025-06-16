Жилой комплекс Riverton House – Ellington Properties

Ривертон Хаус — Эллингтон Пропертис.

Современный дизайн и лагуна в Мейдан-Горизонт, МБР-Сити.

Обзор проекта:

Riverton House - это 24-этажная жилая башня от Ellington Properties, ведущего разработчика бутиков в Дубае.

Расположенный в востребованном сообществе Meydan Horizon в MBR City, этот проект сочетает в себе архитектурную элегантность, просторные макеты и проживание в курортном стиле. Многие апартаменты предлагают прямой вид на лагуну и потрясающий горизонт центра Дубая.

Типы единиц, размеры и цены:

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)

Квартира с 1 спальней ~ 70 м2 от 445.000 €

2-комнатная квартира ~ 106 м2 от 650 000 €

3-комнатная квартира ~ 170 м2 от 915 000 €

Платежный план:

Гибкий план оплаты 70/30

10% на бронирование

60% при строительстве

30% при передаче

Передача: 2028

Услуги и стиль жизни:

Бесконечный бассейн с роскошными солнечными палубами.

Внутренние и открытые тренажерные залы, зоны йоги, беговые дорожки.

Падельский двор и многоцелевые спортивные зоны.

Совместный лаундж и элегантный клуб.

Детские игровые площадки и детский бассейн.

Ландшафтные сады и набережная лагуны.

Розничная торговля, кафе и магазины в рамках развития.

24/7 консьерж, охрана и выделенная парковка.

Расположение: Meydan Horizon, MBR Город:

10 минут → Downtown Dubai & Dubai Mall

12 минут — Meydan Racecourse

15 мин. Международный аэропорт Дубая

22 мин. Дубай Марина

25 мин. Пальма Джумейра

Легкий доступ к Al Khail Road и Ras Al Khor Road

Зачем инвестировать в Riverton House?

Разработанный компанией Ellington Properties, известный своими дизайнерскими резиденциями.

Расположение в одном из самых быстрорастущих сообществ Дубая.

Вид на лагуну и удобства в курортном стиле для премиального образа жизни.

Высокий спрос на аренду и сильный потенциал увеличения капитала.

Привлекательные и гибкие планы оплаты.

Ривертон Дом объединяет роскошный дизайн, центральное расположение и образ жизни комфорта и эксклюзивности - идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.