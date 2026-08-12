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Квартиры с видом на море в ОАЭ

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Дубай
2632
Аш-Шарджа
7
Аджман
37
Абу-Даби
854
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892 объекта найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
Premium Premium
Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$1,29 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/15
Роскошная квартира на первой линии с панорамным видом на море в Miraggio, Рас-эль-Хайма Остр…
$677,764
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6
Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой эле…
Цена по запросу
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Umed properties
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 441 м²
Количество этажей 18
Эксклюзивные квартиры на берегу моря, спроектированные Эли Саабом на острове Аль-Марджан Ост…
$6,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/45
Квартиры на побережье с панорамным видом на море в Дубай Маритайм Сити Этот знаковый жилой п…
$1,04 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Этаж 24/60
Инвестиционные апартаменты на побережье в Дубай Маритайм Сити с выплатой 35% после сдачи и 1…
$3,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 10/15
Роскошные апартаменты в Nobu Residences в Рас-эль-Хайма! Высокий доход от инвестиций (ROI - …
$1,08 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 20
Роскошные квартиры на набережной с рассрочкой платежа в Дубай Крик Харбор Дубай Крик Харбор …
$875,205
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 315 м²
Этаж 41/43
Апартаменты премиум-класса от Bugatti в новом культовом здании в Дубае, Бизнес-Бэй В самом с…
$42,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 7/8
Очаровательная квартира с потрясающим видом на море, бассейном, спортзалом и зонами для йоги…
$692,966
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/12
241 WATERSIDE — островная приватность, минималистичная архитектура и курортный lifestyle на …
$514,374
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 33/50
Апартаменты на набережной в районе Аль-Мамзар, Шарджа, с гибким планом оплаты Аль-Мамзар, Ша…
$459,540
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/38
Квартиры в рассрочку в Дубай Марина в проекте под брендом Franck Muller Дубай Марина (Dubai …
$473,396
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Квартира 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 14
Необычная прибрежная квартира с потрясающими панорамами, элитными фитнес-инфраструктурами и …
$1,45 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 10
Роскошная квартира с панорамным видом на море, курортными удобствами, частным выходом к пляж…
$485,966
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 4 комнаты в ОАЭ
Квартира 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 18
Квартиры на берегу канала в курортном стиле в Мина-аль-Араб Этот исключительный прибрежный к…
$1,65 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/9
Просторные апартаменты с 1 спальней, балконом и гостиничными преимуществами в зеленом полнос…
$476,446
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DDA Real Estate
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Квартира 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 508 м²
Этаж 16/18
Квартиры на пляже Nikki Beach на острове Аль-Марджан, Рас-эль-Хайма Аль-Марджан в Рас-эль-Ха…
$4,72 млн
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Квартира 4 комнаты в ОАЭ
Квартира 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 9/14
Потрясающие квартиры с видом на море на островах Dubai Islands в рассрочку по схеме 50/50 Эт…
$1,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 5/23
Роскошные апартаменты и таунхаусы на берегу моря на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан (…
$2,33 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 10/15
Современные апартаменты в жилом комплексе Sea Legend Tower One в престижном районе Dubai Isl…
$804,564
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 3/9
Роскошные апартаменты с 1 спальней на набережной в Mina by Azizi   Ощутите комфорт и э…
$1,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/9
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Yachtside Marina Residences на Siniya Island! Полнос…
$356,438
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 23/71
Квартиры в Дубае в элитном жилом проекте с видом на канал в Бизнес-Бэй Квартиры расположены …
$704,320
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Квартира 3 комнаты в ОАЭ
Квартира 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 19
Элегантные квартиры с курортной инфраструктурой в Рас-эль-Хайме Район Даунтаун Мина (Downtow…
$690,465
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 23
Элегантные квартиры в пешей доступности от пляжа в Аль-Хамра Вилладж Откройте для себя новый…
$471,086
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Квартира 3 комнаты в ОАЭ
Квартира 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 17
Стандартные и двухуровневые квартиры в комплексе на берегу моря на Дубай Айлэндс Квартиры на…
$862,504
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Квартира 3 комнаты в ОАЭ
Квартира 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 12
Стильные квартиры на продажу на Дубай Айлендс Откройте для себя образ жизни, сочетающий долг…
$687,001
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Типы недвижимости в ОАЭ

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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