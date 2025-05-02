Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort

Здесь разворачивается новая глава непревзойденной царственной жизни, место, где роскошь встречает страсть Equine, и место, где все конные мечты становятся реальностью.

Добро пожаловать в Grand Polo Club и Resort от Emaar.

Шагните в мир роскоши, элегантности и гармонии с природой — уникальное сообщество с 5600 индивидуальными виллами, расположенными в новом Гранд Поло.

С того момента, как вы войдете, экстравагантная архитектура, грандиозные дворы и незабываемый ландшафт оставят вас в страхе. Спроектированный вокруг фирменной подковообразной планировки, сообщество течет с зелеными парками, открытыми пространствами и 1,55 км пышных зеленых поясов, что делает его одной из самых зеленых и самых обширных жилых сред в регионе.

В основе генерального плана лежит Зеленое Ядро - дом для потрясающего клуба, полей поло мирового класса и конюшен, предлагающих образ жизни, где природа, роскошь и конная элегантность легко сочетаются. Жители могут наслаждаться только членами-залы, школы верховой езды и амфитеатр для незабываемых общественных мероприятий.

Только 35-40% земли отведено под строительство, остальное прекрасно сохранилось для парков, зон отдыха и роскошных удобств.



Это не просто дом — это место назначения.



Новейшее наследие Эмаара начинается здесь.