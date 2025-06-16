  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй

Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй

Business Bay, ОАЭ
от
$754,603
;
11
ID: 27750
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay
  • Метро
    Business Bay (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой

Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным расположением. Район удачно сочетает деловую активность с роскошной городской жизнью, предлагая жителям доступ к удобствам мирового класса, изысканным ресторанам, бутикам и живописной набережной канала Дубай. Благодаря близости к ключевым достопримечательностям — таким как Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Canal — а также отличной транспортной доступности, Business Bay остаётся одним из самых востребованных районов для профессионалов, инвесторов и тех, кто стремится к космополитичному стилю жизни.

Квартиры на продажу в Дубае, Бизнес-Бэй, находятся всего в 5 минутах от набережной Мараси, в 9 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall, в 10 минутах от The Dubai Fountain, в 11 минутах от Dubai Opera и Museum of the Future, в 14 минутах от Coca-Cola Arena, в 16 минутах от Dubai International Airport, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina и в 35 минутах от Al Maktoum International Airport.

Проект впечатляет своим ярким архитектурным обликом, в котором сочетаются элегантные современные линии, панорамные стеклянные фасады и выразительные световые акценты, подчеркивающие вертикальную элегантность и городскую изысканность здания. Башня возвышается на 25 жилых этажей над стильным многоуровневым подиумом с мезонином, крышей и тремя подземными уровнями. Архитектура специально спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать обилие естественного света и захватывающие виды с любой высоты. Проект вдохновлён концепцией «водного города» и предлагает своим жителям настоящую атмосферу пятизвёздочного курорта. В комплексе предусмотрены уникальные удобства: искусственный пляж, ландшафтные бассейны, баскетбольная площадка и корты для падел-тенниса. Более 2500 м² зон отдыха включают просторный бассейн для взрослых на первом этаже и эксклюзивный частный бассейн на 23-м этаже размером около 48 на 12 метров.

В комплексе также есть премиальные торговые площади, дополнительная парковка на продажу и избранные королевские люксы с частными бассейнами. Продуманный ландшафтный дизайн, высокоскоростные лифты и щедрая высота от пола до потолка до 8,65 метров еще больше повышают уровень жизни в этом захватывающем прибрежном убежище. Также доступны премиальные торговые площади, дополнительные парковочные места и роскошные Royal Suites с собственными бассейнами. Просторные интерьеры с высотой потолков до 8,65 метров, продуманный ландшафт, высокоскоростные лифты и внимание к деталям делают этот проект настоящим оазисом комфорта и стиля в самом центре Дубая.

Интерьеры этого проекта продуманы до мелочей и созданы для того, чтобы дарить комфорт каждый день. Варианты планировок включают студии, квартиры с 1 и 2 спальнями — все они идеально подходят как для личного проживания, так и для инвестиций. Пространства спроектированы таким образом, чтобы быть максимально светлыми, удобными и функциональными. Каждая квартира отличается качественной отделкой и современным дизайном. Встроенные шкафы обеспечивают удобное хранение вещей и поддерживают аккуратный внешний вид. Кухни оснащены встроенной техникой премиум-класса и стильной мебелью, что делает их не только практичными, но и визуально привлекательными. Большие окна от пола до потолка наполняют комнаты естественным светом и создают ощущение простора. Современные полы, продуманное освещение и гармоничные детали интерьера создают уютную и стильную атмосферу. Этот проект предлагает сбалансированное сочетание дизайна, уюта и удобства в самом сердце современного города.


DXB-00240

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ
Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$754,603
