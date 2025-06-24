Жилой комплекс Motor City

Жилой комплекс состоит из 4 блоков, соединенных общим подиумом, который предназначен исключительно для резидентов комплекса. Все резиденции отличаются просторной планировкой, панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а с балконов открывается потрясающий панорамный вид на округу. Все резиденции продаются полностью меблированными, где каждая деталь тщательно продумана для максимального комфорта и стиля.
Резиденты комплекс имеют возможность тренироваться на новейшем оборудовании, которое используют игроки команды «Арсенал». Стильная фитнес-зона Arsenal Fitness Zone, спроектированная в сотрудничестве с представителями знаменитого футбольного клуба, идеально подходит, чтобы поддерживать своё тело в форме, и делает каждую тренировку максимально эффективной.
Планировки (под ключ):
Инфраструктура ― Снаружи
Инфраструктура ― Внутри
В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмёт на себя все вопросы, связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум-классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.
Dubai Motor City, расположенный в самом сердце Дубая, - это динамичный район, известный своим вниманием к автоспорту и автомобильному стилю жизни. Он представляет собой сочетание развлекательных, жилых, деловых и рекреационных объектов. В целом, район предлагает уникальный стиль жизни, сосредоточенный на автоспорте и автомобильной культуре, что делает его привлекательным местом для жителей и гостей, увлеченных автомобилями и гонками.