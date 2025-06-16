  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан

Квартира в новостройке Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан

Дубай, ОАЭ
от
$1,75 млн
;
16
ID: 33149
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    69

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан, с рассрочкой платежа

Мейдан (Meydan) в Дубае — престижный и стремительно развивающийся район, который славится роскошным образом жизни, современной инфраструктурой и активным городским ритмом. Здесь расположен знаменитый ипподром Meydan, где проходят крупнейшие спортивные мероприятия, включая Кубок мира по скачкам. Район удачно сочетает в себе спорт, отдых и жизнь премиум-класса. В Meydan представлены роскошные жилые комплексы, первоклассные отели и современные коммерческие объекты, что делает его привлекательным местом как для инвестиций, так и для жизни. Удобное расположение рядом с Downtown Dubai, захватывающие виды на город и доступ к лучшим удобствам делают Meydan настоящим символом современной элегантности и высокого стиля жизни в самом сердце мегаполиса.

Апартаменты на продажу в Дубае, Мейдан, идеально расположены на главной дороге Аль-Хор, предлагая бесперебойное сообщение с ключевыми направлениями по всему городу. Проект находится всего в 5 минутах от заповедника дикой природы Ras Al Khor, в 10 минутах от ипподрома Meydan и международных школ, в 12 минутах от международного аэропорта Дубая и Business Bay, в 15 минутах от торгового центра Dubai Mall, Burj Khalifa и Downtown Dubai, Dubai Frame и Dubai Opera и в 25 минутах от Palm Jumeirah.

Проект — это выдающийся архитектурный шедевр высотой в 69 этажей, в котором современная элегантность сочетается с природным спокойствием. Этот жилой небоскрёб предлагает высокий уровень жизни в самом центре Дубая. Элегантный фасад с панорамным остеклением подчёркивает современный стиль здания и открывает захватывающие виды на город, заповедник Ras Al Khor и тихие набережные.

Комплекс предлагает широкий выбор удобств мирового уровня. Среди них — бассейн на крыше в курортном стиле с обзорной площадкой на 270°, лаунж-зона на уровне подиума и современный клубный дом. Любители активного образа жизни оценят полностью оснащённый тренажёрный зал, открытую зону для кроссфита, площадки для йоги и медитации, а также беговые и велосипедные дорожки.

Для отдыха и развлечений предусмотрено поле для гольфа на 18 лунок, корты для паделя, настольный теннис и специальная зона для молодёжи с виртуальной реальностью. Семьи с детьми найдут всё необходимое для комфорта: детские площадки, клуб для малышей и зоны, где можно находиться с домашними животными. Для тех, кто совмещает работу и личную жизнь, в комплексе есть роскошный бизнес-зал, библиотека, частный кинозал и коворкинг-пространства. Всё это создаёт удобную среду для жизни, отдыха и продуктивной работы.

На территории также предусмотрены зелёные зоны, уютные места для отдыха, площадки для барбекю и обеденные зоны под открытым небом. Эти пространства создают ощущение уединения и спокойствия, несмотря на расположение в самом сердце города. Благодаря отличной локации и удобному доступу ко всем ключевым районам Дубая, проект задаёт новый стандарт роскошной городской жизни, объединяя стиль, комфорт и функциональность.

Проект предлагает стильную коллекцию полностью меблированных резиденций с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Эти квартиры созданы для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и высокий уровень жизни. Каждый интерьер продуман до мелочей: в квартирах предусмотрены встроенные шкафы для удобного хранения, качественная мебель и утончённый современный стиль.

Кухни укомплектованы высококлассной бытовой техникой, которая делает повседневную жизнь комфортной и удобной. Большие окна от пола до потолка наполняют пространство естественным светом и открывают панорамные виды на Дубай, заповедник Ras Al Khor и спокойные набережные.

Планировки квартир просторные и удобные: гостиная, столовая и зона отдыха плавно переходят друг в друга, создавая уютную и элегантную атмосферу. Во всех резиденциях — высококачественная отделка: изысканные полы, премиальные столешницы и продуманное освещение, которое придаёт интерьеру особый характер.

Ванные комнаты также не уступают по стилю — они оборудованы современной сантехникой, удобными туалетными столиками и душевыми с тропическим душем, что создаёт ощущение уюта и спа-комфорта. Дополнительный уровень удобства обеспечивает система умного дома, с помощью которой можно управлять освещением, температурой и безопасностью одним нажатием. Каждая деталь в этих резиденциях создана с учётом эстетики, удобства и высокого качества — чтобы переосмыслить представление о современной жизни в Дубае.


DXB-00204

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Дубай, ОАЭ
от
$1,75 млн
