  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс Motor City

Дубай, ОАЭ
от
$281,500
BTC
3.3483865
ETH
175.5032501
USDT
278 314.6883914
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
Оставить заявку
ID: 25406
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Адрес
    5 Street, k 27 Villa K27

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    46

О комплексе

Жилой комплекс состоит из 4 блоков, соединенных общим подиумом, который предназначен исключительно для резидентов комплекса. Все резиденции отличаются просторной планировкой, панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а с балконов открывается потрясающий панорамный вид на округу. Все резиденции продаются полностью меблированными, где каждая деталь тщательно продумана для максимального комфорта и стиля.

Резиденты комплекс имеют возможность тренироваться на новейшем оборудовании, которое используют игроки команды «Арсенал». Стильная фитнес-зона Arsenal Fitness Zone, спроектированная в сотрудничестве с представителями знаменитого футбольного клуба, идеально подходит, чтобы поддерживать своё тело в форме, и делает каждую тренировку максимально эффективной.

 

Планировки (под ключ):

  • Резиденция с 1 спальней / Площадь от 49.7 м2 / Цена от $ 281,500.
  • Резиденция с 2 спальнями / Площадь от 104.4 м2 / Цена от $581,700.
  • Резиденция с 3 спальнями / Площадь от 175.4 м2 / Цена от $1,075,900.
     

Инфраструктура ― Снаружи

  • Бассейны.
  • Парки & Лужайки.
  • Дзен-сад.
  • Паркур зоны & Скалодром.
  • Парк для собак.
  • BBQ зона.
  • Пространства для пикников.
  • Дорожка для бега.
  • Общественные пространства.
  • Теннис & Крикет.
  • Кинотеатр под открытым небом.
  • Интерактивный игровой фонтан.

     

Инфраструктура ― Внутри

  • Настольный теннис.
  • Игровая зона.
  • Скалодром для детей.
  • Фитнес. 
  • Библиотека.
  • Зона для йоги & медитации.
  • Парная & сауна.
  • Студия пилатеса. 
  • Зоны релаксации.
  • Музыкальная студия. 
  • Коворкинг.

     

В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмёт на себя все вопросы, связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум-классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.

 

Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.7
Цена за м², USD 5,664
Цена квартиры, USD 281,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.4
Цена за м², USD 5,572
Цена квартиры, USD 581,700
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 175.4
Цена за м², USD 6,134
Цена квартиры, USD 1,08 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Central Downtown
Дубай, ОАЭ
от
$229,832
Жилой комплекс The Corner
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Sea Haven
Дубай, ОАЭ
от
$6,30 млн
Жилой комплекс Gardenia Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
$220,548
Жилой комплекс One Central
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$198,423
Вы просматриваете
Жилой комплекс Motor City
Дубай, ОАЭ
от
$281,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SOBHA ONE
Жилой комплекс SOBHA ONE
Жилой комплекс SOBHA ONE
Жилой комплекс SOBHA ONE
Жилой комплекс SOBHA ONE
Показать все Жилой комплекс SOBHA ONE
Жилой комплекс SOBHA ONE
Дубай, ОАЭ
от
$450,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 66
SOBHA ONE Расположение:  район MBR - CITY (Hartland II) Срок сдачи проекта - конец 2026 года   Уникальное архитектурное сооружение из 5 ти блоков 66-30 уровней Особенности: Свой пляж  Захватывающие виды на Бурдж Халифу, Заповедник фламинго, Крик 10 минут езды до Даун…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Показать все Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Дубай, ОАЭ
от
$264,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой. Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря. Преимущества W…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,51 млн
Добро пожаловать в Mayfair Gardens – новый эталон роскошной жизни в самом сердце Дубая. Этот проект идеально сочетает элегантность и современный городской стиль, создает пространство, где комфорт, престиж и эксклюзивность становятся образом жизни. Здесь каждый день наполняется великолепными …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Топ-10 мифов о Дубае: правда и реальность жизни, цен, налогов и законов
24.02.2026
Топ-10 мифов о Дубае: правда и реальность жизни, цен, налогов и законов
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
Показать все публикации