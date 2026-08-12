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Частные дома в ОАЭ

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Дубай
146
Абу-Даби
135
Рас-эль-Хайма
4
Умм-эль-Кайвайн
14
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846 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Шарджа, ОАЭ
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Вилла 4 комнаты
Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 257 м²
Роскошная жизнь на набережной, предназначенная для семей, инвесторов и покупателей образа жи…
$762,423
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Вилла в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Виллы Waterfron с выходом на пляж и в пешей доступности от моря.Доступен план выплаты процентов 0%
$685,000
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Просторная вилла с 3 спальнями + комната для прислуги | Угловая виллаГотовая вилла в тихом р…
$490,130
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла распола…
$2,88 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Floating Residences by Buddha-Bar — уникальные плавучие резиденции класса люкс и курортный l…
$5,99 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы в элитном жилом комплексе Reportage Hills в районе Dubailand, Dubai! Частные парко…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 612 м²
Виллы Waterfron с частным пляжем, в нескольких минутах ходьбы от моря.Доступен план выплаты …
$1,15 млн
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Дом 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Количество этажей 8
Таунхаус в новом комплексе Royal Park в Абу-Даби! Для жизни и инвестиций! Доходность от 10%!…
$899,897
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Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 408 м²
Количество этажей 2
Isola Villa Terra Collection: ультра-люкс вилла на Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collecti…
$16,88 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Цена начинается от 1 760 000 | От 73 кв.м.Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina – набережная …
$479,237
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Площадь 668 м²
Dubailand: 5 минут от Dubai Rugby Sevens В 8 минутах от Dubai Outlet Mall 30 минут до ** Dow…
$4,15 млн
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Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,70 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 16
Роскошные современные квартиры на побережье в Мина-Аль-Араб Жилой комплекс расположен на поб…
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 3
Отдельные дома с частными лифтами и бассейнами в Абу-Даби Эти отдельностоящие дома расположе…
$2,48 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Greenz by Danube — закрытое сообщество таунхаусов и вилл в Dubai Academic City!Greenz by Dan…
$1,18 млн
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 304 м²
Количество этажей 11
Роскошные квартиры с рассрочкой на 24 месяца после сдачи на Дубай Айлендс Проект, состоящих …
$4,92 млн
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Дом 6 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дом 6 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 838 м²
Количество этажей 13
Премиальные апартаменты в современном комплексе Casa Canal в районе Al Safa! Высокий доход о…
$14,98 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы с удобной рассрочкой в Дубае, Дубайленд Роскошные виллы в Вади-Аль-Сафа, Дуб…
$1,06 млн
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Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 30
Резиденции Bugatti от BinghattiБесплатная доставка для покупателяПервый в мире проект Hyper …
$5,74 млн
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ISB Global Immobilien
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada — приватные виллы премиум-класса в Dubai South!Raiha Stand …
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 2
Fleurs De Jardin, MBR City — закрытая коллекция вилл и особняков в Meydan D11 с ландшафтными…
$7,08 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,29 млн
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Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$1,23 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$876,712
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в лучшем виде с этим изысканным таунхаусом с 4 спальнями в…
$6,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$759,717
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$880,978
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Виллы с высоким уровнем жизни и инвестиционным потенциалом в Дубайленде Эти виллы расположен…
$1,60 млн
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