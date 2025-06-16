Квартира в новостройке Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй

Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй

Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая. Этот ярко-золотой 122-этажный небоскреб, который вскоре украсит вид на город, сочетает в себе современную архитектуру с культурным наследием Эмиратов.

Квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены в 5 минутах езды от канала, в 10 минутах езды от медицинского центра, Dubai Downtown и торгового центра Mall of Dubai; в 15 минутах езды от Дубайской оперы и международной школы, в 20 минутах езды от острова Пальма Джумейра и пляжа Джумейра-Бич и в 25 минутах езды от международного аэропорта Дубая.

Проект будет находиться в удобном доступе к достопримечательностям, бизнес-центрам и развлекательным центрам Дубая. Окрестности небоскреба были тщательно спланированы, чтобы улучшить впечатления от городской жизни, с тихими садами на крыше, беговыми дорожками и современными фитнес-центрами. Помимо охраны и консьерж-услуг, в проекте также предусмотрены парковочные места. Более того, в проекте есть спа, сауна, зоны для йоги и медитации, а также другие спортивные площадки. По плану, проект сможет похвастаться самым высоким тропическим садом в мире, который будет расположен на высоте 447 метров. Кроме того, здесь будет находиться и самый высокий бассейн-инфинити в мире (на высоте 431 метр), и ресторан (439 метров).

Высококачественные материалы, такие как бытовая техника Candy, гарантируют комфортную среду обитания. Пентхаусы оформлены в арабском, китайском, греческом и французском стиле.

В стандартных одноуровневых квартирах есть кухня открытой планировки, столовая, гостиная, общая ванная комната, а также ванная комната при мастер-спальне и прачечная. В квартирах с 3 и 4 спальнями предусмотрена также комната для прислуги.

В двухуровневых квартирах есть кухня, гостиная, спальни, комната для прислуги, прачечная, джакузи и бассейн на нижнем этаже. Наверху расположены спальни, ванная комната, гостиная и рабочее место.

Этот престижный проект является вторым по высоте небоскребом в мире после Бурдж-Халифа. Комфорт и роскошь сочетаются в каждой тщательно продуманной детали этих апартаментов. Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться преимуществами этого проекта люкс-класса.

DXB-00114