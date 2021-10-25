Twin Clouds - это роскошный жилой комплекс состоящий из 64-х этажных башен близнецов, спроектированный таким образом, чтобы обеспечить непрерывный 360° вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая. Резиденции в комплексе созданы по индивидуальному заказу, с высококлассной отделкой и огромными панорамными окнами, из которых открываются захватывающие виды на заповедник дикой природы, лагуну и ипподром.

Инфраструктура комплекса

Бассейны

Фитнес

Детские площадки и игровые зоны

Детский бассейн

Беседки и места для отдыха

Зона барбекю

Рестораны

Магазины

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.