  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
BTC
13.3127472
ETH
697.7779979
USDT
1 106 542.8471148
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
34
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 27447
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences на Palm Jumeirah

Новая достопримечательность архитектурной элегантности и приморской жизни.

Основные моменты проекта

PASSO by Beyond, разработанная ультра-премиальным брендом Omniyat, переопределяет пляжную набережную, живущую в Западном полумесяце Palm Jumeirah. С двумя скульптурными башнями - Avita и Bella - проект сочетает в себе волновую архитектуру, оздоровительный дизайн и роскошь в курортном стиле.

Это не просто резиденция, это заявление о престиже.

Единицы, размеры и цены

Размер единицы (m2) Начальная цена (€)

1 спальня ~ 90 м2 от 960 000 €

2 спальни ~ 147 м2 от 1,500.000 €

3 спальни ~ 197 м2 от 3,050.000 €

4 спальни ~ 270-320 м2 от 5.000.000 €

5 BR Penthouse ~ 703 м2 Цена по запросу

6 BR Beach Mansion ~ 945 м2Цена по запросу

Каждая резиденция спроектирована с панорамным видом на море, обширными террасами и планировками в курортном стиле.

Завершение и платеж План

  • Обновление: Q3 2029

  • Платежный план:

    • 10% бронирование

    • 50% при строительстве

    • 40 % при передаче

Услуги и удобства:

  • 250 м эксклюзивный частный пляж с лаунжами и кабанами.

  • Множество бесконечных бассейнов с видом на Аравийский залив.

  • Велнес-павильон со спа, сауной, медитацией и колодами йоги.

  • Современный фитнес-центр и небесные сады.

  • Частный кинотеатр, библиотека и совместные залы.

  • Детская игровая площадка, вдохновленная Монтессори.

  • 24/7 консьерж, камердинер и служба безопасности.

  • Пляжные кафе и бутик-ритейл на набережной.

Преимущества местоположения:

  • Оригинальное название: Palm Jumeirah - West Crescent

  • 2 мин. Атлантида Королевский

  • 10 мин. Дубай Марина

  • 20 минут → Downtown Dubai & Burj Khalifa

  • Эксклюзивный адрес с ограниченным инвентарем пляжа

Инвестиционные акценты:

  • Золотая виза для квалифицированных инвесторов.

  • Безналоговая собственность и 0% комиссия.

  • Принимаются криптоплатежи (BTC, ETH, USDT).

  • Сильная рентабельность инвестиций через краткосрочную аренду предметов роскоши.

  • Редкая возможность владеть недвижимостью с низкой плотностью, ультра-роскошной береговой линией.

PASSO by Beyond - это будущая икона Palm Jumeirah, где скульптурная красота встречается с оздоровлением и эксклюзивностью.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$606,160
Жилой комплекс Cove by Imtiaz
Дубай, ОАЭ
от
$173,106
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$736,690
Многоквартирный жилой дом Billionaire Sky Penthouse Jacob & Co Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$202,41 млн
Жилой комплекс Sky Residences 3
Дубай, ОАЭ
от
$435,613
Вы просматриваете
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект Jumeirah Residences Emirates Towers с бассейном, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Trade Center, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Jumeirah Residences Emirates Towers с бассейном, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Trade Center, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,88 млн
Jumeirah Residences Emirates Towers — это ультра-роскошный проект от Dubai Holding, который поднимает стандарты городской жизни на новый уровень. Комплекс расположен в самом сердце Дубая, рядом с Jumeirah Emirates Towers и Museum of the Future, в престижном районе Trade Centre, где сосредото…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Hadley Heights
Жилой комплекс Hadley Heights
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
Апартаменты в элитном комплексе Canal Heights 2 в районе Business Bay! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,3% в $)! Беспроцентная рассрочка! Возможно получение ВНЖ! Полностью меблированная кухня! Срок сдачи - 3 кв. 2027 г. Преимущества: полностью оборудованный тренажерный зал, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$848,743
Edgewater Residences Phase 2 от Eva Real Estate — это проект, который олицетворяет идеальный баланс между премиум-качеством и исключительным расположением. Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, торгового центра и отелей, этот жилой комплекс подарит вам комфорт и удобство в одном из сам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации