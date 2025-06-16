  1. Realting.com
  ОАЭ
  Вилла Villa Terra Golf

Вилла Villa Terra Golf

Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
;
21
ID: 32718
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой.

Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, бар, семейную гостиную, персональный тренажерный зал, открытую гостиную, террасу и задний двор, расположенный в окружении зелени.

Дизайн вилл Terra Golf характеризуется четкими, прямыми линиями и геометрической точностью. Виллы демонстрируют дерзкое сочетание прямоугольных форм, создавая визуально поразительную эстетику, которая дополняет естественную красоту поля для гольфа. Этот геометрический стиль определяет экстерьер и плавно переходит во внутренние пространства, создавая ощущение ясности и смысла в каждом уголке.

Поле для гольфа - не просто фон, а неотъемлемая часть жилого пространства Terra Golf Collection. Большие окна и раздвижные стеклянные двери открывают беспрепятственный вид на зеленеющий ландшафт, стирая границы между внутренним и внешним пространством.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Вилла For Sale New Project Villas in Dubai
Дубай, ОАЭ
от
$600,000
Вилла Лагуны Дамак
Дубай, ОАЭ
от
$547,945
Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
Дубай, ОАЭ
от
$4,75 млн
Вилла 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Вилла Utopia
Дубай, ОАЭ
от
$4,96 млн
Вилла Villa Terra Golf
Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
Вилла Amorino Aurora Amali
Вилла Amorino Aurora Amali
Вилла Amorino Aurora Amali
Вилла Amorino Aurora Amali
Вилла Amorino Aurora Amali
Показать все Вилла Amorino Aurora Amali
Вилла Amorino Aurora Amali
Дубай, ОАЭ
от
$13,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Experience Unmatched Luxury: Exclusive Ultra-Luxury Waterfront Properties on a Private Island Amali Island offers an unparalleled living experience with its exclusive ultra-luxury waterfront properties on a private island. Nestled within the World Islands, Amali Island is a prestigious re…
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Показать все Вилла South Bay 3
Вилла South Bay 3
Дубай, ОАЭ
от
$3,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Особняк с собственным садом и гаражом! Роскошный особняк в комплексе South Bay 3 в районе Dubai South! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подходит для жизни и инвестиций! Все особняки имеют семейная и игровая комнаты, просторная гостиная, кабинет, кладовая и прачечная. Инфраструктура: …
Вилла Utopia V75 by Damac
Вилла Utopia V75 by Damac
Вилла Utopia V75 by Damac
Вилла Utopia V75 by Damac
Вилла Utopia V75 by Damac
Показать все Вилла Utopia V75 by Damac
Вилла Utopia V75 by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$6,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эту роскошную виллу V75 с 6 спальнями, расположенную в престижном жилом комплексе UTOPIA – Городские курортные виллы. Поселок в тихом зеленом районе DAMAC Hills, недалеко от международного гольф-клуба Trump. UTOPIA — эксклюзивная коллекция курортных вилл в городском сти…
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
