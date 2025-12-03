  1. Realting.com
Жилой комплекс Hilton Residences

Дубай, ОАЭ
от
$857,700
;
5
ID: 33024
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    37

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Hilton Residences — фирменный уровень Hilton, премиальная архитектура и курортный стиль жизни от Prestige One!

Hilton Residences — новый престижный проект от Prestige One, созданный под знаменитым международным брендом Hilton. Комплекс сочетает гостиничные стандарты мирового уровня, изысканную архитектуру и премиальную жилую среду, ориентированную на комфорт, приватность и высокий уровень сервиса.

Интерьеры оформлены в премиальной стилистике Hilton:
- светлые нейтральные оттенки,
- мягкие фактуры и тёплая подсветка,
- высококлассные материалы и продуманное зонирование,
- полностью оборудованные кухни с брендовой техникой,
- просторные балконы и панорамные окна.

Каждая резиденция — это сочетание уюта пятизвёздочного отеля и приватности собственного дома.

-Удобства и сервис Hilton
Жителям Hilton Residences доступна инфраструктура уровня luxury hospitality:

- бассейн курортного типа,
- современный тренажёрный зал,
- spa и wellness-пространства,
- лаунжи для отдыха и встреч,
- детские игровые зоны,
- кафетерии и F&B-концепции,
- круглосуточная стойка ресепшн,
- сервис Hilton с возможностью дополнительных услуг (уборка, обслуживание, консьерж).

Комплекс обеспечивает атмосферу отельного комфорта — каждый день, без компромиссов.

Локация
Hilton Residences расположен в одной из перспективных и хорошо связанных зон Дубая, обеспечивая быстрый доступ к ключевым направлениям:

- торговым центрам,
- пляжам и зонам отдыха,
- бизнес-кластерам,
- основным транспортным магистралям.

Расположение делает проект удобным как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Hilton Residences, изучить планировки и забронировать резиденцию с фирменным стилем Hilton от Prestige One.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

