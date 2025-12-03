Жилой комплекс Samana Boulevard Heights

Samana Boulevard Heights — жилой комплекс с частными бассейнами и современным комфортом в Dubai Land Residence Complex.



Samana Boulevard Heights — это новый жилой комплекс от Samana Developers, расположенный в престижном районе Dubai Land Residence Complex.



В комплексе представлены студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, оснащённые частными бассейнами, что создаёт атмосферу уединённого комфорта. Интерьеры зданий выполнены в стиле современного минимализма, с изысканной гармонией: просторные помещения с панорамными окнами, мягкими линиями и светлыми тонами создают ощущение роскоши и спокойствия.



Преимущества комплекса:

— Студии и апартаменты с одной и двумя спальнями, каждая квартира оборудована частным бассейном;

— Современные интерьеры с панорамными окнами и чистыми линиями, создающие атмосферу уединённого уюта;

— Архитектурное оформление в стиле минимализма, которое подчеркивает спокойствие и элегантность.



Инфраструктура комплекса:

— Современный фитнес-центр для активных тренировок;

— Открытый бассейн с зонами для отдыха;

— Беговая дорожка и солнечная терраса для здорового образа жизни;

— Лаунж-зона для отдыха и общения;

— Кинотеатр под открытым небом для досуга;

— Детский бассейн и игровая площадка для семей с детьми.



Локация и преимущества

Samana Boulevard Heights расположен в удобной локации в Dubai Land Residence Complex, что позволяет быстро добираться до ключевых точек Дубая:

— 5–10 минут до Global Village и Aquila School;

— 10–15 минут до Dubai Outlet Mall, IMG World и Fairgreen International School;

— 15–20 минут до Mirdif City Centre и Dubai Airport;

— 20–25 минут до Dubai Mall, Miracle Garden и Burj Khalifa.



Свяжитесь с нами, чтобы получить подборку актуальных лотов, планировки и расчёт стоимости на апартаменты в Samana Boulevard Heights.