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Вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort

Дубай, ОАЭ
от
$1,50 млн
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19 1
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ID: 25934
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Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Перевод
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Здесь разворачивается новая глава непревзойденной царственной жизни, место, где роскошь встречает страсть Equine, и место, где все конные мечты становятся реальностью.

Добро пожаловать в Grand Polo Club и Resort от Emaar.

Шагните в мир роскоши, элегантности и гармонии с природой — уникальное сообщество с 5600 индивидуальными виллами, расположенными в новом Гранд Поло.

С того момента, как вы войдете, экстравагантная архитектура, грандиозные дворы и незабываемый ландшафт оставят вас в страхе. Спроектированный вокруг фирменной подковообразной планировки, сообщество течет с зелеными парками, открытыми пространствами и 1,55 км пышных зеленых поясов, что делает его одной из самых зеленых и самых обширных жилых сред в регионе.

В основе генерального плана лежит Зеленое Ядро - дом для потрясающего клуба, полей поло мирового класса и конюшен, предлагающих образ жизни, где природа, роскошь и конная элегантность легко сочетаются. Жители могут наслаждаться только членами-залы, школы верховой езды и амфитеатр для незабываемых общественных мероприятий.

Только 35-40% земли отведено под строительство, остальное прекрасно сохранилось для парков, зон отдыха и роскошных удобств.


Это не просто дом — это место назначения.


Новейшее наследие Эмаара начинается здесь.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор вилла EMAAR Grand Polo Club & Resort

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