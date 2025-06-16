  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Celesto Tower

Жилой комплекс Celesto Tower

Дубай, ОАЭ
от
$167,000
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32719
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Celesto Tower - это 17-этажный жилой комплекс от Tarrad Development, расположенный в жилом комплексе DubaiLand Residence по адресу Вади Аль Сафа, 5. Проект, предлагающий примерно 272 единицы жилья, включает студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями стоимостью от 550 000 дирхамов ОАЭ, площадью от 350 кв. футов до 927 кв. футов. Каждая резиденция, спроектированная с использованием частных террас, окон от пола до потолка и технологий "умного дома", сочетает в себе современный комфорт и панорамный вид на город. 

Комплекс Celesto Tower, сдача которого запланирована на 4 квартал 2027 года, сочетает в себе полностью оборудованные кухни, встроенные шкафы-купе и ванные комнаты с множеством удобств, включая пейзажный бассейн на крыше, тренажерный зал, детские игровые площадки и площадку для занятий йогой. Его выгодное расположение рядом с основными магистралями и университетским комплексом делает его идеальным для семей и инвесторов.

 

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$732,269
Жилой комплекс The Opus
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Жилой комплекс Binghatti Ruby
Дубай, ОАЭ
от
$236,560
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Barari Lagoons с бассейнами и зелёными зонами рядом с американской школой и Global Village, район Majan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$404,922
Жилой комплекс California 2
Дубай, ОАЭ
от
$525,205
Вы просматриваете
Жилой комплекс Celesto Tower
Дубай, ОАЭ
от
$167,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Показать все Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$758,631
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Мы рады представить на продажу эти роскошные апартаменты в стратегическом месте с видом на остров. Комплекс Address Residences Al Marjan Island by Emaar находится всего в 600 метрах от моря и предлагает услуги гостиничного уровня. Недвижимость доступна в башне 1 и башне 2 с видом на пляж и м…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Показать все Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Дубай, ОАЭ
от
$495,041
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Апартаменты в премиальном жилом комплексе Saria в районе Maritime City! На берегу моря! С панорамными видами на пристань для яхт, водные просторы и горизонт Дубая! Апартаменты с оборудованной кухней и техникой! Гибкая система беспроцентной рассрочки! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипот…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$493,910
Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации