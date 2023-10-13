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Дома в ОАЭ

Дубай
451
Sharjah Emirate
101
Абу-Даби (Эмират)
48
Абу-Даби
41
Рас-эль-Хайма
20
Аш-Шарджа
17
Umm al-Quwain
4
Deira
3
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634 объекта найдено
Вилла в ОАЭ, ОАЭ
Вилла
ОАЭ, ОАЭ
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
Описание Добро пожаловать в Trump Villas - воплощение непревзойденной роскоши, расположен…
€2,90 млн
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 768 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 5 bedroom villa located at Golf Place in Dubai Hill…
€11,14 млн
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€402,917
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€570,789
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,09 млн
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Property Features: - Open plan layout in sports city - Sound isolated - Heat isolated - Kit…
€1,14 млн
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,09 млн
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Property Features: - Open plan layout in sports city - Sound isolated - Heat isolated - Kit…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Lagoons Nice is a new residential development by Damac Properties. The exclusive residential…
€633,098
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€568,497
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,718
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,797
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€646,019
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€646,019
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€756,876
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,55 млн
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,15 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 604 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 4 bedroom villa located at Garden Homes Frond C in …
€10,14 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€1,36 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€1,85 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€2,41 млн
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€480,037
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€655,566
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€728,638
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,627
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€524,050
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Дом в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу

Типы недвижимости в ОАЭ

виллы
особняки
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