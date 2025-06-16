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Квартира в новостройке Binghatti Circle

Дубай, ОАЭ
от
$209,255
25.06.2025
$209,255
25.06.2025
$232,506
;
Premium Premium
24
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26549
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    58

О комплексе

Binghatti Circle — это знаковый жилой проект от застройщика Binghatti Developers, который станет самым высоким зданием в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай. Башня более чем в 60 этажей будет включать студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, сочетающие архитектурную элегантность и функциональность.

Здание будет включать два подземных этажа, цоколь, четыре уровня паркинга, 58 жилых этажей, а также технический и кровельный уровни. Сдача проекта запланирована на 2 квартал 2027 года, а цены стартуют от 674,999 AED за студию, 1.05 млн AED за 1-комнатную, 1.6 млн AED за 2-комнатную, и 2.3 млн AED за 3-комнатную квартиру.

Резиденты смогут пользоваться бассейнами для взрослых и детей, современным фитнес-залом, беговыми и велодорожками, зелёными садами, зонами BBQ, детскими площадками, а также круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Также предусмотрены розничные магазины и умные функции в отдельных квартирах.

Расположенный в самом сердце JVC, Binghatti Circle обеспечивает удобный доступ к улицам Аль-Хаиль и Шейха Мохаммеда бин Зайеда, а также к крупным объектам, включая Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Downtown и Dubai Marina.

Проект представляет отличную инвестиционную возможность, сочетая высокий уровень жизни, разумные цены, продуманные планировки и насыщенные удобства в одном из самых перспективных районов Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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