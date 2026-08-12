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Пентхаусы в ОАЭ

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148 объектов найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
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Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Пентхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Пентхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Al Hamra Waterfront — роскошный прибрежный жилой комплекс с видом на море Насладитесь спо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
Испытайте воплощение прибрежной роскоши с этим изысканным пентхаусом с 4 спальнями в Habtoor…
$10,12 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 8 комнат в Business Bay, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 965 м²
Этаж 11/12
Роскошные квартиры на продажу в элитном районе City Walk, Дубай City Walk – это креативное с…
$9,27 млн
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 315 м²
Этаж 41/43
Апартаменты премиум-класса от Bugatti в новом культовом здании в Дубае, Бизнес-Бэй В самом с…
$42,40 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 212 м²
AVIDA Residences — все для долгой и счастливой жизни Опираясь на научные открытия в облас…
$2,07 млн
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Аталанта
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Sila — современный жилой проект в Masdar City, Абу-Даби с экологичной архитектурой и энергоэ…
$441,628
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DDA Real Estate
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 5/10
Апартаменты в жилом комплексе Luz Ora, удачно расположенный в Dubai Islands! Отличное распол…
$693,977
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DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 15/33
Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.Sunst…
$2,04 млн
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DDA Real Estate
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 3/7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$792,205
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
Люксовые апартаменты в Sea Haven с видом на море! Собственная лагуна и пляж. Система "умный …
$2,56 млн
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DDA Real Estate
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Этаж 26/26
Готовые к заселению роскошные квартиры в Дубай Марина Дубай Марина (Dubai Marina) – один из …
$8,28 млн
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 843 м²
Этаж 8/9
Роскошные квартиры ультралюкс с частными бассейнами в комплексе уровня 5-звездочного курорта…
$6,45 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
Этаж 27/55
Linar Towers в Al Mamzar — шесть башен у воды на пересечении Дубая и Шарджи.Linar Towers — м…
$1,36 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 9/9
Апартаменты в Дубае, Джумейра Гарденс Сити, с видом на город и побережье Этот бутик-проект р…
$1,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 477 м²
Этаж 13
AL MARJAN ISLAND Остров Al Marjan это захватывающий курортный район, расположенный в Эм…
$4,94 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Добро пожаловать в воплощение роскошной жизни в Six Senses Residences. Детали недвижимости: …
$14,15 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 527 м²
Этаж 27/53
Инвестиции в недвижимость Дубая — Sofitel Branded Residences в Downtown с видами на Burj Kha…
$8,17 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 799 м²
Этаж 40/43
Полностью меблированная и оборудованная резиденция в современном стиле в Baccarat Hotel & Re…
$19,60 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 8/39
Роскошные квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Сёркл, с возможностью размещения частного бассе…
$547,292
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 188 м²
Количество этажей 28
Меблированная квартира в культовом комплексе Opus от Захи Хадид в Дубае Эта квартира — верши…
$41,03 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 611 м²
Мы рады предложить этот пентхаус с 3 спальнями в SLS Residences The Palm, недавно запущенный…
$13,10 млн
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 505 м²
Этаж 52/60
Квартиры с шикарным дизайном в Дубай Марина Дубай Марина – это центр городского блеска и рос…
$28,81 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 3/7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$1,04 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 418 м²
Апартаменты класса-люкс в новом комплексе LIV LUX! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI -…
$20,42 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Этаж 8/11
REEF 997 — эксклюзивные резиденции с инновационными террасами и зимними садами.Проект REEF 9…
$5,40 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Люксовые апартаменты в Sea Haven с видом на море! Собственная лагуна и пляж. Система "умный …
$7,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 16/14
Элегантные квартиры с видом на Аль-Барари в проекте с wellness-инфраструктурой в Дубае, Мадж…
$1,08 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 11/22
Creek View 4 — бутик-жилой комплекс с панорамой на Dubai Creek в центральной части Al Jaddaf…
$1,75 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 440 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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