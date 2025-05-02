Вилла The Oasis - Address Villas

Oasis by Emaar является одним из самых высококлассных проектов Дубая, охватывающим 9,4 миллиона квадратных метров впечатляющего великолепия, включая 7 000 резиденций, обширные участки, панорамные виды, кристально чистую воду и зеленые парки.
Проект предлагает кураторский выбор роскошных вилл с 4, 5 и 6 спальнями, все из которых были изысканно разработаны для удовлетворения ваших потребностей и желаний.
Адрес Виллы - Tierra - это эксклюзивная коллекция фирменных резиденций, где кристально чистые воды и яркая зелень окружают вас, вызывая образ жизни в курортном стиле. Погрузитесь в рай водных путей, лагун и пляжей и найдите свое личное убежище в этом эксклюзивном сообществе.
• Песчаные пляжи
• Плавательные озера и лагуны
• Водяные каналы
Общественные удобства:
Кристалло-чистая лагуна с плавающей водой
Клубный дом, управляемый Address Hotels
Спа и открытые оздоровительные зоны
Современные фитнес и тренажерные залы
Несколько бассейнов (частный и общественный)
Беговые и велосипедные дорожки
Семейные парки, тематические сады и игровые площадки
Кафе, изысканная кухня и розничная набережная
24/7 закрытые службы безопасности и консьержа
Доступ только для жителей премиальных оздоровительных и развлекательных зон
Местоположение и связь:
15 минут до центра Дубая
12 минут до Dubai Marina
10 минут до Dubai Hills Estate
20 минут до международного аэропорта Дубая
Прямой доступ к Al Khail Road и улице шейха Заида бен Хамдана
Близость к международным школам, здравоохранению и торговым центрам