Жилой комплекс Inspiration расположен на берегу лагуны с кристально чистой водой, в окружении нескольких зеленых парков. Из окон открываются потрясающие виды на Дубай и самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Инфраструктура комплекса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить резидентам идеальное сочетание отдыха, релаксации и развлечений.

Инфраструктура комплекса

Панорамный бассейн

Открытый и закрытый фитнес

Детские площадки и игровые зоны

Сад во внутреннем дворе

Рекреационные зоны

Рестораны

Магазины

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.