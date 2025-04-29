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Новостройки в Dubai International Financial Centre

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Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новой резиденции Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новой резиденции Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$57,14 млн
Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,23 млн
Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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