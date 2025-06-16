  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Таунхаус Reportage hills

Таунхаус Reportage hills

Дубай, ОАЭ
от
$750,000
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33084
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
Вилла Utopia V75 by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$6,49 млн
Вилла Bloom Living Almeria
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,24 млн
Вилла The Lakeshore by Ellington
Дубай, ОАЭ
от
$3,48 млн
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
от
$1,38 млн
Вы просматриваете
Таунхаус Reportage hills
Дубай, ОАЭ
от
$750,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Таунхаус Jouri Hills 3
Таунхаус Jouri Hills 3
Таунхаус Jouri Hills 3
Таунхаус Jouri Hills 3
Таунхаус Jouri Hills 3
Показать все Таунхаус Jouri Hills 3
Таунхаус Jouri Hills 3
Дубай, ОАЭ
от
$1,37 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Современный таунхаус с системой "умный дом" и кухонной техникой! Беспроцентная рассрочка! В роскошном комплексе Jouri Hills 3! Доходность - 6.6%! Прекрасно подходит для жизни и инвестиций! Район: Jumeirah Golf Estate Расположение: 8 минут - до Дубай Спорт Сити 10 минут - до центра го…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус Morocco 2
Таунхаус Morocco 2
Таунхаус Morocco 2
Таунхаус Morocco 2
Таунхаус Morocco 2
Показать все Таунхаус Morocco 2
Таунхаус Morocco 2
Дубай, ОАЭ
от
$818,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Таунхаус в современном проекте Morocco 2 в районе Golf City! Ожидаемая рентабельность инвестиций - 6 %! Прекрасно подходят для комфортного проживания и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Таунхаус с террасой, помещением для персонала, патио, собственным садом и гаражом на участке. Удо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Показать все Вилла Palm Jebel Ali
Вилла Palm Jebel Ali
Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Palm Jebel Ali величественно возвышается над искрящимися водами Аравийского залива, представляя собой изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких минутах от побережья Дубая. Этот масштабный проект воплощает амбициозное стремление страны создать уникальное место, не похожее ни на одно дру…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации