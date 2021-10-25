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Twin Clouds

Дубай, ОАЭ
от
€411,928
;
4
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

Twin Clouds - это роскошный жилой комплекс состоящий из 64-х этажных башен близнецов, спроектированный таким образом, чтобы обеспечить непрерывный 360° вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая. Резиденции в комплексе созданы по индивидуальному заказу, с высококлассной отделкой и огромными панорамными окнами, из которых открываются захватывающие виды на заповедник дикой природы, лагуну и ипподром.

Инфраструктура комплекса

  • Бассейны
  • Фитнес
  • Детские площадки и игровые зоны
  • Детский бассейн
  • Беседки и места для отдыха
  • Зона барбекю
  • Рестораны
  • Магазины

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
64
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0 – 80.6
Цена за м², EUR 5,878 – 5,885
Цена квартиры, EUR 411,928 – 473,792
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 000 м
Детский сад 3 700 м
Магазин 100 м
Метро 4 500 м
Море 7 000 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 2 000 м
Школа 200 м

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Twin Clouds
Дубай, ОАЭ
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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