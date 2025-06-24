Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс состоит из 4 блоков, соединенных общим подиумом, который предназначен исключительно для резидентов комплекса. Все резиденции отличаются просторной планировкой, панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а с балконов открывается потрясающий панорамный вид на округу. Все резиденции продаются полностью меблированными, где каждая деталь тщательно продумана для максимального комфорта и стиля.

Резиденты комплекс имеют возможность тренироваться на новейшем оборудовании, которое используют игроки команды «Арсенал». Стильная фитнес-зона Arsenal Fitness Zone, спроектированная в сотрудничестве с представителями знаменитого футбольного клуба, идеально подходит, чтобы поддерживать своё тело в форме, и делает каждую тренировку максимально эффективной.

Планировки (под ключ):

Резиденция с 1 спальней / Площадь от 49.7 м2 / Цена от $ 281,500.

Резиденция с 2 спальнями / Площадь от 104.4 м2 / Цена от $581,700.

Резиденция с 3 спальнями / Площадь от 175.4 м2 / Цена от $1,075,900.



Инфраструктура ― Снаружи

Бассейны.

Парки & Лужайки.

Дзен-сад.

Паркур зоны & Скалодром.

Парк для собак.

BBQ зона.

Пространства для пикников.

Дорожка для бега.

Общественные пространства.

Теннис & Крикет.

Кинотеатр под открытым небом.

Интерактивный игровой фонтан.





Инфраструктура ― Внутри

Настольный теннис.

Игровая зона.

Скалодром для детей.

Фитнес.

Библиотека.

Зона для йоги & медитации.

Парная & сауна.

Студия пилатеса.

Зоны релаксации.

Музыкальная студия.

Коворкинг.





В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмёт на себя все вопросы, связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум-классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.

Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.