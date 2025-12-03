Жилой комплекс Hilton Residences

Hilton Residences — фирменный уровень Hilton, премиальная архитектура и курортный стиль жизни от Prestige One!



Hilton Residences — новый престижный проект от Prestige One, созданный под знаменитым международным брендом Hilton. Комплекс сочетает гостиничные стандарты мирового уровня, изысканную архитектуру и премиальную жилую среду, ориентированную на комфорт, приватность и высокий уровень сервиса.



Интерьеры оформлены в премиальной стилистике Hilton:

- светлые нейтральные оттенки,

- мягкие фактуры и тёплая подсветка,

- высококлассные материалы и продуманное зонирование,

- полностью оборудованные кухни с брендовой техникой,

- просторные балконы и панорамные окна.



Каждая резиденция — это сочетание уюта пятизвёздочного отеля и приватности собственного дома.



-Удобства и сервис Hilton

Жителям Hilton Residences доступна инфраструктура уровня luxury hospitality:



- бассейн курортного типа,

- современный тренажёрный зал,

- spa и wellness-пространства,

- лаунжи для отдыха и встреч,

- детские игровые зоны,

- кафетерии и F&B-концепции,

- круглосуточная стойка ресепшн,

- сервис Hilton с возможностью дополнительных услуг (уборка, обслуживание, консьерж).



Комплекс обеспечивает атмосферу отельного комфорта — каждый день, без компромиссов.



Локация

Hilton Residences расположен в одной из перспективных и хорошо связанных зон Дубая, обеспечивая быстрый доступ к ключевым направлениям:



- торговым центрам,

- пляжам и зонам отдыха,

- бизнес-кластерам,

- основным транспортным магистралям.



Расположение делает проект удобным как для проживания, так и для сдачи в аренду.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Hilton Residences, изучить планировки и забронировать резиденцию с фирменным стилем Hilton от Prestige One.