  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina

Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina

Дубай, ОАЭ
от
$488,000
;
11
ID: 34034
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Nakheel Harbour & Tower (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
    Монолитный
  • Год сдачи
    2029
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
    С отделкой
  • Количество этажей
    60
    60

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Sobha Central - Новая достопримечательность на Шейх Зайед Роуд🌟

Sobha Realty создает культовое сообщество смешанного использования на простом земельном участке площадью 405 000 кв. футов, сочетая роскошные резиденции, розничную торговлю, офисы и удобства мирового класса. Сообщество, которое интегрировало торговый центр внутри самого комплекса.

🏙 Основные моменты проекта:
6 иконических башен / 24 удобства в стиле жизни
160 000 кв. футов торгового центра внутри сообщества
Мираж - 80 этажей - декабрь 2030
Башня Pinnacle, Mix — 107 этажей (самый высокий и последний запуск) — декабрь 2030 года
Горизонт - 75 этажей - 2029
Эдем - 70 этажей - 2029
Серена - 65 этажей - 2029
The Tranquil - 60 этажей 2029
14-уровневый подиум, посвященный парковке, удобствам и торговому центру

✨ Резиденции от 1 до 3 спальных апартаментов с панорамным видом на Dubai Marina, Sea, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT и удобства, Uptown Dubai, Arabian Sea, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Премиум макеты с захватывающим видом
Розничные магазины и офисы также доступны для инвестиций

🚗 Соединение:
Прямой доступ к Sheikh Zayed Road
5 минут - Bluewaters, JBR & Marina
10 минут Palm Jumeirah
5 минут - самая близкая больница
Аэропорт Аль-Мактум (самый большой в GCC) 20 минут

План оплаты: 60/40
60% во время строительства
40% на завершение

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
