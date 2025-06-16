  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  Жилой комплекс Riverton House – Ellington Properties

Жилой комплекс Riverton House – Ellington Properties

Дубай, ОАЭ
от
$517,925
BTC
6.1606131
ETH
322.9040719
USDT
512 064.2842666
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 27461
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

English English

Ривертон Хаус — Эллингтон Пропертис.

Современный дизайн и лагуна в Мейдан-Горизонт, МБР-Сити.

Обзор проекта:

Riverton House - это 24-этажная жилая башня от Ellington Properties, ведущего разработчика бутиков в Дубае.
Расположенный в востребованном сообществе Meydan Horizon в MBR City, этот проект сочетает в себе архитектурную элегантность, просторные макеты и проживание в курортном стиле. Многие апартаменты предлагают прямой вид на лагуну и потрясающий горизонт центра Дубая.

Типы единиц, размеры и цены:

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)

Квартира с 1 спальней ~ 70 м2 от 445.000 €

2-комнатная квартира ~ 106 м2 от 650 000 €

3-комнатная квартира ~ 170 м2 от 915 000 €

Платежный план:

  • Гибкий план оплаты 70/30

  • 10% на бронирование

  • 60% при строительстве

  • 30% при передаче

  • Передача: 2028

Услуги и стиль жизни:

  • Бесконечный бассейн с роскошными солнечными палубами.

  • Внутренние и открытые тренажерные залы, зоны йоги, беговые дорожки.

  • Падельский двор и многоцелевые спортивные зоны.

  • Совместный лаундж и элегантный клуб.

  • Детские игровые площадки и детский бассейн.

  • Ландшафтные сады и набережная лагуны.

  • Розничная торговля, кафе и магазины в рамках развития.

  • 24/7 консьерж, охрана и выделенная парковка.

Расположение: Meydan Horizon, MBR Город:

  • 10 минут → Downtown Dubai & Dubai Mall

  • 12 минут — Meydan Racecourse

  • 15 мин. Международный аэропорт Дубая

  • 22 мин. Дубай Марина

  • 25 мин. Пальма Джумейра

  • Легкий доступ к Al Khail Road и Ras Al Khor Road

Зачем инвестировать в Riverton House?

  • Разработанный компанией Ellington Properties, известный своими дизайнерскими резиденциями.

  • Расположение в одном из самых быстрорастущих сообществ Дубая.

  • Вид на лагуну и удобства в курортном стиле для премиального образа жизни.

  • Высокий спрос на аренду и сильный потенциал увеличения капитала.

  • Привлекательные и гибкие планы оплаты.

Ривертон Дом объединяет роскошный дизайн, центральное расположение и образ жизни комфорта и эксклюзивности - идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

