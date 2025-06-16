Жилой комплекс Квартиры полностью укомплектованы техникой и мебелью.

Sunset Bay 5 от застройщика Imtiaz — идеальное уединённое островное побережье, сочетающее гармонию и простоту. Здесь жизнь течёт в ритме прилива, а каждое мгновение наполнено спокойствием. Окружённый морем, небом и живописными пейзажами, этот адрес дарит ясность и лёгкость повседневной жизни.

Комплекс предлагает апартаменты с 1–3 спальнями, сочетая продуманный дизайн с панорамными видами и бесшовным подключением к прибрежной красоте Dubai Islands. Удобно расположен вблизи центра города, сочетая безмятежность жизни на острове с комфортом городской инфраструктуры.