  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Квартиры полностью укомплектованы техникой и мебелью.

Жилой комплекс Квартиры полностью укомплектованы техникой и мебелью.

Дубай, ОАЭ
от
$520,000
;
17 1
ID: 28118
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.09.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Sunset Bay 5 от застройщика Imtiaz — идеальное уединённое островное побережье, сочетающее гармонию и простоту. Здесь жизнь течёт в ритме прилива, а каждое мгновение наполнено спокойствием. Окружённый морем, небом и живописными пейзажами, этот адрес дарит ясность и лёгкость повседневной жизни.

Комплекс предлагает апартаменты с 1–3 спальнями, сочетая продуманный дизайн с панорамными видами и бесшовным подключением к прибрежной красоте Dubai Islands. Удобно расположен вблизи центра города, сочетая безмятежность жизни на острове с комфортом городской инфраструктуры.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Видеообзор жилой комплекс Квартиры полностью укомплектованы техникой и мебелью.

Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
