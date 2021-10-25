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Inspiration

Дубай, ОАЭ
от
€747,349
;
3
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Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

Жилой комплекс Inspiration расположен на берегу лагуны с кристально чистой водой, в окружении нескольких зеленых парков. Из окон открываются потрясающие виды на Дубай и самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Инфраструктура комплекса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить резидентам идеальное сочетание отдыха, релаксации и развлечений. 

Инфраструктура комплекса

  • Панорамный бассейн
  • Открытый и закрытый фитнес
  • Детские площадки и игровые зоны
  • Сад во внутреннем дворе
  • Рекреационные зоны
  • Рестораны
  • Магазины

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
36
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², EUR 4,982
Цена квартиры, EUR 747,364
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 172.4 – 214.8
Цена за м², EUR 4,981 – 5,117
Цена квартиры, EUR 882,217 – 1,07 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 000 м
Детский сад 3 700 м
Магазин 100 м
Метро 4 500 м
Море 7 000 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 2 000 м
Школа 200 м

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Inspiration
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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