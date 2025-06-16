Жилой комплекс Celesto Tower

Celesto Tower - это 17-этажный жилой комплекс от Tarrad Development, расположенный в жилом комплексе DubaiLand Residence по адресу Вади Аль Сафа, 5. Проект, предлагающий примерно 272 единицы жилья, включает студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями стоимостью от 550 000 дирхамов ОАЭ, площадью от 350 кв. футов до 927 кв. футов. Каждая резиденция, спроектированная с использованием частных террас, окон от пола до потолка и технологий "умного дома", сочетает в себе современный комфорт и панорамный вид на город.

Комплекс Celesto Tower, сдача которого запланирована на 4 квартал 2027 года, сочетает в себе полностью оборудованные кухни, встроенные шкафы-купе и ванные комнаты с множеством удобств, включая пейзажный бассейн на крыше, тренажерный зал, детские игровые площадки и площадку для занятий йогой. Его выгодное расположение рядом с основными магистралями и университетским комплексом делает его идеальным для семей и инвесторов.