Жилой комплекс Hilton Residences

Hilton Residences — фирменный уровень Hilton, премиальная архитектура и курортный стиль жизни от Prestige One!
Hilton Residences — новый престижный проект от Prestige One, созданный под знаменитым международным брендом Hilton. Комплекс сочетает гостиничные стандарты мирового уровня, изысканную архитектуру и премиальную жилую среду, ориентированную на комфорт, приватность и высокий уровень сервиса.
Интерьеры оформлены в премиальной стилистике Hilton:
- светлые нейтральные оттенки,
- мягкие фактуры и тёплая подсветка,
- высококлассные материалы и продуманное зонирование,
- полностью оборудованные кухни с брендовой техникой,
- просторные балконы и панорамные окна.
Каждая резиденция — это сочетание уюта пятизвёздочного отеля и приватности собственного дома.
-Удобства и сервис Hilton
Жителям Hilton Residences доступна инфраструктура уровня luxury hospitality:
- бассейн курортного типа,
- современный тренажёрный зал,
- spa и wellness-пространства,
- лаунжи для отдыха и встреч,
- детские игровые зоны,
- кафетерии и F&B-концепции,
- круглосуточная стойка ресепшн,
- сервис Hilton с возможностью дополнительных услуг (уборка, обслуживание, консьерж).
Комплекс обеспечивает атмосферу отельного комфорта — каждый день, без компромиссов.
Локация
Hilton Residences расположен в одной из перспективных и хорошо связанных зон Дубая, обеспечивая быстрый доступ к ключевым направлениям:
- торговым центрам,
- пляжам и зонам отдыха,
- бизнес-кластерам,
- основным транспортным магистралям.
Расположение делает проект удобным как для проживания, так и для сдачи в аренду.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Hilton Residences, изучить планировки и забронировать резиденцию с фирменным стилем Hilton от Prestige One.