Жилой комплекс Riverton House – Ellington Properties

Ривертон Хаус — Эллингтон Пропертис.
Современный дизайн и лагуна в Мейдан-Горизонт, МБР-Сити.
Обзор проекта:
Riverton House - это 24-этажная жилая башня от Ellington Properties, ведущего разработчика бутиков в Дубае.
Расположенный в востребованном сообществе Meydan Horizon в MBR City, этот проект сочетает в себе архитектурную элегантность, просторные макеты и проживание в курортном стиле. Многие апартаменты предлагают прямой вид на лагуну и потрясающий горизонт центра Дубая.
Типы единиц, размеры и цены:
Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)
Квартира с 1 спальней ~ 70 м2 от 445.000 €
2-комнатная квартира ~ 106 м2 от 650 000 €
3-комнатная квартира ~ 170 м2 от 915 000 €
Платежный план:
Гибкий план оплаты 70/30
10% на бронирование
60% при строительстве
30% при передаче
Передача: 2028
Услуги и стиль жизни:
Бесконечный бассейн с роскошными солнечными палубами.
Внутренние и открытые тренажерные залы, зоны йоги, беговые дорожки.
Падельский двор и многоцелевые спортивные зоны.
Совместный лаундж и элегантный клуб.
Детские игровые площадки и детский бассейн.
Ландшафтные сады и набережная лагуны.
Розничная торговля, кафе и магазины в рамках развития.
24/7 консьерж, охрана и выделенная парковка.
Расположение: Meydan Horizon, MBR Город:
10 минут → Downtown Dubai & Dubai Mall
12 минут — Meydan Racecourse
15 мин. Международный аэропорт Дубая
22 мин. Дубай Марина
25 мин. Пальма Джумейра
Легкий доступ к Al Khail Road и Ras Al Khor Road
Зачем инвестировать в Riverton House?
Разработанный компанией Ellington Properties, известный своими дизайнерскими резиденциями.
Расположение в одном из самых быстрорастущих сообществ Дубая.
Вид на лагуну и удобства в курортном стиле для премиального образа жизни.
Высокий спрос на аренду и сильный потенциал увеличения капитала.
Привлекательные и гибкие планы оплаты.
Ривертон Дом объединяет роскошный дизайн, центральное расположение и образ жизни комфорта и эксклюзивности - идеально подходит как для конечных пользователей, так и для инвесторов.