  2. ОАЭ
  3. Жилой квартал Виллы и таунхаусы

Жилой квартал Виллы и таунхаусы

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
14
ID: 28036
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой фонд комплекса включает квартиры различных планировок, рассчитанные как на семьи, так и на молодых профессионалов. Просторные, светлые помещения отличаются продуманной организацией пространства, создавая уютную и функциональную атмосферу. В проекте уделено внимание деталям — от стильного дизайна интерьеров до экологичных материалов, что способствует созданию здоровой и комфортной среды для проживания.

Кроме жилых помещений, HAYAT предлагает развитую социальную и рекреационную инфраструктуру: зоны для отдыха, спортивные площадки, детские игровые зоны и зеленые территории. Это делает комплекс привлекательным не только для постоянного проживания, но и для инвестиций. Таким образом, проект HAYAT от Dubai South — это отличная возможность жить в современном, комфортном и перспективном районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Дубай, ОАЭ

Вы просматриваете
Назад
Другие комплексы
