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Вилла The Oasis - Address Villas

Дубай, ОАЭ
от
$3,85 млн
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12 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 25929
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

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Oasis by Emaar является одним из самых высококлассных проектов Дубая, охватывающим 9,4 миллиона квадратных метров впечатляющего великолепия, включая 7 000 резиденций, обширные участки, панорамные виды, кристально чистую воду и зеленые парки.

Проект предлагает кураторский выбор роскошных вилл с 4, 5 и 6 спальнями, все из которых были изысканно разработаны для удовлетворения ваших потребностей и желаний.

Адрес Виллы - Tierra - это эксклюзивная коллекция фирменных резиденций, где кристально чистые воды и яркая зелень окружают вас, вызывая образ жизни в курортном стиле. Погрузитесь в рай водных путей, лагун и пляжей и найдите свое личное убежище в этом эксклюзивном сообществе.

• Песчаные пляжи

• Плавательные озера и лагуны

• Водяные каналы

Общественные удобства:
Кристалло-чистая лагуна с плавающей водой
Клубный дом, управляемый Address Hotels
Спа и открытые оздоровительные зоны
Современные фитнес и тренажерные залы
Несколько бассейнов (частный и общественный)
Беговые и велосипедные дорожки
Семейные парки, тематические сады и игровые площадки
Кафе, изысканная кухня и розничная набережная
24/7 закрытые службы безопасности и консьержа
Доступ только для жителей премиальных оздоровительных и развлекательных зон
Местоположение и связь:
15 минут до центра Дубая
12 минут до Dubai Marina
10 минут до Dubai Hills Estate
20 минут до международного аэропорта Дубая
Прямой доступ к Al Khail Road и улице шейха Заида бен Хамдана
Близость к международным школам, здравоохранению и торговым центрам

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор вилла The Oasis - Address Villas

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Год сдачи 2027
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