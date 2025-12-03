Жилой комплекс Floarea Breeze

Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном проекте на Dubai Islands!
Floarea Breeze — изысканный жилой комплекс от Mashriq Elite Developments, созданный как воплощение современного островного образа жизни на Dubai Islands. Проект гармонично сочетает премиальную архитектуру, продуманный дизайн интерьеров и атмосферу синергии природы и современного комфорта.
Каждая резиденция создана с акцентом на премиальные материалы и уникальные дизайнерские решения:
- облицованные стены с роскошными деревянными текстурами, напоминающими тёплую палубу яхты,
- фарфоровые акценты, передающие свежесть морских волн,
- просторные планировки, наполненные светом,
- продуманное зонирование для максимального комфорта.
Интерьеры формируют атмосферу современного уюта, эстетики и умиротворения.
Удобства для жителей
Floarea Breeze предоставляет резидентам премиальный набор инфраструктуры:
- плавательный бассейн и детский бассейн,
- фитнес-зал с современным оборудованием,
- уличная игровая площадка,
- медитационная терраса и зоны отдыха,
- настольный теннис, карром, кикер и развлекательные зоны,
- всё, что нужно для комфортного и гармоничного образа жизни.
Локация и доступность
Комплекс расположен в одном из самых перспективных и уютных прибрежных кластеров — Dubai Islands. Жители получают быстрый доступ к ключевым местам отдыха, культурным объектам и городским центрам:
- 15 минут до Museum of Illusions, Etihad Museum, Al Shindagha Museum,
- 15 минут до La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort,
- 20 минут до Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.
Локация сочетает приватность островной жизни и удобство городской мобильности.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Floarea Breeze, изучить доступные планировки и выбрать резиденцию в одном из самых изысканных проектов на Dubai Islands.