  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Samana Boulevard Heights

Жилой комплекс Samana Boulevard Heights

Дубай, ОАЭ
от
$61,211
;
23
ID: 33018
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Samana Boulevard Heights — жилой комплекс с частными бассейнами и современным комфортом в Dubai Land Residence Complex.

Samana Boulevard Heights — это новый жилой комплекс от Samana Developers, расположенный в престижном районе Dubai Land Residence Complex.

В комплексе представлены студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, оснащённые частными бассейнами, что создаёт атмосферу уединённого комфорта. Интерьеры зданий выполнены в стиле современного минимализма, с изысканной гармонией: просторные помещения с панорамными окнами, мягкими линиями и светлыми тонами создают ощущение роскоши и спокойствия.

Преимущества комплекса:
— Студии и апартаменты с одной и двумя спальнями, каждая квартира оборудована частным бассейном;
— Современные интерьеры с панорамными окнами и чистыми линиями, создающие атмосферу уединённого уюта;
— Архитектурное оформление в стиле минимализма, которое подчеркивает спокойствие и элегантность.

Инфраструктура комплекса:
— Современный фитнес-центр для активных тренировок;
— Открытый бассейн с зонами для отдыха;
— Беговая дорожка и солнечная терраса для здорового образа жизни;
— Лаунж-зона для отдыха и общения;
— Кинотеатр под открытым небом для досуга;
— Детский бассейн и игровая площадка для семей с детьми.

Локация и преимущества
Samana Boulevard Heights расположен в удобной локации в Dubai Land Residence Complex, что позволяет быстро добираться до ключевых точек Дубая:
— 5–10 минут до Global Village и Aquila School;
— 10–15 минут до Dubai Outlet Mall, IMG World и Fairgreen International School;
— 15–20 минут до Mirdif City Centre и Dubai Airport;
— 20–25 минут до Dubai Mall, Miracle Garden и Burj Khalifa.

Свяжитесь с нами, чтобы получить подборку актуальных лотов, планировки и расчёт стоимости на апартаменты в Samana Boulevard Heights.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Задайте все интересующие вопросы
