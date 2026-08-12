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Коммерческая недвижимость в ОАЭ

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Дубай
43
Абу-Даби
12
Рас-эль-Хайма
3
Шарджа
16
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505 объектов найдено
Коммерческое помещение 60 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 60 м²
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 14
Двойная башня EDGE от Select Group привносит в город эклектичную городскую атмосферу, котора…
$462,794
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Офис 183 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 183 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 183 м²
Количество этажей 18
Офисы премиум-класса в Дубае, Мотор Сити Мотор Сити (Motor City) – один из самых развитых де…
$1,37 млн
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Коммерческое помещение 88 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 88 м²
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Sterling — жилой комплекс от Omniyat Properties. Проект включает в себя 2 роскошные башни по…
$563,694
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TekceTekce
Коммерческое помещение 142 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 142 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 142 м²
Этаж 1/48
Коммерческое помещение 142 м² в SKY LEVEL 1, Jumeirah Village Circle, Дубай — готовый актив …
$872,303
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Магазин 64 м² в Дубай, ОАЭ
Магазин 64 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 64 м²
Этаж 1/14
Коммерческая недвижимость в V1STARA Houseс отличным расположение в районе Al Furjan! Оживлен…
$608,496
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Коммерческое помещение 74 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 74 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 74 м²
Этаж 1/14
Коммерческое помещение 74 м² на G-этаже в VISTA by Vision — витринный формат в жилом комплек…
$477,341
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Офис 126 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 126 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 126 м²
Этаж 12/32
Меблированные коммерческие помещения с гибкими планировками в офисном проекте в Дубае, Бизне…
$1,85 млн
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Офис 56 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 56 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 56 м²
Этаж 1/26
Офис 56 м² на 4 этаже в Binghatti Moonlight — коммерческое пространство в престижном районе …
$573,860
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Коммерческое помещение 194 м² в ОАЭ
Коммерческое помещение 194 м²
ОАЭ
Площадь 194 м²
Этаж 1/29
Продается коммерческое помещение в комплексе Binghatti Aquarise!Ищете идеальное место для ре…
$2,82 млн
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Коммерческое помещение 89 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 89 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 89 м²
Этаж 1/39
Коммерческое помещение 89 м² на уровне P2 в Sky Hills ASTRA — рациональный формат для бизнес…
$914,928
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Коммерческое помещение 58 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 58 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 58 м²
Этаж 1/34
Коммерческое помещение площадью 58 м² на первом этаже в жилом комплексе Mercedes-Benz Places…
$1,26 млн
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Коммерческое помещение 105 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 105 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 105 м²
Этаж 1/38
Продается коммерческое помещение в жилом комплексе Timez!Ищете идеальное место для вашего би…
$1,03 млн
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Коммерческое помещение 42 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 42 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 42 м²
Этаж 1/27
Идеальное коммерческое помещение для вашего бизнеса в Barari Heights!Отличное предложение дл…
$374,055
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Коммерческое помещение 147 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 147 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 147 м²
Этаж 1/37
Коммерческое помещение 147 м² на G-этаже в Sky Line — бизнес-пространство в Dubai Land Resid…
$1,63 млн
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Офис 75 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 75 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 75 м²
Этаж 1/72
Коммерческая недвижимость в Binghatti Circle — престижные street-retail помещения в центре J…
$554,474
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Коммерческое помещение 142 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 142 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 142 м²
Этаж 1/11
Коммерческое помещение в Chelsea Gardens — функциональный формат для бизнеса в районе Al Sat…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 81 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 81 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 81 м²
Этаж 1/18
Коммерческое помещение 81 м² в Azizi Wasel — формат у воды в Dubai Islands.Коммерческое поме…
$1,50 млн
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Коммерческое помещение 322 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 322 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 322 м²
Расположенные в самом сердце Business Bay, всего в нескольких минутах от центра Дубая, эти д…
$6,25 млн
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Коммерческое помещение 57 м² в ОАЭ
Коммерческое помещение 57 м²
ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 6/5
Отельные номера с гарантированным доходом от аренды на островах World Islands в Дубае, на пе…
$829,020
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Коммерческое помещение 60 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 60 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 60 м²
Этаж 1/20
Не упустите шанс реализовать свои бизнес-идеи уже сегодня!Шикарный проект Equiti Gate, котор…
$525,032
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Коммерческое помещение 132 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 132 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 132 м²
Этаж 1/9
Медицинское помещение 132 м² в The Murex Clinic — коммерческая недвижимость в Dubai Healthca…
$1,74 млн
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Hotel Rooms Blu Hotel & Residences в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 48 м²
Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central…
$340,399
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Коммерческое помещение 109 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 109 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 109 м²
Этаж 1/21
Коммерческое помещение 109 м² в Peace Avenue — перспективный формат в Jebel Ali, Dubai.Комме…
$1,61 млн
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Коммерческое помещение 437 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 437 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 437 м²
Этаж 1/21
Коммерческая недвижимость в Future Residence — премиальная локация для бизнеса в Meydan Hori…
$4,23 млн
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Офис 35 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 35 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 1/51
Современные офисы в проекте Aspirz by Danube!Ищете идеальное место для вашего бизнеса? Предс…
$252,694
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Коммерческое помещение 186 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 186 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 186 м²
Этаж 1/56
Kоммеpческая недвижимость в роскошном небоскребе Fashionz by Danube, который включает в себя…
$1,75 млн
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Офис 107 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 107 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 107 м²
Этаж 12/24
Коммерческая недвижимость в Sol Levante — престижные помещения у моря с высоким трафиком и R…
$827,792
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Офис 265 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 265 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 15
Коммерческая недвижимость в Дубае, Барша Хайтс, с удобным доступом Этот современный коммерче…
$2,26 млн
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Коммерческое помещение 46 м² в Дубай, ОАЭ
Коммерческое помещение 46 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 46 м²
Этаж 1/26
Коммерческое помещение 46 м² в Celesto Tower 4 — компактный формат для бизнеса в Dubai Land …
$394,313
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Офис 940 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 940 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 940 м²
Количество этажей 21
Офисы с видом на знаменитый небоскреб Бурж-Халифа в районе Бизнес-Бэй в Дубае Этот ультра-ро…
$16,41 млн
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Типы недвижимости в ОАЭ

офисы
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