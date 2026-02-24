Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central - Новая достопримечательность на Шейх Зайед Роуд🌟

Sobha Realty создает культовое сообщество смешанного использования на простом земельном участке площадью 405 000 кв. футов, сочетая роскошные резиденции, розничную торговлю, офисы и удобства мирового класса. Сообщество, которое интегрировало торговый центр внутри самого комплекса.

🏙 Основные моменты проекта:

6 иконических башен / 24 удобства в стиле жизни

160 000 кв. футов торгового центра внутри сообщества

Мираж - 80 этажей - декабрь 2030

Башня Pinnacle, Mix — 107 этажей (самый высокий и последний запуск) — декабрь 2030 года

Горизонт - 75 этажей - 2029

Эдем - 70 этажей - 2029

Серена - 65 этажей - 2029

The Tranquil - 60 этажей 2029

14-уровневый подиум, посвященный парковке, удобствам и торговому центру

✨ Резиденции от 1 до 3 спальных апартаментов с панорамным видом на Dubai Marina, Sea, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT и удобства, Uptown Dubai, Arabian Sea, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.

Премиум макеты с захватывающим видом

Розничные магазины и офисы также доступны для инвестиций

🚗 Соединение:

Прямой доступ к Sheikh Zayed Road

5 минут - Bluewaters, JBR & Marina

10 минут Palm Jumeirah

5 минут - самая близкая больница

Аэропорт Аль-Мактум (самый большой в GCC) 20 минут

План оплаты: 60/40

60% во время строительства

40% на завершение