Купить квартиру в Дубае и продать ее через 2-3 года со 100% прибылью — это ли не мечта любого инвестора? С развитием рынка ипотечного кредитования это стало возможным даже для иностранного покупателя. Мы собрали в статье всю информацию об ипотеке на недвижимость в Дубае и рассказываем, как ее получить иностранцу.

Рынок недвижимости Дубая сейчас можно назвать по-настоящему «горячим», и дело здесь не в жарком летнем сезоне, а в количестве сделок, которое выросло за последний год практически в 3 раза. Квартиры и апартаменты, виллы и таунхаусы — все это превратилось в «бетонное золото», стоимость которого постоянно растет. По словам эксперта рынка Алексея Слауты, такой высокий спрос на недвижимость в Дубае объясняется довольно просто: «это чуть ли не единственный способ сохранить деньги как для европейцев, так и для россиян» (интервью с ним можно прочитать здесь ).

Но как быть, если у иностранного покупателя есть только половина суммы, которая нужна для покупки квартиры? Конечно, воспользоваться ипотекой. Итак, давайте разбираться: что нужно знать иностранцу, чтобы получить ипотеку на недвижимость в Дубае.

Ипотека на недвижимость в Дубае для иностранцев. Общие условия

Легальный статус. Если у покупателя есть статус резидента ОАЭ, то он может претендовать на больший размер ипотеки — около 80% от стоимости объекта недвижимости. Если заемщик не является резидентом ОАЭ, то размер ипотечного кредитования не может превышать 50%.

Возраст. Следующим важным критерием является возраст заемщика — им может стать человек в возрасте от 25 до 65 лет. При этом максимальный срок ипотечного кредитования — 25 лет, но чем ближе заемщик к пенсионному возрасту, тем меньше будет срок ипотеки. Важный нюанс — последняя выплата по ипотеке должна быть до наступления пенсионного возраста заявителя.

Уровень дохода. Еще одно не менее важное условие — сумма ежемесячных выплат по ипотеке не должна превышать 50% от дохода заемщика. При этом здесь учитываются не только выплаты по данной ипотеке, но и все имеющиеся кредиты (если таковые есть). Важный нюанс: после всех выплат у заемщика должны оставаться средства в размере $900 на каждого члена семьи.

Трудоустройство на территории ОАЭ. Это условие не обязательное, но будет отличным бонусом при желании получить ипотеку. Сюда же подходит наличие собственной компании на территории ОАЭ.

Наличие собственности в ОАЭ. Это условие также не обязательное, но будет отличным «бонусом» при запросе на ипотеку.

Неочевидные нюансы

Территория, на которой расположен объект недвижимости. Далеко не всем известно, что в ОАЭ есть территории, недвижимость на которых может приобретать только резидент этой страны. Однако есть и территории, где иностранцу разрешено покупать недвижимость: это земли категории freehold и easyhold. Обязательно уточните эту информацию у продавца сразу.

Стадия строительства объекта недвижимости. Ипотека может быть выдана только на уже завершенные объекты недвижимости или на те, срок завершения строительства которых не превышает 2 года с момента начала ипотеки. В зависимости от строительной компании и той стадии, на которой находится стройка, банк может запросить от 30 до 70% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса.

Страхование жизни заемщика. Банк чаще всего потребует наличие страхования жизни заемщика или страхования потери его плтажеспособности

Как выбрать банк для ипотеки и какие документы нужны

На территории ОАЭ работают как местные, так и европейские банки — у каждого из них собственные предложения по ипотеке для иностранцев. Нужно учитывать, что любой банк будет проводить предварительную проверку на соответствие всех требований для заемщика. Здесь важно учитывать, что дубайские банки будут проверять вашу платежеспособность и деловую репутацию особенно тщательно, будут проверены активы, доходы и другие кредитные обязательства — любые неблагонадежные заемщики отсеются уже на этом этапе.

Список необходимых документов:

Заявка на ипотеку.

Справка о доходах за последние полгода и информация о работодателе — если вы наемный работник. Если ИП, то придется предоставить результаты аудиторской проверки за последний год.

Выписка с банковского счета за последние полгода.

Справка о составе семьи.

Когда предварительная проверка пройдена, у заемщика есть около двух месяцев на поиски нужно объекта недвижимости. Как только нужная квартира или дома найдены, необходимо внести первоначальный взнос в виде чека и подписать документ, подтверждающий намерение купить этот объект недвижимости. Только после этого банк назначит независимую экспертизу для определения фактической стоимости объекта недвижимости и примет окончательное решение о выдаче займа.

Неочевидные дополнительные траты:

Рассмотрение банком заявки на кредит — 1% от стоимости объекта.

Страховка сделки — 0,5-1% от стоимости объекта недвижимости.

После оформления сделки в Земельном департаменте города покупателю будет выдано свидетельство, оригинал которого будет храниться в банке до полного погашения кредита. У заемщика на руках будет заверенная его копия.

Размер ставок

Ставки по кредитам на недвижимости в Дубае — от 2,5% (но для нерезидентов банки чаще предлагают от 3,5%).

Срок кредитования — до 25 лет.

Размер кредитования — до 80% от стоимости объекта.

Как и практически во всем мире, ставки по ипотеке в Дубае бывают фиксированными и плавающими.

Фиксированные ставки определяются на базе ставки рефинансирования (она определяется Центробанком) и включают в себя погашение непосредственно задолженности и процентов по кредиту. Такой кредит не может изменяться на протяжении всего периода погашения. Если заемщик хочет погасить ипотеку досрочно, то, как правило, банки взимают штраф в размере около $3000.

Плавающая ставка означает, что проценты по кредиту рассчитываются из оставшейся суммы задолженности — каждый месяц выплаты по процентам будут уменьшаться. Однако плавающая ставка может меняться непосредственно в момент выплат — здесь все зависит от состояния рынка недвижимости, инфляции и других экономических факторов. Как правило, плавающая ставка применяется банками при краткосрочных кредитах — сроком до 5 лет.

Получение ВНЖ ОАЭ за инвестиции в недвижимость

Условие получения ВНЖ ОАЭ за покупку недвижимости:

Инвестиция в местную недвижимость — не менее чем €1 млн дирхам AED (около $272 000 США).

Бонусы: