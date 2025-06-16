Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences на Palm Jumeirah

Новая достопримечательность архитектурной элегантности и приморской жизни.

Основные моменты проекта

PASSO by Beyond, разработанная ультра-премиальным брендом Omniyat, переопределяет пляжную набережную, живущую в Западном полумесяце Palm Jumeirah. С двумя скульптурными башнями - Avita и Bella - проект сочетает в себе волновую архитектуру, оздоровительный дизайн и роскошь в курортном стиле.

Это не просто резиденция, это заявление о престиже.

Единицы, размеры и цены

Размер единицы (m2) Начальная цена (€)

1 спальня ~ 90 м2 от 960 000 €

2 спальни ~ 147 м2 от 1,500.000 €

3 спальни ~ 197 м2 от 3,050.000 €

4 спальни ~ 270-320 м2 от 5.000.000 €

5 BR Penthouse ~ 703 м2 Цена по запросу

6 BR Beach Mansion ~ 945 м2Цена по запросу

Каждая резиденция спроектирована с панорамным видом на море, обширными террасами и планировками в курортном стиле.

Завершение и платеж План

Обновление: Q3 2029

Платежный план: 10% бронирование 50% при строительстве 40 % при передаче



Услуги и удобства:

250 м эксклюзивный частный пляж с лаунжами и кабанами.

Множество бесконечных бассейнов с видом на Аравийский залив.

Велнес-павильон со спа, сауной, медитацией и колодами йоги.

Современный фитнес-центр и небесные сады.

Частный кинотеатр, библиотека и совместные залы.

Детская игровая площадка, вдохновленная Монтессори.

24/7 консьерж, камердинер и служба безопасности.

Пляжные кафе и бутик-ритейл на набережной.

Преимущества местоположения:

Оригинальное название: Palm Jumeirah - West Crescent

2 мин. Атлантида Королевский

10 мин. Дубай Марина

20 минут → Downtown Dubai & Burj Khalifa

Эксклюзивный адрес с ограниченным инвентарем пляжа

Инвестиционные акценты:

Золотая виза для квалифицированных инвесторов.

Безналоговая собственность и 0% комиссия.

Принимаются криптоплатежи (BTC, ETH, USDT).

Сильная рентабельность инвестиций через краткосрочную аренду предметов роскоши.

Редкая возможность владеть недвижимостью с низкой плотностью, ультра-роскошной береговой линией.

PASSO by Beyond - это будущая икона Palm Jumeirah, где скульптурная красота встречается с оздоровлением и эксклюзивностью.