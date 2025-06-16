Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences на Palm Jumeirah
Новая достопримечательность архитектурной элегантности и приморской жизни.
Основные моменты проекта
PASSO by Beyond, разработанная ультра-премиальным брендом Omniyat, переопределяет пляжную набережную, живущую в Западном полумесяце Palm Jumeirah. С двумя скульптурными башнями - Avita и Bella - проект сочетает в себе волновую архитектуру, оздоровительный дизайн и роскошь в курортном стиле.
Это не просто резиденция, это заявление о престиже.
Единицы, размеры и цены
Размер единицы (m2) Начальная цена (€)
1 спальня ~ 90 м2 от 960 000 €
2 спальни ~ 147 м2 от 1,500.000 €
3 спальни ~ 197 м2 от 3,050.000 €
4 спальни ~ 270-320 м2 от 5.000.000 €
5 BR Penthouse ~ 703 м2 Цена по запросу
6 BR Beach Mansion ~ 945 м2Цена по запросу
Каждая резиденция спроектирована с панорамным видом на море, обширными террасами и планировками в курортном стиле.
Завершение и платеж План
Обновление: Q3 2029
Платежный план:
10% бронирование
50% при строительстве
40 % при передаче
Услуги и удобства:
250 м эксклюзивный частный пляж с лаунжами и кабанами.
Множество бесконечных бассейнов с видом на Аравийский залив.
Велнес-павильон со спа, сауной, медитацией и колодами йоги.
Современный фитнес-центр и небесные сады.
Частный кинотеатр, библиотека и совместные залы.
Детская игровая площадка, вдохновленная Монтессори.
24/7 консьерж, камердинер и служба безопасности.
Пляжные кафе и бутик-ритейл на набережной.
Преимущества местоположения:
Оригинальное название: Palm Jumeirah - West Crescent
2 мин. Атлантида Королевский
10 мин. Дубай Марина
20 минут → Downtown Dubai & Burj Khalifa
Эксклюзивный адрес с ограниченным инвентарем пляжа
Инвестиционные акценты:
Золотая виза для квалифицированных инвесторов.
Безналоговая собственность и 0% комиссия.
Принимаются криптоплатежи (BTC, ETH, USDT).
Сильная рентабельность инвестиций через краткосрочную аренду предметов роскоши.
Редкая возможность владеть недвижимостью с низкой плотностью, ультра-роскошной береговой линией.
PASSO by Beyond - это будущая икона Palm Jumeirah, где скульптурная красота встречается с оздоровлением и эксклюзивностью.