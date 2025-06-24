Жилой комплекс Bugatti

  1. Realting.com
Дубай, ОАЭ
от
$5,28 млн
14
ID: 33198
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    45

О комплексе

В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между автомобильным искусством и жилым пространством. Bugatti Residence — это не просто жилой комплекс, а воплощение философии «L’Art de Vivre» (Искусство жизни). Фасад здания повторяет текучие, аэродинамичные линии Лазурного берега, создавая ощущение динамики даже в статике. Каждая резиденция здесь уникальна, как и автомобиль ручной сборки, предлагая владельцам не просто квадратные метры, а статус коллекционного актива. Этот проект предназначен для тех, кто привык к бескомпромиссной роскоши, где внимание к деталям и эксклюзивность сервиса возведены в абсолют.

Резиденты могут наслаждаться панорамными видами на Burj Khalifa и водный канал, находясь в атмосфере полного уединения. Проект предлагает коллекцию Riviera Mansions, названных в честь культовых городов Европы, и лимитированную серию Sky Mansion Penthouse. Уникальной особенностью пентхаусов стали персональные автомобильные лифты, которые позволяют доставить ваш суперкар прямо в гостиную, превращая его в часть интерьера. Жизнь в Bugatti Residence — это ежедневное пребывание на вершине мира, где каждый элемент пространства спроектирован для обеспечения максимального комфорта и подчеркивания исключительного вкуса владельца.

 

Резиденции

  • Резиденция с 2 спальнями, площадь от 246 m2, цена от $5,282,505

  • Резиденция с 3 спальнями, площадь от 446 m2, цена от $10,510,551

  • Резиденция с 4 спальнями, площадь от 610 m2, цена по запросу

  • Пентхаус с 4 спальнями, площадь 1216 m2, цена от $42,205,582

  • Пентхаус с 4 спальнями + sky garage, площадь 922 m2, цена по запросу

  • Пентхаус с 5 спальнями + sky garage, площадь 2131 m2, цена по запросу

  • Пентхаус с 6 спальнями + sky garage (квадриплекс), площадь 4377 m2, цена $81,688,223

 

Инфраструктура проекта:

  • Частный пляж в стиле Ривьеры: Собственная лагуна с настоящим песком и атмосферой элитного морского курорта внутри мегаполиса.

  • Автомобильные лифты: Высокотехнологичные подъемники для транспортировки автомобилей непосредственно в пентхаусы.

  • VIP-лаундж: Закрытое пространство для резидентов и их гостей, оформленное в фирменном стиле Bugatti.

  • Оздоровительный комплекс: Спа-центр мирового уровня, современный фитнес-клуб и зоны для релаксации.

  • Частные бассейны: Индивидуальные панорамные бассейны на террасах большинства резиденций.

  • Сервисы Prime-класса: Услуги персонального шофера, услуги консьержа 24/7, охрана и приватный шеф-повар.

 

Этот проект представляет собой редкую инвестиционную возможность в сегменте ультра-люкс, где бренд с мировым именем гарантирует ликвидность и эксклюзивность на десятилетия вперед. Bugatti Residence — это ваш шанс занять место в истории, выбрав жизнь на скорости мечты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
