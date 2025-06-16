  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Barari Heights, Высокий доход от аренды. Внеся 55 % остальную рассрочку покрываешь с аренды.

Жилой комплекс Barari Heights, Высокий доход от аренды. Внеся 55 % остальную рассрочку покрываешь с аренды.

Дубай, ОАЭ
от
$308,000
BTC
3.6635987
ETH
192.0248705
USDT
304 514.8277959
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 27960
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

О комплексе

Barari Heights — это новый жилой комплекс от застройщика Samana, расположенный в престижном районе Al Barari, Дубай. Проект предлагает современный образ жизни в окружении роскошной зелени, элегантной архитектуры и развитой инфраструктуры. Благодаря удобному расположению, жители смогут наслаждаться уединением и природой, оставаясь при этом в непосредственной близости от ключевых районов города.

Комплекс предлагает стильные и функциональные апартаменты с просторными балконами, панорамными окнами и высококачественной отделкой. Современные инженерные решения, инновационные технологии и продуманная планировка создают атмосферу комфорта и уюта. В проекте предусмотрены разнообразные удобства, включая бассейн, фитнес-центр, зоны отдыха и ландшафтные сады, обеспечивающие идеальные условия для активного и расслабленного образа жизни.

 

Barari Heights — это сочетание гармонии природы и урбанистической динамики. Жители комплекса смогут наслаждаться эксклюзивной средой, прогулочными зонами, магазинами, ресторанами и премиальными сервисами. Этот проект станет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между роскошью, комфортом и удобством современной городской жизни.

Предлагаемые условия рассрочки:

Первоначальный взнос 10%

Через 3 месяца 10%

Далее по 1% на 80 месяцев. 

Существуют дополнительные скидки, предварительно по запросу.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

