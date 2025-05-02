Вилла The Oasis - Address Villas

Oasis by Emaar является одним из самых высококлассных проектов Дубая, охватывающим 9,4 миллиона квадратных метров впечатляющего великолепия, включая 7 000 резиденций, обширные участки, панорамные виды, кристально чистую воду и зеленые парки.

Проект предлагает кураторский выбор роскошных вилл с 4, 5 и 6 спальнями, все из которых были изысканно разработаны для удовлетворения ваших потребностей и желаний.

Адрес Виллы - Tierra - это эксклюзивная коллекция фирменных резиденций, где кристально чистые воды и яркая зелень окружают вас, вызывая образ жизни в курортном стиле. Погрузитесь в рай водных путей, лагун и пляжей и найдите свое личное убежище в этом эксклюзивном сообществе.



• Песчаные пляжи

• Плавательные озера и лагуны

• Водяные каналы

Общественные удобства:

Кристалло-чистая лагуна с плавающей водой

Клубный дом, управляемый Address Hotels

Спа и открытые оздоровительные зоны

Современные фитнес и тренажерные залы

Несколько бассейнов (частный и общественный)

Беговые и велосипедные дорожки

Семейные парки, тематические сады и игровые площадки

Кафе, изысканная кухня и розничная набережная

24/7 закрытые службы безопасности и консьержа

Доступ только для жителей премиальных оздоровительных и развлекательных зон

Местоположение и связь:

15 минут до центра Дубая

12 минут до Dubai Marina

10 минут до Dubai Hills Estate

20 минут до международного аэропорта Дубая

Прямой доступ к Al Khail Road и улице шейха Заида бен Хамдана

Близость к международным школам, здравоохранению и торговым центрам

