Жилой комплекс Floarea Breeze

Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном проекте на Dubai Islands!



Floarea Breeze — изысканный жилой комплекс от Mashriq Elite Developments, созданный как воплощение современного островного образа жизни на Dubai Islands. Проект гармонично сочетает премиальную архитектуру, продуманный дизайн интерьеров и атмосферу синергии природы и современного комфорта.



Каждая резиденция создана с акцентом на премиальные материалы и уникальные дизайнерские решения:



- облицованные стены с роскошными деревянными текстурами, напоминающими тёплую палубу яхты,

- фарфоровые акценты, передающие свежесть морских волн,

- просторные планировки, наполненные светом,

- продуманное зонирование для максимального комфорта.



Интерьеры формируют атмосферу современного уюта, эстетики и умиротворения.



Удобства для жителей

Floarea Breeze предоставляет резидентам премиальный набор инфраструктуры:



- плавательный бассейн и детский бассейн,

- фитнес-зал с современным оборудованием,

- уличная игровая площадка,

- медитационная терраса и зоны отдыха,

- настольный теннис, карром, кикер и развлекательные зоны,

- всё, что нужно для комфортного и гармоничного образа жизни.



Локация и доступность

Комплекс расположен в одном из самых перспективных и уютных прибрежных кластеров — Dubai Islands. Жители получают быстрый доступ к ключевым местам отдыха, культурным объектам и городским центрам:



- 15 минут до Museum of Illusions, Etihad Museum, Al Shindagha Museum,

- 15 минут до La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort,

- 20 минут до Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.



Локация сочетает приватность островной жизни и удобство городской мобильности.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Floarea Breeze, изучить доступные планировки и выбрать резиденцию в одном из самых изысканных проектов на Dubai Islands.