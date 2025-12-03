  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Floarea Breeze

Жилой комплекс Floarea Breeze

Дубай, ОАЭ
от
$544,327
;
15
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33027
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном проекте на Dubai Islands!

Floarea Breeze — изысканный жилой комплекс от Mashriq Elite Developments, созданный как воплощение современного островного образа жизни на Dubai Islands. Проект гармонично сочетает премиальную архитектуру, продуманный дизайн интерьеров и атмосферу синергии природы и современного комфорта.

Каждая резиденция создана с акцентом на премиальные материалы и уникальные дизайнерские решения:

- облицованные стены с роскошными деревянными текстурами, напоминающими тёплую палубу яхты,
- фарфоровые акценты, передающие свежесть морских волн,
- просторные планировки, наполненные светом,
- продуманное зонирование для максимального комфорта.

Интерьеры формируют атмосферу современного уюта, эстетики и умиротворения.

Удобства для жителей
Floarea Breeze предоставляет резидентам премиальный набор инфраструктуры:

- плавательный бассейн и детский бассейн,
- фитнес-зал с современным оборудованием,
- уличная игровая площадка,
- медитационная терраса и зоны отдыха,
- настольный теннис, карром, кикер и развлекательные зоны,
- всё, что нужно для комфортного и гармоничного образа жизни.

Локация и доступность
Комплекс расположен в одном из самых перспективных и уютных прибрежных кластеров — Dubai Islands. Жители получают быстрый доступ к ключевым местам отдыха, культурным объектам и городским центрам:

- 15 минут до Museum of Illusions, Etihad Museum, Al Shindagha Museum,
- 15 минут до La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort,
- 20 минут до Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.

Локация сочетает приватность островной жизни и удобство городской мобильности.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Floarea Breeze, изучить доступные планировки и выбрать резиденцию в одном из самых изысканных проектов на Dubai Islands.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Riverside Crescent by Sobha Realty
Дубай, ОАЭ
от
$431,053
Жилой комплекс Aria Residence
Дубай, ОАЭ
от
$219,421
Жилой комплекс California 2
Дубай, ОАЭ
от
$525,205
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$202,509
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$319,051
Вы просматриваете
Жилой комплекс Floarea Breeze
Дубай, ОАЭ
от
$544,327
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Показать все Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living
Дубай, ОАЭ
от
$1,000,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Nourelle — это новое дополнение к престижному жилому комплексу Madinat Jumeirah Living, представляющее собой три современных жилых башни, соединённые эффектным небесным мостом. Расположенный рядом с такими знаковыми объектами, как Burj Al Arab, Jumeirah Marsa Al Arab и Jumeirah Beach Hotel, …
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$776,667
Verdes by Haven – это эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса от Aldar Properties, вдохновленный принципами здорового образа жизни. Это не просто квартиры, а воплощение концепции оздоровления и благополучия. В проекте гармонично сочетаются современные апартаменты, близость к природе и спо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Oasiz
Жилой комплекс Oasiz
Жилой комплекс Oasiz
Жилой комплекс Oasiz
Жилой комплекс Oasiz
Показать все Жилой комплекс Oasiz
Жилой комплекс Oasiz
Дубай, ОАЭ
от
$231,422
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 38
Прекрасные апартаменты в новом проекте Oasiz в районе Dubai Silicon Oasis! Полностью меблированные апартаменты! Отличное расположение! Быстрый доступ к ключевым локациям Дубая! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации